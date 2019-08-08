После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона

Власти Северодвинска зафиксировали краткосрочное повышение радиационного фона после взрыва на военном полигоне Ненокса, сообщила глава пресс-службы администрации города Ксения Юдина.

«В районе 12 часов в Северодвинске было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона», – передает ее слова ТАСС.

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы, два специалиста погибли.

Минобороны подчеркивало, что выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на полигоне не было, а радиационный фон в норме.

ЧП произошло на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота Нёнокса под Северодвинском.