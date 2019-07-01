США рассказали о сложностях с гиперзвуковым оружием у России

Как утверждают американские СМИ со ссылкой на разведку США, Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард».

CNBC утверждает, что «разработка выходит слишком дорогостоящей», при этом не удается найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает «Интерфакс».

В США считают, что к 2020 году «Авангард» уже будет стоять на боевом дежурстве.

Как заявляет CNBC, «Авангард» позволит России «обойти в данной сфере США и Китай».

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года глава российского государства Владимир Путин сообщил о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса «Авангард».

Позднее сообщалось, что РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард».

«Авангарды» – комплексы стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой.

Как поясняла газета ВЗГЛЯД, «Авангард» – не ракета в прямом понимании этого слова. Это оснащение для ракетных комплексов стратегического назначения, основой которого является гиперзвуковой маневрирующий блок. Устанавливаться он планируется на МБР «Сармат» (РС-28).

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