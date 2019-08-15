Сенатор: Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у них нет

«Еще год-полтора назад Болтон говорил, что Россия блефует. А сегодня он уже говорит, что мы у них воруем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что новейшие российские гиперзвуковые летательные аппараты состоят из «украденных» американских технологий.

«В плане технологий, о которых говорит Болтон, США отстают от России примерно на 15-20 лет, и догнать вряд ли когда-нибудь получится, ­– сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Эти разработки есть у России, а у США их нет. И говорить о том, что Россия украла у США то, чем американцы не обладают, это по меньшей мере смешно».

«Время поменялось, изменилась Россия. Мы изменили концепцию развития страны и обеспечения ее безопасности. Основной упор в этой концепции сделан не на количественные, а на качественные изменения. Эти изменения уже сейчас обеспечивают безопасность России, ее государственный суверенитет, не дают проводить агрессивную военную политику в отношении России. Но американцы не ожидали, что у нас произойдет столь колоссальный качественный скачок в плане технологий, в том числе и военных. Для них это было неожиданностью», – подчеркнул Клинцевич.

«Еще год-полтора назад американцы говорили, что Россия блефует, что у нее нет тех технологий, о которых идет речь, что это все мультики и развод. Об этом говорил в том числе и сам господин Болтон. А сегодня он уже говорит, что мы у них воруем. Но на самом деле это американцы пытаются воровать у нас технологии, проводя колоссальную работу в этом направлении», – напомнил собеседник.

«Вспоминается то огромное количество секретов, которые достались США от Украины. Советский Союз вкладывал большой интеллектуальный потенциал в развитие ракетостроения, которое находилось на территории Украины. Целый директор ЦРУ приезжал за этими секретами, но это не помогло США. За последние пять лет ничего у американцев в плане создания носителей не получилось», – отметил сенатор.

«Поэтому риторика Болтона вполне понятна, мы относимся к этому спокойно. Как говорят в России, это попытка переложить с больной головы на здоровую. Но это не получится. Воровство – это их специализация. А мы развиваем свою самостоятельную российскую науку, и она дает результат с каждым годом. Дальше, через год-два, американцы вообще будут в панике от того, какими наработками начнет Россия оперировать. В том числе и в военной сфере», – заключил Клинцевич.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что новейшие российские гиперзвуковые летательные аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты якобы в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий.

«Хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, [но и] создавать новые виды средств доставки – гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», – заявил Болтон.

Напомним, в минувшую субботу на конкурсе «Авиадартс» широкой публике впервые показали в действии российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

После этого в Белом доме поставили под сомнение продление договора с Москвой о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), увязав этот вопрос с разработкой в России гиперзвуковых крылатых ракет.

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