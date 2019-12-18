Боевые лазеры «Пересвет» приступили к защите ракетных комплексов

Лазерный комплекс «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов, сообщил руководитель Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Прикрывать маневры ракетных комплексов «Пересвет» начал с декабря, пишет «Красная звезда».

Герасимов также сообщил, что ведется работа над развитием аэродромной сети для расширения географии применения ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, передает РИА «Новости».

«Выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике», – сообщил он.

Российские Вооруженные силы за год переоснастили свыше 30 соединений и воинских частей.

Герасимов отметил, что «опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что однозначного подхода к выбору дивизионной или бригадной структуры нет». Россия сохранит смешанный дивизионно-бригадный состав войск. Он отметил, что США, учитывая опыт боевых действий в Афганистане, приостановили отказ от дивизий.

Глава Генштаба сообщил, что Россия хочет пригласить на форум «Армия–2020» 133 руководителя иностранных военных ведомств.

Российские войска в 2020 году будут участвовать более чем в 50 международных учениях.

Напомним, в марте президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в том числе и о боевом лазерном комплексе, который по итогам объявленного Минобороны конкурса получилназвание «Пересвет».

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