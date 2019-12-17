В России оценили претензии США к кораблю ВМФ РФ у берегов Флориды

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17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы

Кабинет министров Финляндии рекордно «молодой» и рекордно «женский»Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters
В финно-угорской политике отмечается невиданное оживление. Глава МВД Эстонии перешел на личности и оскорбил премьер-министра Финляндии − красивую молодую девушку, из которой в Европе пытаются сделать образец для подражания. Но самое удивительное, что в этом конфликте отразились интересы дискриминируемых в Эстонии русскоязычных, причем весьма парадоксальным образом. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...

В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
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Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              В России оценили претензии США к кораблю ВМФ РФ у берегов Флориды

                 17 декабря 2019, 10:58
              Фото: Stringer/Reuters
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Это все выдумки. Во всем мире признано, что наши моряки соблюдают международные навигационные правила. К тому же не американцам на эту тему раскрывать рот», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Ненашев. Так он прокомментировал заявление со стороны США о том, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» якобы совершает небезопасные маневры у американских берегов.

              «Доверия к американским источникам информации давно нет, тем более в условиях информационного противоборства. Для среднего разведывательного корабля (СРЗК) «Виктор Леонов» боевая служба в районах Северной и Южной Америки – это норма. Он там находится с разной периодичностью практически последние пять-шесть лет. Никогда не было вопросов ни у одной стороны», – подчеркнул председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

              Ранее официальные лица США заявили, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» якобы совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Флорида и Южная Каролина. Источник канала CNN в американских официальных кругах заявил: на «русском шпионском корабле» якобы не включают некоторые навигационные огни, когда из-за погодных условий видимость ограничена, и не отвечают на запросы с проходящих мимо судов. Кроме того, российский корабль, по версии источников CNN, осуществляет и «другие беспорядочные маневры».

              Экипаж и командование этого корабля высокопрофессиональны, учитывая поставленные задачи: слежение за воздушным и радиопространством, подчеркнул Ненашев. У «Виктора Леонова» нет намерения совершать не предусмотренные международным судоходством действия, считает собеседник.

              Обвинения американской стороны звучат особенно возмутительно, учитывая поведение самих военных кораблей США близ российских морских границ. «Прямо сейчас вдоль наших территориальных вод обязательно на севере находятся одна-две атомных подводных лодки и американо-норвежский корабль электронной разведки «Марьята». Они прослушивают разговоры, к примеру, жителей Кольского полуострова. Такая же ситуация в морях на востоке России», – указал Ненашев.

              Добавим, что, по заявлению представителя Пентагона (на которого ссылается CNN), вблизи российского корабля «Виктор Леонов» присутствует американский эсминец. Береговая охрана США предупреждает людей на судах, проходящих через этот район, о присутствии российского корабля, передает ТАСС.

              Из материала CNN также следует, что «Виктора Леонова» с 2015 года якобы нередко замечают у Восточного побережья США. В январе 2018 года телеканал сообщил, что этот корабль находился в международных водах в данном районе. В марте 2017 года телеканал Fox News также информировал, что «Виктор Леонов» прошел в международных водах у берегов Восточного побережья США. Позже представитель Пентагона признал, что пребывание российского корабля в этой акватории было правомерным.

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