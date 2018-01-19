Российский корабль-разведчик вновь замечен у берегов США

Глава пресс-службы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майор Мэри Рикс прокомментировала сообщения СМИ о разведывательном корабле России «Виктор Леонов» у Атлантического побережья.

Washington Free Beacon со ссылкой на военные источники сообщает, что «Виктор Леонов» был замечен на Кейп-Канаверал (Флорида), Кингз-Бей (Джорджия), близ Норфолка (Виргиния) и Нью-Лондона (Коннектикут).

Источники считают, что корабль «шпионил» за «ракетными субмаринами США», передает РИА «Новости».

Рикс заявила, что военным известно «об этом корабле», но указала на «право всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах». Кроме того, корабли этих стран могут посещать те государства, с которыми есть соответствующие соглашения, сказала она.

По ее словам, США отслеживают все корабли в сфере ответственности NORTHCOM и NORAD.

«Но мы не будем комментировать, за какими конкретно судами мы следим (или не следим)», – сказала Рикс.