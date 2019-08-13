Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3

Администрация США считает, что разработка Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставит под сомнение продление на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.

«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в Белом доме связывают взрыв на полигоне под Северодвинском с испытаниями именно такой ракеты.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что выход США из договоров по ограничению вооружений приведет к хаосу в мире.

По мнению Патрушева, Вашингтон выходит из договоренностей такого рода, чтобы обеспечить собственное превосходство в мире.

Напомним, 2 августа прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона ДРСМД.

1 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить СНВ-3.