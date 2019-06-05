Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе визита в Москву заявил, что президент России Владимир Путин – это его самый близкий друг.

«Это мой восьмой визит в Россию за период с 2013 года. Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти тридцать раз. Россия для меня самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня самый близкий друг и хороший коллега», – сказал китайский лидер, передает РИА «Новости».

Си Цзиньпин отметил, что это максимально отражает высокий уровень двусторонних отношений и стратегического взаимодействия России и Китая.

Председатель КНР добавил, что переговоры с российским коллегой были откровенными и прошли в дружественной атмосфере.

Напомним председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в среду в Москву с государственным визитом. Он пробудет в России с 5 по 7 июня. Китайский лидер провел переговоры с российским коллегой, в ходе которых Путин заявил о беспрецедентном уровне двусторонних отношений стран.