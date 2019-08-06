Патрушев: Выход США из соглашений по контролю над вооружениями обернется хаосом

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что выход США из договоров по ограничению вооружений приведет к хаосу в мире.

«Остается в действии договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), причем было ими (американцами) уже заявлено, что они рассматривают вопрос в 2021 году из этого договора тоже выйти», – напомнил Патрушев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что также еще действует договор о нераспространении ядерного оружия, и это «те моменты, которые их (американцев) сдерживают».

Вашингтон выходит из такого рода договоренностей для обеспечения собственного превосходства в мире, добавил Патрушев.

«Когда эти договоры работают, то, конечно, явного превосходства в любой точке мира они пока не имеют. Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке, против любого противника, кого они таким посчитают, и в любом количестве, добиваясь превосходства», – сказал секретарь Совбеза. Он также обратил внимание на то, что цель доминирования в мире заявлена в стратегических документах США.

«Это будет вести к хаосу, потому что другие страны тоже будут реагировать на эти вещи, и такая гонка вооружений может проходить последовательно и все время в большем количестве», – выразил мнение Патрушев.

Он напомнил, что 6 августа – годовщина атомного удара по японскому городу Хиросима.

«Почему это происходило? Потому что они доминировали, они знали, что ни одна страна в данном случае им ответить не может. И вот это, конечно, допустить на сегодняшний день, чтобы они доминировали и считали, что никто им ответить не может, нельзя», – сказал секретарь Совбеза.

Он уточнил, что Вашингтон не представил Москве фактов нарушений ДРСМД, а собственные нарушения отказался обсуждать.

«Я не могу назвать ни одного факта (нарушения) или ни одного момента, который якобы они нам предъявили. Таких у нас не было», – заявил Патрушев.

«Мы с нашими американскими партнерами встречались – и я встречался с (помощником президента США по национальной безопасности Джоном) Болтоном, и президент (РФ Владимир Путин) его принимал, и мы об этом говорили. Никаких доказательств мы не получали», – продолжил Патрушев.

США нужен был повод для выхода из ДРСМД, «и этот повод они нашли для себя и для своих партнеров», пояснил секретарь Совбеза.

«Когда Россия запросила конкретные факты нарушений, то ответ был: «Вы сами знаете», – рассказал Патрушев.

«Но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения», – подчеркнул он.

Патрушев также пояснил, что Россия предлагала в договоре на смену ДРСМД учитывать арсеналы Англии и Франции, но в США пока не готовы к этому. Он напомнил, что Вашингтон предлагает в новом соглашении в качестве одной из сторон пригласить Китай.

«Американцы упоминали, что хорошо бы, чтобы он (новый договор) имел многосторонний характер, и в качестве одной из сторон упоминали Китай. Но мы знаем заявление КНР, они не хотят участвовать в этом процессе, и поэтому рассчитывать, что мы совершим такой многосторонний договор, – нереально», – пояснил глава Совбеза.

«Почему только Китай (должен быть вовлечен), если это многосторонний договор? Почему не учитывается Англия, почему не учитывается Франция?», – сказал Патрушев.

«Мы сделали заявление, что первыми мы не будем нигде размещать [запрещенное ДРСМД] оружие. И нам бы очень хотелось, чтобы американцы сделали аналогичное заявление, но они на это не идут», – констатировал глава Совбеза.

Патрушев уточнил, что президент России Владимир Путин поручил контролировать разработку, испытания, производство и размещение американского оружия.

В случае, если США начнут размещать вооружения, угрожающие России, то Москва будет «адекватно реагировать – в зависимости от того, где и в каком количестве это будет совершено».

Он также отметил, что Россия предлагала США в закрытом режиме посмотреть якобы нарушающую ДРСМД, по мнению Вашингтона, ракету 9М729.

«Они от этого отказались», – напомнил Патрушев.

Россия надеется на позитивные шаги в переговорах с США по стратегической стабильности и полагает, что в процессе должны принимать участие оборонные ведомства других стран, добавил Патрушев.

Глава Совбеза подчеркнул, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп каждый раз во время встреч или бесед поднимают тему стратегической стабильности.

«Это вселяет надежду на то, что эта тема будет обсуждаться и все-таки будут какие-то позитивные шаги», – сказал он.

Патрушев подчеркнул, что внешнеполитические ведомства обеих стран компетентны в этом вопросе, и, несмотря на то, что «каждый будет отстаивать свои интересы», все будут «заинтересованы в том, чтобы безопасность в мире сохранялась».

Кроме того, он обратил внимание на то, что были даны указания о сотрудничестве спецслужб обеих стран. «Они не по всем направлениями сотрудничают, но это сотрудничество расширяется и, я полагаю, будет расширяться», – отметил секретарь Совбеза.

Второго августа ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона. Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, и пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.