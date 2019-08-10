Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне «Нёнокса» в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас - и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации?

На военном полигоне в Архангельской области, где в четверг в ходе испытаний взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка, погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое получили травмы и ожоги «различной степени тяжести». Об этом стало известно в субботу из сообщения департамента коммуникаций госкорпорации.

Там уточнили, что трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. В департаменте коммуникаций уточнили, что испытания ракеты проходили на морской платформе. «После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», – передает РИА «Новости» сообщение Росатома.

Причиной ЧП названо стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий - другими словами, ряд трагических совпадений. «В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – заверили в госкорпорации.

В «Росатоме» выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и пообещали оказать их семьям помощь и поддержку. «Финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации «Росатом». Речь идет не только об одноразовый помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас», – подчеркнул представитель компании.

Двухдневная задержка с объявлением о жертвах обусловлена тем, что после взрыва нескольких сотрудников «Росатома» отбросило в море, так что оставалась надежда найти их живыми.

На эту тему

Все погибшие работали с ракетным радиоизотопным источником питания, сообщил представитель компании. Это крайне специализированный источник питания. Его особенность питания в том, что вместо цепной реакции, как в ядерных реакторах, радиоактивное топливо при нагреве полностью распадается естественным путем и не представляет никакой радиационной угрозы.

В Минобороны подчеркивали, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП не было, радиационный фон в норме. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов вечером 8 августа тоже заверил, что фон находится в пределах нормы.

В корпорации подчеркнули, что погибшие знали о важности и потенциальной опасности работ. «Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям», – сказал представитель «Росатома».

Первоначально Минобороны сообщало о двух погибших и трех пострадавших в результате взрыва (в итоге сообщалось о шестерых пострадавших), который произошел под Северодвинском, на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота «Нёнокса».

Полигон был создан в 1954 году для испытания баллистических межконтинентальных ракет, крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. Он входит в состав Беломорской военно-морской базы и считается одним из самых секретных полигонов Минобороны. После взрыва участок Белого моря был закрыт для свободного плавания.

Отсутствие в первые дни подробной официальной информации об инциденте и самих испытаниях породило целый ряд спекуляций по причинах произошедшего.

Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники утверждала, что взрыв произошел при испытаниях двигателя корабельной ракеты, стоящей на вооружении ВМФ России. Издание «Коммерсантъ» сообщало, что причиной взрыва стало соединение топлива – несимметричного диметилгидразина (гептил) с окислителем. В результате токсичное вещество могло оказаться в воде, в связи с чем был закрыт доступ к акватории рядом с полигоном. Ограничения также понадобились военным, чтобы обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной техники для проведения экспертиз и расследования причин взрыва. По информации источников «Ленты.ру», происшествие могло быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». Все эти сообщения на данный момент остаются не более чем предположениями.

Но более всего отличились ряд американских экспертов - по их мнению, речь идет якобы о взрыве крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» (мир впервые узнал о существовании этой ракеты из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года). Однако, как уже было сказано выше, официально заявляется, что во время испытаний взорвался жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), а

«Буревестник» в качестве разгонного использует твердотопливный.

Эксперт Центра АСТ Василий Кашин подтвердил, что присутствие специалистов «Росатома» могло быть обусловлено тем, что в этом ракетном двигателе использовался, например, инновационный радиоизотопный источник энергии. «Сотрудники «Росатома» могли заниматься его установкой и обслуживанием», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, радиоизотопный источник обеспечивает энергией не сам двигатель, а какие-то его блоки и системы. Сейчас подобные технологии применяются в космической сфере, где важна автономность источников питания, а также их малые размеры. «Такие источники питания способны работать долгие годы», – пояснил эксперт, не исключив, что такой источник энергии могли включить в состав какого-то оружия.