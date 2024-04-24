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    Замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке
    Путин обозначил задачи по дальнейшему развитию БАМа
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    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ
    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    24 комментария
    24 апреля 2024, 04:50 • Новости дня

    В пригороде Воронежа уничтожен четвертый за четыре часа беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В пригороде Воронежа средствами ПВО уничтожен еще один беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Пожар локализован, пострадавших нет. Это уже четвертый беспилотник, уничтоженный в Воронежской области за последние четыре часа. Губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Он добавил, что в результате падения остатков еще одного украинского беспилотника в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружена воронка площадью около 1 кв. м.

    23 апреля 2024, 08:53 • Новости дня
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов в пользу киевского режима, законодатели примут его незамедлительно, если Запад решится на такой шаг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.

    «Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.

    В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

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    23 апреля 2024, 19:36 • Новости дня
    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

    Главком ВС Норвегии заявил, что не ожидал такой скорости совершенствования ВС России

    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Breaking Defense.

    Кристофферсен утверждает, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году, а санкции не смогли повлиять на модернизацию российских сил, ожидаемого эффекта от рестрикций не получилось, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

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    24 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Задержанный замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили в правоохранительных органах.

    «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», – приводит ТАСС слова источника.

    Он добавил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

    Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    В настоящее время с Ивановым проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра.

    Напомним, что Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

    Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.



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    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    23 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал эфирного цифрового вещания после повреждения телевышки, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, высота телевышки составляла 250 метров. Повреждение произошло на уровне около 140 метров. В результате также повреждены технические помещения, передает ТАСС.

    Синегубов добавил, что харьковчане пока могут подключать кабельное и спутниковое ТВ – радио, интернет и мобильная связь работают.

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование. Как отметили эксперты, российские войска нанесли удар по телевышке ракетами Х-59. Более того, военные эксперты назвали уничтожение телевышки в Харькове ювелирным из-за сложных особенностей конструкции.

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    23 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Ракеты Storm Shadow вошли в новый пакет военной помощи Британии Киеву
    Ракеты Storm Shadow вошли в новый пакет военной помощи Британии Киеву
    @ Nicolas Economou/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине, говорится в заявлении британского правительства.

    Как говорится, министерство обороны отправит крупнейший пакет оборудования из Британии, включающий ракеты большой дальности Storm Shadow и более 1,6 тыс. ударных и зенитных ракет, 78 вездеходов, 162 бронемашины, 60 лодок, 160 автомобилей Husky и 4 млн патронов, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак официально объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн фунтов стерлингов в рамках визита в Польшу во вторник.

    Ранее ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска.

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    23 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала не верить обещаниям Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальным наемникам стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину и не ждать легких денег от службы в украинской армии, заявила Лаура, супруга погибшего на Украине колумбийского наемника.

    По ее словам, супруг отправился воевать в ВСУ без всякой подготовки и стал заложником пропаганды соцсетей, обещавших 5 тыс. долларов в месяц, передает РИА «Новости».

    Лаура добавила, что муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в армию Украины, пройдя лишь психологический тест и заполнив документы, а вот вернуть его тело на родину оказалось в разы сложнее.

    Она рассказала, что в течение четырех-пяти дней ей должны были отправить фотографию тела мужа для опознания, но, прождав несколько недель, она сама начала искать тех, кто мог бы ей помочь. В итоге женщине удалось выйти на колумбийского солдата, который согласился помочь, смог добраться до морга и отправить фотографии. Погибший действительно был ее мужем.

    «Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжелая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что «я умру и остается страховка», все намного сложнее, включая процесс возврата тела», – отметила Лаура.

    Ранее МИД страны заявил, что наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие во время боевых действий на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями.

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    23 апреля 2024, 09:11 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Ольга Никитина

    В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщило украинское ТВ.

    В ночь на вторник тревога действовала в двух областях страны – Киевской и Николаевской, сообщает канал «360».

    Также взрывы прозвучали в Одессе, а до того – в Харькове.

    Напомним, российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находилось военное оборудование.

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    23 апреля 2024, 23:18 • Новости дня
    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова

    Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ сообщил о проведении следственных действий в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 1 млн рублей.

    «Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.

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    23 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине

    Политолог Скачко: Западные страны до сих пор не признали реального масштаба нарушений прав человека на Украине

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация доклада о нарушениях прав человека на Украине упрощает США контроль над офисом Зеленского. В случае если строптивые партнеры начнут перечить Вашингтону, Белый дом просто укажет им на пренебрежение принципами демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Госдепе США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине.

    «В отношениях с Украиной США придерживаются классической тактики диалога «белого человека» и «аборигена». Или метода «кнута и пряника». Сначала Вашингтон одобрил очередной транш офису Зеленского, заверив его в абсолютной поддержке в рамках противостояния с Россией, а потом обвинил в нарушении прав человека», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Местному руководству не дают расслабиться. Штаты как бы напоминают Киеву, что главным в диалоге остается Белый дом. И если строптивые партнеры попробуют выйти из-под контроля гегемона, то их ждет реальное наказание. Тем более у Зеленского действительно «рыльце в пушку», – отмечает он.

    «В случае если его дерзость превысит все границы дозволенного, обвинения в пренебрежении институтами демократического общества уже будут подготовлены. Однако в действиях Вашингтона имеется и другой мотив. США вспомнили о собственной репутации», – акцентирует собеседник.

    «Дело в том, что игнорировать репрессии на Украине становится очень трудно. Рано или поздно скандал вокруг действий офиса Зеленского может разгореться с невиданной силой. В этом случае Белый дом сможет сослаться на заявления Госдепартамента со словами: «А мы об этом еще давно предупреждали». Другими словами, они увеличивают возможности для маневра», – подчеркивает эксперт.

    «Однако, несмотря на то что нарушения прав человека признают уже и США, и ООН, реальных масштабов трагедии до сих пор никто не назвал. Западные страны сознательно преуменьшают вину украинского руководства, поскольку публикация действительного положения дел может значительно осложнить процессы согласования помощи офису Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине. В докладе ведомства отмечается, что по состоянию на конец 2023 года были получены «достоверные сообщения» о целом ряде фактов вопиющих действий со стороны правоохранительных органов страны.

    Так, имели место похищения, пытки, унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, а также низкое качество условий содержания в тюрьме, несущее угрозы для жизни. Госдеп также рапортует о наличии произвольных арестов и задержаний, а также о проблемах с независимостью судебной системы.

    Дипведомство подчеркивает серьезную коррупцию правительства и ограничение свободы выражения, в том числе и среди журналистов. Отдельно описываются случаи широкомасштабного гендерного насилия, «наихудшие» формы детского труда и систематическое ограничение деятельности объединений работников.

    Тем не менее в США оговариваются, что многие из указанных проблем могут быть связаны с режимом военного положения. Но в документе указано, что местные власти зачастую не давали адекватного ответа на ситуацию для установления виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Тема нарушений прав человека на Украине не в первый раз поднимается международным сообществом. Так, в марте ООН также публиковала доклад о репрессиях в отношении лиц, сотрудничавших с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала его положения.

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    23 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    В Чехии задержали готовившего покушение на президента Словакии украинского националиста
    В Чехии задержали готовившего покушение на президента Словакии украинского националиста
    @ Marcus Brandt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чешская служба безопасности и информации (контрразведка) задержала подозреваемого в подготовке покушения на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини, им оказался 24-летний украинец Марунич В., сообщила чешская пресса.

    Попытку покушения предотвратили 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK.

    Подозреваемый оказался «психически неуравновешенный и националистически настроенный», его задержали в городе Брно на юго-востоке страны. Там он доставал оружие из тайника.

    Марунич – уроженец украинского города Винница, с 2021 года он живет в Чехии. В 2021 году его задерживали на Украине за распространение детской порнографии и мошенничество.

    Ранее в апреле украинская служба безопасности (СБУ) заявила, что на президента страны Владимира Зеленского якобы готовилось покушение, которое удалось предотвратить совместно с правоохранительными органами Польши.

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    23 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    США испытают на Украине систему обнаружения целей с помощью искусственного интеллекта

    NYT: ВСУ опробуют американские технологии ИИ по обнаружению возможных целей на поле боя

    США испытают на Украине систему обнаружения целей с помощью искусственного интеллекта
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ опробуют американские технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают обнаруживать потенциальные цели на поле боя с помощью видеозаписей с дронов, сообщила газета The New York Times.

    Как пишет NYT, программа Maven, стала «амбициозным проектом» Пентагона, который хочет обеспечить «коллег» оперативной информацией, передает ТАСС.

    Как говорится в публикации, используя алгоритмы, программа прогнозирует, куда движутся войска и откуда можно ожидать атаки противника, но пока результаты неоднозначны. Как признают многие американские чиновники, конфликт на Украине стал испытательным полигоном для новых технологий.

    «В конце концов это сейчас наша лаборатория», – заявил генерал-лейтенант Кристофер Донахью.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Германия превращает Украину в полигон для новых танков.

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    23 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Белый дом признал, что ситуация на Украине развивается не в пользу Киева
    Белый дом признал, что ситуация на Украине развивается не в пользу Киева
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается не в пользу Киева.

    «Ситуация не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», – сказал он журналистам, передает ТАСС.

    Ранее Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта.

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    23 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Умерший от эпилепсии призывник на Украине был признан годным к службе

    Лубинец: Умершего от эпилепсии призывника на Украине до этого признали годным к службе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скончавшийся во время эпилептического приступа по дороге в учебный центр военнообязанный украинский гражданин имел статус годного к воинской службе от военно-врачебной комиссии, заявил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец.

    Скончавшийся имел справку военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе, сообщил Лубинец, передает ТАСС.

    Начато производство о возможном нарушении прав человека.

    До этого военкомат Закарпатской области сообщал, что по дороге в учебный центр от эпилептического приступа умер военнообязанный. Ему оказывали первую помощь и вызвали скорую, но спасти его не удалось.

    Ранее в апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Документ предполагает, что военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.

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    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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