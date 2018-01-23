СМИ: Российский корабль-разведчик остается у берегов США

Разведывательный корабль России «Виктор Леонов» все еще находится у Атлантического побережья США, сообщают СМИ со ссылкой на Пентагон.

По данным CNN, корабль замечен в международных водах в 160 км к юго-востоку от Уилмингтона, передает ТАСС.

На прошлой неделе Washington Free Beacon со ссылкой на военные источники сообщал, что «Виктор Леонов» был замечен на Кейп-Канаверал (Флорида), Кингз-Бей (Джорджия), близ Норфолка (Виргиния) и Нью-Лондона (Коннектикут).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разведывательном корабле «Виктор Леонов».