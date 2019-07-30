Китай отказался от многосторонней замены ДРСМД

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не согласен с идеей МИД Японии о создании новой структуры взамен ДРСМД.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим», – передает РИА «Новости» слова Хуа Чуньин, прокомментировавшей предложение японского министра.

Ранее США остановили действие договора о РСМД под предлогом того, что российская ракета 9М729 якобы нарушает соглашение, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.

Напомним, в начале июня в совместном заявлении российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина говорилось, что Россия и Китай призывают другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории.