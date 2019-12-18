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18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...
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Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Андрей Манчук, политолог
Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

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              Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

              «Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабль   18 декабря 2019, 11:08
              Фото: Stringer/Reuters
              Текст: Александр Тимохин

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              Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода?

              Иногда новости заставляют воскликнуть что-нибудь вроде: «Как, опять?». На этот раз «опять» отличились американские СМИ, а именно телеканал CNN, получивший от Береговой охраны и ВМС США сведения о том, что с середины декабря российский корабль-разведчик (средний разведывательный корабль, СРЗК) «Виктор Леонов» маневрирует вблизи американских территориальных вод. Попав в русскоязычную прессу, эта «новость» вызвала маленький ажиотаж и бурную реакцию отечественной патриотической общественности в стиле «это вам за ваши походы в Черное море».

              Если бы только наши патриоты знали, что американские патриоты, видя в новостях эсминец «Арли Берк» недалеко от Севастополя, восклицают: «Это вам за вашу разведку у наших берегов!».

              На самом деле и американская пресса, и наша ухитрились создать инфоповод на абсолютно ровном месте. Постоянное присутствие наших разведывательных кораблей у берегов США – это стабильная, многолетняя практика, ей десятки лет. Наши корабли постоянно ведут разведку у американских берегов. И почти каждый год «непрофильная», не специализированная пресса в США пытается раздуть из этого сенсацию – безуспешно. Ничего нового не произошло и на этот раз.

              Корабль проекта 864 «Виктор Леонов» способен проводить комплексную разведку противника – радиотехническую, радиоэлектронную и гидроакустическую. В целях конспирации он классифицируется ВМФ как специальное судно связи – ССВ. Конкретно «Виктор Леонов» полностью называется ССВ-175 «Виктор Леонов».

              Естественно, аббревиатура ССВ никого обмануть не может, и поэтому названия СРЗК или просто РЗК (разведывательный корабль) тоже «в ходу». «Леонов» стабильно ведет разведку американских систем связи, ракетных баз и полигонов, РЛС, мониторинг морского дна, снимает телеметрию с американских ракет при учебных и испытательных пусках, перехватывает радиосообщения. Это продолжается год за годом. А до «Леонова» эти задачи выполняли другие корабли.

              Во времена СССР подобные операции проводились с куда большим размахом – помимо больших и средних разведывательных кораблей, ВМФ использовал малые разведывательные корабли, построенные на корпусах мореходных рыболовных траулеров. Операции разведчиков носили массовый характер, они стабильно преследовали американские военные корабли, вели разведку вблизи военно-морских баз НАТО и США и были постоянными спутниками вероятных противников СССР.

              С тех пор многое изменилось, СССР больше нет, количество разведывательных кораблей в ВМФ сократилось в разы, но необходимость вести разведку никуда не исчезла. Не исчезла, соответственно, и сама разведка.

              В настоящее время в ВМФ России в строю семь кораблей проекта 864, есть и другие корабли-разведчики, включая новейшие, проекта 18280. Все они привлекаются для выполнения разведывательных операций в разных районах Мирового океана. В 2017 году при возвращении с такой операции столкнулся с сухогрузом и затонул СРЗК «Лиман» Черноморского флота. К счастью, экипаж спасся.

              Вообще разведку даже в мирное время безопасным занятием считать никак нельзя. В 1968 году Северная Корея силой захватила американский разведывательный корабль «Пуэбло» в нейтральных водах. Подобные обострения нельзя исключать в будущем и вокруг наших кораблей. Но пока «обошлись» затонувшим «Лиманом».

              РЗК разных флотов активно привлекаются к слежению за иностранными военными кораблями и выполняют задачи по ретрансляции радиосвязи. Боевой поход «Виктора Леонова» – не более чем одна из многих таких операций.

              Американцы ведут за нашим кораблем слежение силами эсминца ВМС, что является нормальной практикой. Обвиняют наш экипаж в непрофессиональном маневрировании, что тоже является обычной американской практикой.

              В общем, в новостях о присутствии нашего разведывательного корабля у американских берегов нет ничего нового и ничего особенного, и даже нагнетание обстановки вокруг его присутствия там тоже носит обычный характер.

              Все идет как всегда – так должны звучать подобные «новости» на самом деле.

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