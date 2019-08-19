19 августа новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» прибыл в Североморск, завершив кругосветное плавание. Вместе с «Горшковым» вернулись и три его попутчика, без которых столь дальний поход был бы невозможен – судно тылового обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер «Кама». Для российского ВМФ это событие является поистине историческим.

Согласно общепринятому словарному толкованию, кругосветное плавание – это «плавание корабля (судна) вокруг земного шара с пересечением всех его меридианов и основных океанов – Атлантического, Индийского, Тихого». При всём уважении к авторам данной формулировки, следовало бы добавить ещё одно (третье) условие «чистой» кругосветки – возвращение в пункт убытия.

С датой начала дальнего похода отряда кораблей и судов Северного флота во главе с «Адмиралом Горшковым» никаких неясностей нет – выход из Североморска состоялся 26 февраля 2019 года. Что касается окончания кругосветного плавания, то некоторые источники поспешили завершить его 23 июля (по прибытии отряда в Кронштадт), нарушив тем самым не только третье, но и первое условие, изложенное в предыдущем абзаце. Дело в том, что географическая долгота Кронштадта (29,77 град. вост.) на 3,65 град. меньше долготы Североморска, а значит были пересечены не все меридианы. Поэтому датой завершения кругосветки следует считать именно 19 августа.

Из истории кругосветок

После легендарной испанской экспедиции, начатой ровно пять веков назад португальцем Магелланом, вступление в престижное кругосветное сообщество стало делом чести и для других морских держав. В том же XVI веке членом «альянса» стала Британия, в XVII – Голландия, в XVIII –Франция и США, в XIX – Россия, Аргентина, Дания, Перу, Швеция, Австрия, Германия...

До сегодняшнего дня ВМФ СССР и Российской Федерации вообще не могли похвастаться кругосветными плаваниями боевых надводных кораблей. «Золотой век» русских кругосветок пришёлся на первую половину XIX века, в течение которой было совершено 28 кругосветных и 10 полукругосветных плаваний. Последним (до «Горшкова») был поход парового корвета (бронепалубного крейсера 2 ранга) «Витязь» (3200 тонн полн.) под командованием С. Макарова, совершённый в 1886-1889 гг.

Подплаву, казалось бы, повезло больше. Однако позиционируемое советскими и некоторыми современными российскими источниками как первое в истории кругосветное подводное плавание без единого всплытия двух наших атомных лодок (К-116 и К-133), состоявшееся в 1966 году, при всей своей значимости и мужестве личного состава было лишь межфлотским переходом с Северного на Тихоокеанский флот вокруг Южной Америки. Ведь это плавание не удовлетворяет ни одному из вышеназванных условий – пересечены не все меридианы, два океана из трёх, место прибытия (Камчатка) не соответствует месту отправления (Кольский полуостров).

Даже с дальним походом широко известного, но совсем не боевого, океанографического исследовательского судна ВМФ «Адмирал Владимирский» (2014-2015), именуемым «первым в истории современной России кругосветным плаванием», не всё гладко. Хотя ОИС убыло из Кронштадта, вернулось в Кронштадт и пересекло при этом все меридианы планеты, его маршрут (Балтика – Северный морской путь – Тихий океан – Панамский канал – Атлантика – Балтика) миновал Индийский и западную часть Тихого океана. Неочевиден и результат предыдущей кругосветки «Владимирского» (1982-1983, совместно с «Беллинсгаузеном»), заслуживающей приставки «мини», поскольку, по сути, это было путешествие не вокруг света, а вокруг Антарктиды.

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В 2008 году была предпринята попытка исправить вековую несправедливость. В связи с визитом отряда СФ в Ла-Гуайру в СМИ появилось сообщение о том, что «Венесуэла – лишь перевалочный пункт в рамках кругосветного путешествия «Петра Великого». Далее крейсеру и кораблям сопровождения предстоит обогнуть мыс Горн и через Индийский океан и Аравийское море вернуться на родину». К сожалению, озвученному плану похода не суждено было сбыться – ТАРКР пересёк Атлантику в обратном направлении, дошёл до Индии и через Суэцкий канал, Гибралтар и Ла-Манш вернулся в Североморск. Тем не менее, пресс-служба Минобороны до сих пор считает, что крейсер совершил кругосветное плавание.

У наших главных оппонентов, коими являются ВМС США, с кругосветками дела обстоят гораздо лучше. В 1964 году американцы блестяще провели операцию «Морская орбита», в ходе которой три атомных корабля (авианосец «Энтерпрайз», крейсер «Лонг-Бич» и фрегат «Бейнбридж») за 65 суток (57 на ходу) обогнули земной шар, двигаясь в восточном направлении от Норфолка и Чарльстона. Четырьмя годами ранее АПЛ «Тритон» совершила чистое кругосветное подводное плавание в ходе операции с экзотическим названием «Пескоструйка» – от и до островов Петра и Павла (Бразилия) с одним форс-мажорным всплытием. Нельзя не упомянуть и эпический поход 16 броненосцев-додредноутов «Большого белого флота», предпринятый в 1907-1909 гг. по инициативе президента Теодора Рузвельта от и до Хэмптон-Роудс (штат Вирджиния).

Предсказание

Впервые идея отправить новейший корабль ВМФ России в кругосветное плавание была публично высказана автором данного текста за год с лишним до его начала. Тогда, за полгода до передачи «Горшкова» флоту, состоявшейся 26 июля 2018 г., ещё не было полной ясности с датой окончания сильно затянувшегося строительства, зависевшей от завершения не менее затянувшейся доводки ЗРК «Полимент-Редут». Эпопея создания фрегата нового проекта уже начинала напоминать какой-то дурной спектакль, вызывавший недовольный ропот и насмешки общественности.

Предложенный план похода несколько отличался от имевшего место в действительности – он предполагал движение в западном направлении (начинался с перехода через Атлантику), был длиннее (60 тыс. миль), дольше (350 суток) и предусматривал визиты в 40 иностранных портов, но это мало что меняет. В любом случае, автор и подумать не мог, что его предложение, больше похожее на мечту, в самом ближайшем времени будет реализовано на практике.

Вокруг света за 175 дней

Дальний поход отряда «Адмирала Горшкова» подробно освещался в прессе. Поэтому имеет смысл лишь перечислить, не вдаваясь в подробности, ключевые точки его маршрута: Североморск, Северное море, Ла-Манш, Гибралтар, Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море, заход в Джибути, Аденский залив, Индийский океан, заход в Коломбо (Шри-Ланка), Малаккский пролив, Южно-Китайское море, заход в Циндао (70-летие ВМС НОАК), Японское море, заход во Владивосток (День Победы), Тихий океан, учения юго-восточнее Гавайских островов, заход в Пуэрто-Боливар (Эквадор), Панамский канал, заход в Гавану (Куба), пополнение запасов на рейде порта Пуант-а-Пьер (Тринидад и Тобаго), Атлантика, заход в порт Прая (Кабо-Верде), Ла-Манш, Балтика, Кронштадт (День ВМФ), Балтика (учения «Океанский щит»), Североморск.

Если считать пройденное отрядом расстояние строго по морским путям (наиболее коротким и безопасным маршрутам, рекомендованным по итогам длительной практики и регулярно используемым для судоходства) получится 34,5 тыс. миль, что соответствует приблизительно полутора длинам экватора. По данным Минобороны (с учётом отклонения от морских путей и тактического маневрирования) общий «километраж» кругосветки составил свыше 40 тысяч миль, пройденных за 175 дней с условной средней скоростью (без учёта стоянок) порядка 10 узлов. Увеличение средней скорости на переходе морем до более приемлемых 12 узлов даёт 140 ходовых суток.

Есть уверенность, что для многих (особенно для тех, «кто в море не бывал») словосочетание «кругосветное плавание» не сильно отличается от туристическо-увеселительного «морского круиза». Между тем моряки «Горшкова» и судов обеспечения, в числе прочего, целый месяц были один на один с Тихим океаном, который тихий только по укоренившемуся названию, а на самом деле – Великий и ужасный. Разумеется, участникам экспедиции Магеллана и их ближайшим последователям было куда тяжелее, но ведь и фрегат полным водоизмещением 5400 тонн – не авианосец и не линкор.

Для чего это было надо

Казалось бы, совсем неочевидная необходимость кругосветного плавания «Адмирала Горшкова» обусловлена как минимум тремя причинами.

1. Подтверждение статуса

Статус великой морской державы мало получить (завоевать), его надо ещё и периодически подтверждать (как членам какого-либо союза платить членские взносы). Великая в своё время Португалия, например, платить перестала и очень скоро скатилась с пьедестала к самому его подножию. Форма оплаты здесь может быть разная, но, как и прежде, одной из самых эффективных является кругосветка.

Даже такому недосягаемому мировому доминанту, как ВМС США, приходится периодически подтверждать своё величие, несмотря на все предыдущие достижения.

Так, в 2015 году крейсер «Нормандия» из состава АУГ «Теодора Рузвельта» в ходе 9-месячного развёртывания совершил полноценное кругосветное плавание от Норфолка до Норфолка. Сам авианосец немного не дотянул до чистой кругосветки –начав поход, как и «Нормандия», на Восточном побережье, он завершил его на Западном.

Стараются не отставать от американцев и другие морские нации – в 2007 году очередную кругосветку записали в свой актив испанцы (фрегат «Альваро де Басан»), в 2013-2014 гг. – англичане (эсминец «Дэринг»). А ещё раньше, в 2002 году, нас обошли на вираже даже амбициозные, но малоопытные в морском деле китайцы – эсминец ВМС НОАК «Циндао», сопровождаемый судном обеспечения «Тайкан», позволил Китаю стать полноправным членом кругосветного клуба. Вполне возможно, что эта горькая китайская пилюля стала одним из побудительных мотивов для кругосветки «Горшкова».

2. Демонстрация флага

Демонстрация флага и военной силы в Мировом океане, равно как и обеспечение военно-морского присутствия России и осуществление визитов (заходов) военных кораблей и судов в порты иностранных государств входит в число основных задач ВМФ в мирное время. Не вызывает сомнений, что наилучшим способом выполнения вышеназванных функций является кругосветное плавание боевого надводного корабля или отряда боевых кораблей и судов обеспечения. Заблаговременно организованная и согласованная по военно-дипломатическим каналам кругосветка позволяет охватить почти все континенты планеты, множество стран и портов (в этот раз их было всего шесть, но это только начало). Подобные мероприятия дают Российской Федерации уникальную возможность заявить на весь мир о высочайшем уровне своего военно-технического развития.

3. Пиар российского судпрома

Экспортный потенциал отечественной судостроительной промышленности на сегодняшний день невелик, что вполне объяснимо –никто, к примеру, не будет заказывать корветы, которые строятся в среднем по восемь (!) лет. Единственный конкурентоспособный класс (подкласс) кораблей – это неатомные подводные лодки, однако у нас до сих пор нет НАПЛ с воздухонезависимой энергетической установкой, из-за чего в данном сегменте мирового рынка вооружений доминируют другие (немцы и французы и пр.). То же самое (в части доминирования) относится и к наиболее популярным у инозаказчиков надводным кораблям класса «фрегат» и «корвет» (за исключением, разве что, не слишком современных 11356).

Решить проблему можно двумя способами. В среднесрочной перспективе – за счёт резкого ускорения постройки на российских верфях боевых кораблей со всеми нововведениями (типа ВНЭУ), предлагаемыми конкурентами.

В ближайшее время – используя передачу технологий с агрессивным пиаром реализованных отечественных проектов на международных выставках вооружений (прежде всего – на петербургских МВМС), на военно-морских парадах. И, конечно же, в ходе дальних (в идеале – кругосветных) походов новейших кораблей ВМФ России. Кругосветка «Адмирала Горшкова», продемонстрировавшая отличную эксплуатационную надёжность фрегатов пр. 22350 – первая ласточка на верном пути.

Кто следующий?

Начало очередного кругосветного плавания под российским флагом намечено на конец 2019 года, однако его потенциальные участники, «Паллада» и «Седов», во-первых – учебные парусные суда (фрегат и барк), во-вторых – не имеют никакого отношения к Военно-морскому флоту (принадлежат Росрыболовству).

Главным кандидатом на ближайшую кругосветку, без сомнения, является тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», модернизация которого по проекту 11442М на Севмаше должна закончится в 2022-2023 гг. Размеры и боевая мощь восстановленного гиганта должны произвести неизгладимое впечатление как на наших друзей, так и на недругов. Следующий в очереди – головной эсминец пр. 23560 (шифр «Лидер»), ожидаемый на рубеже 2020-2030-х гг. – даже более эффектный «демонстрационный материал», нежели ТАРКР поколения три-плюс. Не исключено, что XXI век станет вторым «золотым веком» русских кругосветок.