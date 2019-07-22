Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.

«Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться», – заявил Помпео, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее США остановили действие договора о РСМД под предлогом того, что российская ракета 9М729 якобы нарушает соглашение, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.