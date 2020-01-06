Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

Для военно-морского флота России 2019 год ознаменовался крайне позитивным событием - были заложены сразу два новых фрегата по измененному проекту 22350. Именно эта серия поистине спасла отечественное надводное военное кораблестроение. Почему эти корабли настолько важны для ВМФ России, и какие трудности сопровождали их производство?

После краха СССР Россия активно занималась строительством и перестройкой имеющихся боевых кораблей на экспорт. Так, Индия получила от России авианосец (перестроенный авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», ранее называвшийся «Баку») и серию фрегатов класса «Тальвар», проходивших у нас как проект 11356. Китай получил четыре эсминца проекта 956. Вьетнам – четыре корвета проекта 11661, два последних с противолодочным оружием и гидроакустическим комплексом. Также для Вьетнама строились ракетные катера. Экспортировались десантные катера на воздушной подушке, и, массово – подводные лодки. Но всё это были корабли, которые по своим технологиям, по идеологии, заложенной в их конструкцию, или просто относились к советской эпохе, или воплощали в себе позднесовесткие наработки, которые не успели появиться до краха СССР. За минимальными исключениями, типа установок вертикального пуска крылатых ракет на «Тальварах».

В мире, однако, происходила технологическая революция в военном кораблестроении, которой всё, что строилось ранее, уже не соответствовало. Кроме того, в России наметился прорыв в создании противокорабельных ракет, шли работы над новыми противолодочными ракетами. Эти явления требовали новых кораблей.

Такими новыми кораблями стали фрегаты проекта 22350.

Их должны были начать делать ещё в начале 2000-х годов, но тогда Россия была не самым подходящим местом для инновационного военного кораблестроения. Головной корабль проекта был заложен только в 2006-м под именем «Адмирал Горшков». Предполагалось, что он воплотит в себе всё самое лучшее, на что способна Россия в море – и способность применять крылатые ракеты, и мощнейший радиолокационный комплекс (РЛК) «Полимент», и антиторпеды, самый лучший из доступных гидроакустический комплекс и главную энергетическую установку с дизелями экономического хода и форсажными газовыми турбинами (работающими при необходимости одновременно, через сложный редуктор), и мощную 130-мм пушку. Это был по-настоящему передовой проект.

С самого начала, он, что называется, «не пошёл». Технические проблемы с новейшим и ранее не применявшимся нигде оборудованием накладывались на деградировавшую школу проектирования и постройки таких сложных кораблей и хроническое недофинансирование со стороны Минобороны. Постройка и доводка корабля в таких условиях обещала стать очень долгой – и она ей стала.

Казалось, что «Горшков» и заложенный спустя три года, в 2009 году его систершип «Адмирал Касатонов» вообще не будут построены, настолько медленно всё происходило. В качестве жеста отчаяния Минобороны в 2010 году утвердило программу постройки серии куда более простых фрегатов проекта 11356, упрощённых вариантов кораблей, которые строились для Индии. Таких успели построить три, все они сегодня служат на Чёрном море. Решающая заслуга в этом принадлежит бывшему советнику министра обороны РФ С.Иванова адмиралу Г. Сучкову, который «протолкнул» эту идею. Без этого ЧФ сегодня был бы «флотом без кораблей».

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В 2012 и 2013 годах, тем не менее, были заложены ещё два фрегата – «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков».

В 2014 по проекту был нанесён новый удар – постмайданные власти Украины прекратили военно-техническое сотрудничество с Россией. Этот запрет коснулся и сборщика и конечного изготовителя главных энергетических установок для этих кораблей – украинского ГП «Зоря»-«Машпроект» из г. Николаева. ГЭУ создавалась в кооперации – из России приходила «основа» ГТД и дизельный двигатель Коломенского завода, «Зоря» проводила окончательную сборку ГТД со своими комплектующими, строила редуктор, обеспечивающий совместную работу турбины и дизеля и проводила сборку агрегата. Когда это стало невозможно, судьба уже во многом построенных фрегатов оказалась под вопросом. Ценой сверхусилий для двух строившихся фрегатов удалось получить всё необходимое и собрать ГЭУ с использованием украинских комплектующих.

Но и после этого работы шли очень тяжело.

Например, циркуляция воздуха внутри переходов и коридоров была такой, что не давала открывать двери, создавая перепады давления внутри. Вентиляция разносила по кораблю запахи из гальюна, будучи формально соответствующей ГОСТу...

Это были мелкие проблемы, помимо них были и серьёзные – не получалось заставить работать зенитно-ракетный комплекс «Редут» с РЛК «Полимент». Эта проблема не решалась много лет, приходилось даже неоднократно демонтировать ЗРК и ставить его обратно на корабль в уже доработанном виде. Количество замечаний, с которыми корабль не мог бы быть принят за год до его принятия в боевой состав ВМФ, исчислялось сотнями. На всё это накладывалось продолжавшееся недофинансирование строительства со стороны Министерства обороны.

Когда спустя 12 лет после закладки ВМФ наконец-то принял корабль в строй, просто не верилось, что корабль на самом деле боеготов. Ходили слухи, что он принят в строй по политическим мотивам, что ЗРК так и не работает, что флоту опять, как в советские времена «втюхали» заготовку корабля. Масла в огонь подлила поломка одного из дизелей.

Но шло время, дизель был восстановлен, «Горшков» проводил одни успешные стрельбы за другими, без проблем ходил с флота на флот, а затем ушёл в кругосветку, которая прошла без единой значимой поломки – только зря буксир с собой брали. А сегодня и «Касатонов» уже на испытаниях.

Это, однако, не был последний барьер, который этому проекту пришлось «взять».

Отсутствие возможности получать с Украины редуктора и то, что единственный их производитель в России – ООО «Звезда-Редуктор» из Санкт-Петербурга находится в состоянии, близком к «смерти», опять поставило будущее серии под вопрос. Хотя и Минобороны продолжало утверждать, что новые фрегаты проекта будут строиться и дальше, закладок не было. Серия продолжала состоять из четырёх кораблей, три из которых всё ещё были в постройке. Проходил год за годом, с 2016 года, когда С.К. Шойгу подтвердил, что серии – быть, но новых закладок не было.

Скажем прямо – их могло бы и не быть. Если с ГТД Украину смогли «импортозаместить» относительно быстро, то редуктора и сейчас проблема – «Звезда-Редуктор» делает их по-настоящему медленно, и всё ещё находится при смерти. Голоса, предлагавшие закрыть серию и удариться в эксперименты с другими проектами, хоть и тихонько, но звучали.

И стоит сказать спасибо и политическому руководству страны, и Минобороны, и командованию ВМФ за то, что их не стали слушать.

23 апреля 2019 года в присутствии В.В. Путина была заложена ещё одна пара кораблей, с усиленным составом ракетного оружия. Серия продолжилась, пусть очень медленно и с массой накладок, но «Звезда-Редуктор» собрала два редуктора и сейчас они проходят стендовые испытания. А это было самой главной (хоть далеко не единственной) проблемой на пути продолжения строительства этих кораблей.

Почти умершее высокотехнологичное кораблестроение России, с утерянными смежниками, разрушенными производственными цепочками, оставшимися во враждебных странах подрядчиками, хронически недофинансированное, одолеваемое коррупционными войнами и международными санкциями, смогло, тем не менее, производить боевые корабли мирового уровня. Причём здесь слова «мирового уровня» - это не приевшееся уже журналистское «не имеет аналогов в мире», вызывающее кривую скептическую улыбку у всех людей в «теме», это реально так и есть.

Россия, получавшая один удар за другим, проявила в реализации проекта 22350 достаточно упорства и воли, чтобы ни один из этих ударов не оказался фатальным, и сохранила компетенции, позволяющие ей сегодня не быть безнадёжно отстающей страной в военном кораблестроении. Проект 22350 стал тем «барьером», взятие которого оставило нашу страну среди стран, способных производить современные боевые корабли. По сути, именно этот проект и те меры, которые предпринимались для продолжения строительства кораблей этого проекта, спасли наше военное кораблестроение от краха. Мы откатились бы на уровень, с которого нам было бы не подняться, если бы сдались и отказались от продолжения постройки этих кораблей.

Но мы не сдались. Сегодня «Горшков» в строю, «Касатонов» проходит государственные испытания, и ещё четыре корабля строятся.

Мы всё ещё «в зоне риска», но самый опасный момент уже позади.

Немного о будущем

В настоящее время ведётся проектирование следующего поколения надводных кораблей первого ранга – проект 22350М. Этот корабль – развитие идей, заложенных в проект 22350, но он уже другой. Он больше, у него больше ракет. Видимо, будет использован более современный радиолокационный комплекс. ГЭУ будет полностью газотрубинная, а водоизмещение близким к 8000 тонн (у 22350 полное водоизмещение – 5400 тонн). Это будет корабль совсем другого класса, скорее эсминец, хотя его тоже обираются классифицировать как фрегат.

Хочется предостеречь Министерство обороны и ВМФ – не стоит прекращать серию фрегатов 22350 до тех пор, пока головной 22350М не будет построен и не пройдёт государственные испытания. Пока этого не случилось, тот хрупкий успех, которым является выживание отечественного кораблестроения в виде продолжения постройки фрегатов 22350, лучше не подвергать испытаниям. Пусть продолжение этой серии – вполне нужное и востребованное, послужит для закрепления достигнутого успеха и поможет отечественному кораблестроению не только выжить, но и встать на ноги. Риски опрометчивых решений сегодня слишком велики. Серия фрегатов проекта 22350 должна продолжаться, и до появления нового «большого» фрегата и уверенности в том, что промышленность его «осилит», именно 22350 должны стать основными строящимися в России кораблями дальней морской зоны.

И тогда прошедший год мы запомним именно событием, после которого робкое возрождение отечественного высокотехнологичного кораблестроения стало свершившимся фактом – закладкой «Амелько» и «Чичагова», таких нужных стране и флоту кораблей по-настоящему мирового уровня.