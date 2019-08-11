Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне

«Когда возникает информация со словами «радиация», «повышенный фон», народ начинает волноваться, покупать йодные таблетки. Но «мини-Чернобыль» в данном случае не фактический, а информационный», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, академик Леонид Большов. Так он прокомментировал ситуацию в Северодвинске после ЧП на полигоне Минобороны в Архангельской области.

«В ракете, которую испытывали на полигоне в Архангельской области, в качестве источника питания был изотопный источник. Изотопные источники широко используются в космической промышленности что в США, что в Китае, что в России. В качестве источника питания используют изотопные источники, где распадаются делящиеся элементы, а получающийся в результате нагрев преобразуется в электричество. На этом же принципе основана работа РИТЭГов, которые были установлены вдоль Северного морского пути. Радиоизотопные источники использовались и во многих других местах. Известно, что РИТЭГи в последние десятилетия заменялись на солнечные батареи и другие источники, это происходило не потому, что боялись аварий, а по единственной причине – чтобы делящиеся материалы не попали в руки террористов», – сказал Большов.

«Подробной информации о том, что за источник был во время аварии в Архангельской области, у нас нет, но с точки зрения безопасности населения мы знаем все. Дело в том, что когда начиналась программа по утилизации атомных подводных лодок и очистке береговых баз, в том числе с международной помощью, одним из первых проектов было создание достаточно современных систем радиационного мониторинга и аварийного реагирования в Архангельской и Мурманской областях. Наш Институт проблем безопасного развития атомной энергетики выполнял эти работы и до сих пор наш кризисный центр поддерживает эти системы. Поэтому у нас в реальном масштабе и времени отображаются данные с датчиков радиационного мониторинга и в четверг мы заметили, что на полтора часа было повышение радиационного фона в Северодвинске», – отметил академик.

«При этом надо особо отметить, что радиационный фон находится на очень низком уровне, а повысился он незначительно, то есть добавка радиационного фона за эти полтора часа дала дополнительную дозу облучения населения в 1 микрозиверт. Эта величина в тысячу раз меньше одного миллизиверта, который равняется разрешенному уровню облучения населения в течение года. Доза, получаемая от рентгена, гораздо больше. Зафиксированное превышение в сотню раз меньше, чем облучение, которое человек получает при полете на самолете», – объяснил эксперт.

Большов подчеркнул, что об угрозе безопасности и здоровью населения «речи просто не идет». «Тем не менее в Архангельской области сработала система, была собрана чрезвычайная комиссия для оперативного реагирования на радиационный инцидент во главе с губернатором, задействованы все службы – Роспотребнадзор, МЧС. После администрация Архангельской области, затем санэпиднадзор, потом МЧС выступили с заявлениями, что никаких происшествий, значимых для здоровья населения, не произошло, фон вернулся через полтора часа к своему уровню, никаких контрмер предпринимать не надо», – заметил он.

«Понятно, что когда возникает информация со словами «радиация», «повышенный фон», народ начинает волноваться, покупать йодные таблетки. Но «мини-Чернобыль» в данном случае не фактический, а информационный. Здесь очень важно дать правильную и точную информацию», – подчеркнул директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.

«В данном случае с радиационной точки зрения эффект абсолютно незначительный. Когда мы оперируем малыми дозами, на рентгене в зависимости от того, что нам просвечивают, мы получаем величины измерения миллизивертами. То есть 10 миллизивертов от рентгена не сравнимы с одним микрозивертом, который был получен в Северодвинске, – это разница в 10 тыс. раз, то есть абсолютно не значимая величина», – пояснил эксперт.

«В таких случаях нужно дожидаться официальных сообщений. Важно понимать, что в соцсетях никто ни за что не отвечает. А для администрации региона, МЧС, Роспотребнадзора выдача ложной информации – это уголовно наказуемое деяние. Прежде чем выступить с официальным сообщением, они несколько раз ее проверят, проконсультируются с экспертами. Поэтому люди должны опираться в первую очередь на официальное мнение ответственных органов», – заключил Леонид Большов.

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников.

И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В субботу в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве ракеты во время испытаний на полигоне в Архангельской области. В департаменте коммуникаций уточнили, что испытания ракеты проходили на морской платформе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации.