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6 января, понедельник  |  Последнее обновление — 10:46  |  vz.ru
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Какие газовые победы празднует Россия

Когда Россия строила первый газопровод в Европу пятьдесят лет назад, ее тоже многие критиковалиФото: Gazprom/Global Look Press
Россия, наконец, пожинает плоды своих многолетних газовых трудов. Впервые из России трубопроводный газ пошел не в Европу, а в Китай. Шесть лет назад этот контракт стал сенсационным и положил начало развороту России на восток. Однако отказываться от Европы Газпром не собирается. На финишную прямую вышли два морских газопровода для «неукраинских» поставок газа в Европу. Для это на юге Европы пришлось совершить настоящий турецкий гамбит, а на севере – выдержать невообразимый прессинг. Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

Фрегат «Адмирал Горшков» - надежда на возрождение ВМФ РоссииФото: MOD Russia/Global Look Press
Для военно-морского флота России 2019 год ознаменовался крайне позитивным событием - были заложены сразу два новых фрегата по измененному проекту 22350. Именно эта серия поистине спасла отечественное надводное военное кораблестроение. Почему эти корабли настолько важны для ВМФ России, и какие трудности сопровождали их производство? Подробности...
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Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

В Иране не только проклинают «надменных клоунов» из Вашингтона, но и грозят «стратегическим возмездием»Фото: Nazanin Tabatabaee/Reuters
Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о жестокой и неумолимой справедливости. Подробности...
Обсуждение: 197 комментариев

Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
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    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              Фрегат «Адмирал Горшков» - надежда на возрождение ВМФ России   6 января 2020, 10:12
              Фото: MOD Russia/Global Look Press
              Текст: Александр Тимохин

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              Для военно-морского флота России 2019 год ознаменовался крайне позитивным событием - были заложены сразу два новых фрегата по измененному проекту 22350. Именно эта серия поистине спасла отечественное надводное военное кораблестроение. Почему эти корабли настолько важны для ВМФ России, и какие трудности сопровождали их производство?

              После краха СССР Россия активно занималась строительством и перестройкой имеющихся боевых кораблей на экспорт. Так, Индия получила от России авианосец (перестроенный авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», ранее называвшийся «Баку») и серию фрегатов класса «Тальвар», проходивших у нас как проект 11356. Китай получил четыре эсминца проекта 956. Вьетнам – четыре корвета проекта 11661, два последних с противолодочным оружием и гидроакустическим комплексом. Также для Вьетнама строились ракетные катера. Экспортировались десантные катера на воздушной подушке, и, массово – подводные лодки. Но всё это были корабли, которые по своим технологиям, по идеологии, заложенной в их конструкцию, или просто относились к советской эпохе, или воплощали в себе позднесовесткие наработки, которые не успели появиться до краха СССР. За минимальными исключениями, типа установок вертикального пуска крылатых ракет на «Тальварах».

              В мире, однако, происходила технологическая революция в военном кораблестроении, которой всё, что строилось ранее, уже не соответствовало. Кроме того, в России наметился прорыв в создании противокорабельных ракет, шли работы над новыми противолодочными ракетами. Эти явления требовали новых кораблей.

              Такими новыми кораблями стали фрегаты проекта 22350.

              Их должны были начать делать ещё в начале 2000-х годов, но тогда Россия была не самым подходящим местом для инновационного военного кораблестроения. Головной корабль проекта был заложен только в 2006-м под именем «Адмирал Горшков». Предполагалось, что он воплотит в себе всё самое лучшее, на что способна Россия в море – и способность применять крылатые ракеты, и мощнейший радиолокационный комплекс (РЛК) «Полимент», и антиторпеды, самый лучший из доступных гидроакустический комплекс и главную энергетическую установку с дизелями экономического хода и форсажными газовыми турбинами (работающими при необходимости одновременно, через сложный редуктор), и мощную 130-мм пушку. Это был по-настоящему передовой проект.

              С самого начала, он, что называется, «не пошёл». Технические проблемы с новейшим и ранее не применявшимся нигде оборудованием накладывались на деградировавшую школу проектирования и постройки таких сложных кораблей и хроническое недофинансирование со стороны Минобороны. Постройка и доводка корабля в таких условиях обещала стать очень долгой – и она ей стала.

              Казалось, что «Горшков» и заложенный спустя три года, в 2009 году его систершип «Адмирал Касатонов» вообще не будут построены, настолько медленно всё происходило. В качестве жеста отчаяния Минобороны в 2010 году утвердило программу постройки серии куда более простых фрегатов проекта 11356, упрощённых вариантов кораблей, которые строились для Индии. Таких успели построить три, все они сегодня служат на Чёрном море. Решающая заслуга в этом принадлежит бывшему советнику министра обороны РФ С.Иванова адмиралу Г. Сучкову, который «протолкнул» эту идею. Без этого ЧФ сегодня был бы «флотом без кораблей».

              В 2012 и 2013 годах, тем не менее, были заложены ещё два фрегата – «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков».

              В 2014 по проекту был нанесён новый удар – постмайданные власти Украины прекратили военно-техническое сотрудничество с Россией. Этот запрет коснулся и сборщика и конечного изготовителя главных энергетических установок для этих кораблей – украинского ГП «Зоря»-«Машпроект» из г. Николаева. ГЭУ создавалась в кооперации – из России приходила «основа» ГТД и дизельный двигатель Коломенского завода, «Зоря» проводила окончательную сборку ГТД со своими комплектующими, строила редуктор, обеспечивающий совместную работу турбины и дизеля и проводила сборку агрегата. Когда это стало невозможно, судьба уже во многом построенных фрегатов оказалась под вопросом. Ценой сверхусилий для двух строившихся фрегатов удалось получить всё необходимое и собрать ГЭУ с использованием украинских комплектующих.

              Но и после этого работы шли очень тяжело.

              Например, циркуляция воздуха внутри переходов и коридоров была такой, что не давала открывать двери, создавая перепады давления внутри. Вентиляция разносила по кораблю запахи из гальюна, будучи формально соответствующей ГОСТу...

              Это были мелкие проблемы, помимо них были и серьёзные – не получалось заставить работать зенитно-ракетный комплекс «Редут» с РЛК «Полимент». Эта проблема не решалась много лет, приходилось даже неоднократно демонтировать ЗРК и ставить его обратно на корабль в уже доработанном виде. Количество замечаний, с которыми корабль не мог бы быть принят за год до его принятия в боевой состав ВМФ, исчислялось сотнями. На всё это накладывалось продолжавшееся недофинансирование строительства со стороны Министерства обороны.

              Когда спустя 12 лет после закладки ВМФ наконец-то принял корабль в строй, просто не верилось, что корабль на самом деле боеготов. Ходили слухи, что он принят в строй по политическим мотивам, что ЗРК так и не работает, что флоту опять, как в советские времена «втюхали» заготовку корабля. Масла в огонь подлила поломка одного из дизелей.

              Но шло время, дизель был восстановлен, «Горшков» проводил одни успешные стрельбы за другими, без проблем ходил с флота на флот, а затем ушёл в кругосветку, которая прошла без единой значимой поломки – только зря буксир с собой брали. А сегодня и «Касатонов» уже на испытаниях.

              Это, однако, не был последний барьер, который этому проекту пришлось «взять».

              Отсутствие возможности получать с Украины редуктора и то, что единственный их производитель в России – ООО «Звезда-Редуктор» из Санкт-Петербурга находится в состоянии, близком к «смерти», опять поставило будущее серии под вопрос. Хотя и Минобороны продолжало утверждать, что новые фрегаты проекта будут строиться и дальше, закладок не было. Серия продолжала состоять из четырёх кораблей, три из которых всё ещё были в постройке. Проходил год за годом, с 2016 года, когда С.К. Шойгу подтвердил, что серии – быть, но новых закладок не было.

              Скажем прямо – их могло бы и не быть. Если с ГТД Украину смогли «импортозаместить» относительно быстро, то редуктора и сейчас проблема – «Звезда-Редуктор» делает их по-настоящему медленно, и всё ещё находится при смерти. Голоса, предлагавшие закрыть серию и удариться в эксперименты с другими проектами, хоть и тихонько, но звучали.

              И стоит сказать спасибо и политическому руководству страны, и Минобороны, и командованию ВМФ за то, что их не стали слушать.

              23 апреля 2019 года в присутствии В.В. Путина была заложена ещё одна пара кораблей, с усиленным составом ракетного оружия. Серия продолжилась, пусть очень медленно и с массой накладок, но «Звезда-Редуктор» собрала два редуктора и сейчас они проходят стендовые испытания. А это было самой главной (хоть далеко не единственной) проблемой на пути продолжения строительства этих кораблей.

              Почти умершее высокотехнологичное кораблестроение России, с утерянными смежниками, разрушенными производственными цепочками, оставшимися во враждебных странах подрядчиками, хронически недофинансированное, одолеваемое коррупционными войнами и международными санкциями, смогло, тем не менее, производить боевые корабли мирового уровня. Причём здесь слова «мирового уровня» - это не приевшееся уже журналистское «не имеет аналогов в мире», вызывающее кривую скептическую улыбку у всех людей в «теме», это реально так и есть.

              Россия, получавшая один удар за другим, проявила в реализации проекта 22350 достаточно упорства и воли, чтобы ни один из этих ударов не оказался фатальным, и сохранила компетенции, позволяющие ей сегодня не быть безнадёжно отстающей страной в военном кораблестроении. Проект 22350 стал тем «барьером», взятие которого оставило нашу страну среди стран, способных производить современные боевые корабли. По сути, именно этот проект и те меры, которые предпринимались для продолжения строительства кораблей этого проекта, спасли наше военное кораблестроение от краха. Мы откатились бы на уровень, с которого нам было бы не подняться, если бы сдались и отказались от продолжения постройки этих кораблей.

              Но мы не сдались. Сегодня «Горшков» в строю, «Касатонов» проходит государственные испытания, и ещё четыре корабля строятся.

              Мы всё ещё «в зоне риска», но самый опасный момент уже позади.

              Немного о будущем

              В настоящее время ведётся проектирование следующего поколения надводных кораблей первого ранга – проект 22350М. Этот корабль – развитие идей, заложенных в проект 22350, но он уже другой. Он больше, у него больше ракет. Видимо, будет использован более современный радиолокационный комплекс. ГЭУ будет полностью газотрубинная, а водоизмещение близким к 8000 тонн (у 22350 полное водоизмещение – 5400 тонн). Это будет корабль совсем другого класса, скорее эсминец, хотя его тоже обираются классифицировать как фрегат.

              Хочется предостеречь Министерство обороны и ВМФ – не стоит прекращать серию фрегатов 22350 до тех пор, пока головной 22350М не будет построен и не пройдёт государственные испытания. Пока этого не случилось, тот хрупкий успех, которым является выживание отечественного кораблестроения в виде продолжения постройки фрегатов 22350, лучше не подвергать испытаниям. Пусть продолжение этой серии – вполне нужное и востребованное, послужит для закрепления достигнутого успеха и поможет отечественному кораблестроению не только выжить, но и встать на ноги. Риски опрометчивых решений сегодня слишком велики. Серия фрегатов проекта 22350 должна продолжаться, и до появления нового «большого» фрегата и уверенности в том, что промышленность его «осилит», именно 22350 должны стать основными строящимися в России кораблями дальней морской зоны.

              И тогда прошедший год мы запомним именно событием, после которого робкое возрождение отечественного высокотехнологичного кораблестроения стало свершившимся фактом – закладкой «Амелько» и «Чичагова», таких нужных стране и флоту кораблей по-настоящему мирового уровня.


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