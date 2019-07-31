Советник Трампа усомнился в продлении СНВ-3 и подтвердил выход из ДРСМД

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, договор имеет изъяны. В частности, соглашение «не покрывает тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия и новые российские системы доставки», передает РИА «Новости».

Болтон считает, что нет смысла в продлении «ущербной системы», чтобы «просто сказать, что у есть договор». При этом Болтон отметил, что «никаких решений пока не принято».

США хотят заключить новый договор с участием не только России, но и Китая.

Кроме того, Болтон подтвердил, что США 2 августа официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается последним действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений.

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