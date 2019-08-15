Болтон объяснил наличие у России гиперзвукового оружия «кражей» технологий у США

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что новейшие российские гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты якобы в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий.

«Хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, [но и] создавать новые виды средств доставки – гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», – приводит ТАСС заявление Болтона в интервью радиостанции «Голос Америки».

Напомним, в минувшую субботу на конкурсе «Авиадартс» широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

После этого в Белом доме поставили под сомнение продление договора с Москвой о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), увязав этот вопрос с разработкой в России гиперзвуковых крылатых ракет.

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