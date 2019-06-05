Путин и Си Цзиньпин призвали США вернуть все ядерное оружие на свою территорию

Россия и Китай призывают другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории, говорится в совместно заявлении российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия). Таким государствам следует отказаться от практики «совместных ядерных миссий» и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории», – передает ТАСС совместное заявление лидеров.

Также они призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства по СВПД.

«Стороны с удовлетворением отмечают, что в докладах МАГАТЭ неизменно подтверждается неукоснительное выполнение иранской стороной своих обязательств по СВПД и заявляют о неприятии односторонних санкций США в отношении Исламской Республики Иран», – говорится также в документе.

Кроме того, Россия и Китай выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД. В заявлении говорится также о том, что Москва и Пекин выступают за рассмотрение случаев предполагаемого применения химоружия на деполитизированной основе.

В среду Си Цзиньпин назвал Путина своим самым близким другом. По итогам переговоров Путин заявил о беспрецедентном уровне двусторонних отношений стран