Белый дом допустил возможность новых территориальных успехов России на Украине

WSJ: Украине уже не хватает людей для противодействия России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее данным, военнослужащие ВСУ вынуждены находиться на линии фронта от 10 до 15 дней, хотя командировки рассчитаны на пять дней, при этом у украинской армии заканчиваются пища, вода и лекарства, передает ТАСС. При этом до раненых никто не может добраться, из-за чего они умирают.

Также газета приводит слова сотрудника Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мика Райана, отметившего, что для Украины настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи Киеву придется либо сохранять жизни военнослужащих, либо бороться за удержание территории.

Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк заявил, что во время мобилизации «отсидеться никому не удастся», так как в армии не хватает людей.