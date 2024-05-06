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ЦАХАЛ назвал число ударов по объектам в районе Рафаха
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам радикалов в районе Рафаха
Израильская авиация нанесла удары по объектам палестинских радикалов в районе Рафаха в южной части сектора Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По словам Хагари, за последние сутки самолеты ВВС Израиля атаковали более чем 50 объектов радикалов в районе Рафаха, передает ТАСС.
Подготовка к военной операции в этом районе продолжается, местным жителям рекомендовано эвакуироваться в безопасные районы Газы, добавил он.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль начал бомбардировки города Рафах на юге Газы.