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    6 мая 2024, 21:34 • Новости дня

    ЦАХАЛ назвал число ударов по объектам в районе Рафаха

    ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам радикалов в районе Рафаха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиация нанесла удары по объектам палестинских радикалов в районе Рафаха в южной части сектора Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    По словам Хагари, за последние сутки самолеты ВВС Израиля атаковали более чем 50 объектов радикалов в районе Рафаха, передает ТАСС.

    Подготовка к военной операции в этом районе продолжается, местным жителям рекомендовано эвакуироваться в безопасные районы Газы, добавил он.

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль начал бомбардировки города Рафах на юге Газы.

    5 мая 2024, 18:34 • Новости дня
    СМИ: Вашингтон приостановил поставки боеприпасов Израилю

    Axios: США приостановили поставки боеприпасов Израилю

    СМИ: Вашингтон приостановил поставки боеприпасов Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Олег Исайченко

    Администрация Джо Байдена на прошлой неделе приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

    По данным Axios, приостановка произошла впервые с 7 октября 2023 года. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

    В то же время администрация Джо Байдена подверглась резкой критике американцев, которые выступают против поддержки Израиля со стороны США. Кроме того, Вашингтон обеспокоен возможной операцией Израиля в Рафахе, где укрывается более миллиона палестинцев.

    Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к временному перемирию с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Однако, по его словам, Израиль все равно не отступит от своих целей.

    В то же время движение ХАМАС выразило готовность в случае достижения договоренностей с Израилем освободить на первом этапе 33 заложника. При этом в конце апреля Нетаньяху назвал неизбежной операцию ЦАХАЛ в Рафахе.

    Также правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях.


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    5 мая 2024, 04:28 • Новости дня
    США поставили Саудовской Аравии условие для соглашения по обороне

    США увязали соглашение с Эр-Риядом по обороне и нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    США не согласятся заключить с Саудовской Аравией договор по обороне, если Эр-Рияд и Израиль не нормализуют отношения, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан сказал, что без нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем глава американского государства Джо Байден «не станет подписывать соглашение с Саудовской Аравией», эти вопросы – часть «комплексного видения» Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Напомним, в конце апреля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд принял госсекретаря США Энтони Блинкена в Эр-Рияде. В январе Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса.

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    5 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Кабмин Израиля одобрил предложение о закрытии телеканала Al Jazeera
    Кабмин Израиля одобрил предложение о закрытии телеканала Al Jazeera
    @ Tim Brakemeier/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях.

    В своем посте он назвал телеканала «провокационным» и указал, что он «будет закрыт» в Израиле, передает РБК.

    Парламент (кнессет) Израиля еще в апреле принял закон, который дает правительству временные полномочия ограничивать работу зарубежных медиа, если спецслужбы сочтут их угрожающими нацбезопасности.

    Министр связи Шломо Кархи поручит израильским телекомпаниям прекратить вещание Al Jazeera. Кроме того, офисы телеканала в Израиле должны быть закрыты, а сайт должен быть заблокирован.

    Международная организация Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Израиля не блокировать телеканал, чтобы сохранить в СМИ множество мнений.

    Al Jazeera обвинила Нетаньяху в «подстрекательстве».

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    4 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    Алжир запросил заседание СБ ООН по теме массовых захоронений в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Алжир запросил на вторник закрытые консультации Совбеза ООН по теме массовых захоронений в секторе Газа, сообщил источник в СБ.

    Канал Al Jazeera сообщал о телах 180 человек в массовом захоронении. Позднее палестинское агентство WAFA заявило, что число тел превышает 390, передает РИА «Новости».

    Напомним, тела были обнаружены на территории медицинского комплекса «Нассер» в городе Хан-Юнис. Сообщалось, что тела найдены со связанными руками и зашитыми животами, это вызывает подозрения в изъятии внутренних органов.


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    5 мая 2024, 15:16 • Новости дня
    Шиитские вооруженные группировки в Ираке заявили о ракетном обстреле порта в Израиле

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные шиитские группировки, входящие в «Исламское сопротивление Ирака», объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля.

    Группировки утверждают, что нанесли удар крылатой ракетой «аль-Аркаб» по порту Хайфа. Группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Ранее нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе были атакованы с использованием беспилотников.

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    3 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    Колумбия объявила Израилю о разрыве дипотношений

    Власти Колумбии уведомили посла Израиля о разрыве дипотношений

    Tекст: Антон Антонов

    Израильскому послу в Боготе официально заявлено о решении Колумбии разорвать дипломатические отношения с Израилем, сообщил МИД южноамериканской страны.

    Как сообщил МИД в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) планируется, что консульства в Тель-Авиве и Боготе не прекратят работу.

    Напомним, колумбийский лидер Густаво Петро сообщал, что его страна разорвет дипотношений с Израилем из-за уничтожения людей в секторе Газа.

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    5 мая 2024, 00:58 • Новости дня
    Стало известно о готовности ХАМАС освободить более 30 израильских заложников

    Al Hadath сообщил о готовности ХАМАС освободить более 30 израильских заложников при достижении соглашения с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС выразило готовность в случае достижения договоренностей с Израилем освободить на первом этапе 33 заложника, сообщили СМИ.

    Как указывает Al Hadath, изначально ХАМАС заявлял о 20 заложниках, но позднее собрал данные о других лицах, удерживаемых в Газе радикальными группировками, передает ТАСС.

    Представители США и Израиля заявили, что нужно «еще несколько дней диалога» для достижения окончательных договоренностей, сообщает Sada al-Balad.

    Источник Al Arabiya считает, что соглашение между ХАМАС и Израилем «неизбежно, если не возникнут новые препятствия».

    Представитель самого движения ХАМАС заявил, что «переговоры в Каире с посредниками не привели к каким-либо серьезным изменениям», в воскресенье «будет новый раунд».

    В марте переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, прошедшие в Каире при участии Египта, Катара, США и представителей движения ХАМАС, завершились без результата.

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    5 мая 2024, 21:21 • Новости дня
    Директор ЦРУ экстренно направился в Катар для переговоров по перемирию в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс эестренно направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

    Отмечается, что Бернс направляется в Доху, где проведет встречу с премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает ТАСС.

    Ранее палестинское движение ХАМАС объявило об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня, которые проходили в Каире.

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    6 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху

    Al Jazeera: Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху

    Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Пытавшийся покинуть регион британский хирург Ник Мейнард рассказал телеканалу о взрывах бомб в городе и раздающихся звуках стрельбы, передает Lenta.ru.

    «Нам неясно, выберемся ли мы. (...) Проезжая через Рафах, напряжение было ощутимым: люди эвакуировались так быстро, как только могли», – приводит Al Jazeera слова Мейнарда.

    По данным телеканала, в результате израильских обстрелов Рафаха погибли 26 человек, в том числе 11 детей и восемь женщин.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, несмотря ни на что, проведет операцию в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом.

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    5 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    В ООН выступили за свободу печати после запрета Al Jazeera в Израиле

    Tекст: Ольга Иванова

    ООН выступает против любых ограничений работы печати, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик после того, как власти Израиля запретили в стране работу катарской медиасети Al Jazeera.

    Он назвал свободу печати бесценным инструментом по гарантии информированности и вовлеченности общественности, сообщает ТАСС.

    Ранее правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera.

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    5 мая 2024, 14:39 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о готовности к временному перемирию

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль готов к временному перемирию с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но все равно не отступит от своих целей, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

    Он рассказал, что последние несколько недель Израиль круглосуточно работает над тем, чтобы заключить соглашение, передает РИА «Новости».

    Также Нетаньяху подверг критики публикации в СМИ, в которых вина за препятствование заключению сделки возлагается на израильскую сторону.

    Ранее палестинское движение ХАМАС выразило готовность в случае достижения договоренностей с Израилем освободить на первом этапе 33 заложника.

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    4 мая 2024, 08:00 • Новости дня
    Эрдоган назвал администрацию Нетаньяху вышедшей из-под контроля

    Эрдоган заявил о стремлении Турции заставить вышедшую из-под контроля администрацию Нетаньяху прекратить огонь в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торговыми санкциями Турция пытается заставить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.

    Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что у Турции «только одна цель – заставить администрацию Нетаньяху прекратить огонь». При этом он подчеркнул, что администрация премьер-министра Израиля «вышла из-под контроля при безоговорочной военной и дипломатической поддержке Запада», передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, цель «будет достигнута», когда огонь прекратится, а гуманитарную помощь смогут «ввозить в достаточных количествах». Он рассчитывает, что действия Турции окажутся примером для других государств, обеспокоенных ситуацией в регионе. При этом Эрдоган полагает, что следует ждать «нападений со стороны Запада» за это решение Анкары.

    Напомним, Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем.


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    4 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    Блинкен счел возможным соглашение Палестины и Израиля при условиях безопасности

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах сочли возможным мирное существование Палестины и Израиля при гарантиях безопасности для еврейского государства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, двухгосударственное решение вполне достижимо, для этого необходимо решить палестинский вопрос, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что мирное соседство палестинского государства и Израиля возможно при условии выполнения обязательных гарантий безопасности для еврейской страны.

    Тем временем в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны.

    В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.

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    6 мая 2024, 05:38 • Новости дня
    Число погибших в результате удара Израиля по Рафаху возросло до 21 человека

    Al Jazeera: Число погибших в результате удара Израиля по Рафаху возросло до 21 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Число погибших в результате удара Армии обороны Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа превысило 20 человек.

    Израильская армия нанесла удар по 11 жилым домам в центральном и восточном районах Рафаха, сообщает катарский канал Al Jazeera, передает ТАСС.

    По информации телеканала, в числе жертв есть дети.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору.

    Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого обсудил переговоры с ХАМАС об освобождении заложников и ситуацию в городе Рафах на юге сектора Газа.

    Шеф Пентагона подчеркнул в разговоре позицию США, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского палестинского населения и поддержанию потока гуманитарной помощи.

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    6 мая 2024, 18:39 • Новости дня
    Китай выступил за полноправное членство Палестины в ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Он подчеркнул, что Пекин поддерживает создание двух отдельных государств – Израиля и Палестины, передает ТАСС.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине.

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