Эксперт назвал предположительные причины взрыва ракеты на полигоне Нёнокса

Человеческих фактор или плохое техническое состояние могли стать причиной взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне Нёнокса. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения Сергей Хатылев.

«Сейчас в основном применяются ракеты на твердотопливных системах, поэтому можно говорить о том, что это не самая современная разработка», - заявил Хатылев. Он отметил, что без точной информации, какая именно ракета проходила испытания, нельзя говорить, насколько опасны последствия взрыва.

Если ракета находится не на боевом дежурстве, то она вообще не заправлена и хранится в разобранном виде, рассказал он: «Обычно ракета заправлена горючим и в окончательной готовности она находится на пусковой установке. В остальных ситуациях они находятся без топлива на складах и хранилищах. Компоненты топлива для реактивных двигателей тоже находятся в другом месте. Только потом идет проверка, сборка, заправка компонентами».

По его словам, радиационная опасность, опять же, может быть в случае применения ракет с ядерной боевой части.

«Но, разумеется, все работы с ракетной и авиационной техникой, горючим и прочим, могут нести какую-то опасность. Начиная от человеческого фактора, заканчивая старением механизмов. В данном случае выводы можно будет сделать только после того, как мы окажемся на месте и увидим все своими глазами», – заключил Хатылев, отметив, что такие инциденты случаются не чаще 1-3 раз в год.

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщается, что шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы различной степени тяжести, два специалиста скончались от полученных ранений.

В Минобороны подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на военном полигоне в Архангельской области не было, радиационный фон в норме. Однако власти Северодвинска зафиксировали краткосрочное повышение радиационного фона после взрыва, о чем сообщила глава пресс-службы администрации города Ксения Юдина.

ЧП произошло под Северодвинском, на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота «Нёнокса», входящего в состав Беломорской военно-морской базы. Полигон был создан в 1954 году для испытания баллистических межконтинентальных ракет морского базирования, испытания крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.