Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты продлить СНВ-3.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, советник президента США Джон Болтон заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), скорее всего, не будет продлен.

Американцы хотят, чтобы в новом соглашении принял участие Китай, но в Пекине уже заявили, что не собираются присоединяться к возможному договору Москвы и Вашингтона.

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан отмечал, что Москва неоднократно с пониманием относилась к позиции Китая по этому вопросу.