Сенатор: Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у них нет

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Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Валяние в грязи обеспечило американцам моральную победу

«Три дня музыки и мира» могли привести к трагедииФото: Warner Bros/Zuma/Global Look Press
Ровно 50 лет назад начался легендарный фестиваль «Вудсток», ставший для США историческим событием. Он мог стать чем-то совсем другим – кровавой трагедией, тем более, что изначально о нем отзывались как об угрозе для всей Америки. Что за конфликт скрывался за «Вудстоком»? Почему его называли «коммунистическим шабашем»? И какую роль во всем этом сыграл Рокфеллер? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Россия для Америки остается «поработителем» народов

Андрей Бабицкий, журналист
Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...

А может, всё-таки повернуть реки?

Антон Крылов, журналист
России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
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Споры вокруг выборов есть и будут

Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...
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    Чем отличились послы США в России

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

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              Сенатор: Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у них нет

                 15 августа 2019, 12:20
              Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              «Еще год-полтора назад Болтон говорил, что Россия блефует. А сегодня он уже говорит, что мы у них воруем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что новейшие российские гиперзвуковые летательные аппараты состоят из «украденных» американских технологий.

              «В плане технологий, о которых говорит Болтон, США отстают от России примерно на 15-20 лет, и догнать вряд ли когда-нибудь получится, ­– сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Эти разработки есть у России, а у США их нет. И говорить о том, что Россия украла у США то, чем американцы не обладают, это по меньшей мере смешно».

              «Время поменялось, изменилась Россия. Мы изменили концепцию развития страны и обеспечения ее безопасности. Основной упор в этой концепции сделан не на количественные, а на качественные изменения. Эти изменения уже сейчас обеспечивают безопасность России, ее государственный суверенитет, не дают проводить агрессивную военную политику в отношении России. Но американцы не ожидали, что у нас произойдет столь колоссальный качественный скачок в плане технологий, в том числе и военных. Для них это было неожиданностью», – подчеркнул Клинцевич.

              «Еще год-полтора назад американцы говорили, что Россия блефует, что у нее нет тех технологий, о которых идет речь, что это все мультики и развод. Об этом говорил в том числе и сам господин Болтон. А сегодня он уже говорит, что мы у них воруем. Но на самом деле это американцы пытаются воровать у нас технологии, проводя колоссальную работу в этом направлении», – напомнил собеседник. 

              «Вспоминается то огромное количество секретов, которые достались США от Украины. Советский Союз вкладывал большой интеллектуальный потенциал в развитие ракетостроения, которое находилось на территории Украины. Целый директор ЦРУ приезжал за этими секретами, но это не помогло США. За последние пять лет ничего у американцев в плане создания носителей не получилось», – отметил сенатор.  

              «Поэтому риторика Болтона вполне понятна, мы относимся к этому спокойно. Как говорят в России, это попытка переложить с больной головы на здоровую. Но это не получится. Воровство – это их специализация. А мы развиваем свою самостоятельную российскую науку, и она дает результат с каждым годом. Дальше, через год-два, американцы вообще будут в панике от того, какими наработками начнет Россия оперировать. В том числе и в военной сфере», – заключил Клинцевич.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что новейшие российские гиперзвуковые летательные аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты якобы в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий.

              «Хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, [но и] создавать новые виды средств доставки – гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», – заявил Болтон.

              Напомним, в минувшую субботу на конкурсе «Авиадартс» широкой публике впервые показали в действии российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». 

              После этого в Белом доме поставили под сомнение продление договора с Москвой о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), увязав этот вопрос с разработкой в России гиперзвуковых крылатых ракет.

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