Экс-командующий Северным флотом дал оценку взрыву на полигоне Нёнокса

«Взрывы на испытательных полигонах – это привычное дело. К ним надо относиться спокойно», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов, комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

«На то это и испытание. Отрицательный результат – тоже результат. Для того, чтобы ракета полетела, нужно испытать все ее составляющие: двигатели, топливо – все, что угодно», – добавил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Он также отметил, что о причинах взрыва не скажет никто, кроме тех, кто участвовал. В настоящее время подробностей о взрыве нет. «И то, все причины никто называть не будет. Для этого нужно проводить расследование. Неизвестно, что за взрыв, какого объема, масштаба. Пока такой информации нет», – резюмировал адмирал.

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты.

Сообщается, что шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы различной степени тяжести, два специалиста скончались от полученных ранений.

В Минобороны подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на военном полигоне в Архангельской области не было, радиационный фон в норме.

ЧП произошло под Северодвинском, на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота «Нёнокса», входящего в состав Беломорской военно-морской базы. Полигон был создан в 1954 году для испытания баллистических межконтинентальных ракет морского базирования, испытания крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

За 50 лет, к 2004 году, на полигоне были испытаны 11 базовых и 13 модификаций комплексов ракетного вооружения стратегического назначения с баллистическими ракетами, 8 комплексов ракетного вооружения стратегического назначения с крылатыми ракетами, 10 комплексов ракетного вооружения с противокорабельными ракетами и 2 комплекса зенитных управляемых ракет. Было обеспечено около 2500 пусков баллистических и крылатых ракет.