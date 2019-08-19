Взгляд
19 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
Разделы

Россия прощается с американскими долгами

Россия перестала давать в долг СШАФото: Shohei Miyano/Reuters
Япония существенно нарастила покупку американских бумаг и стала крупнейшим держателем госдолга США, потеснив КНР. Россия и Китай действуют в противовес. Какая из этих двух стратегий окажется в выигрыше – пока не знает никто. Впрочем, Россия вынуждена избавляться от американских бумаг по совсем другим причинам.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах

Российско-китайскую дружбу подтачивает проблема «черных лесорубов»Фото: Li Ga/Zuma/ТАСС
Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незаконно сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и как разыскивает пропавшие подлодки СССР

Глава государства досконально интересуется трагической судьбой советского подводного флотаФото: Михаил Метцель/ТАСС
«В одном только 1942-м Балтийский флот потерял около половины лодок, выделенных для боевых действий на Балтике. Большинство из них пропали бесследно». Руководитель поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов рассказал газете ВЗГЛЯД, как удается обнаруживать погибшие советские подводные лодки и почему их работой заинтересовался Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР выиграл у США гонку за гиперзвук

Проект «Холод» – первый в истории реальный демонстратор гиперзвуковых технологийФото: МКБ «Факел» им. академика П. Д. Грушина
Американское руководство вновь показало свое лицемерие по отношению к России. Заявления помощника президента США Болтона о том, что новейшие российские разработки гиперзвукового оружия в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий – двойная ложь. Все обстоит ровно наоборот: гиперзвуковые разработки Америки базируются на советских открытиях. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

Дометий Завольский, историк-архивист
Неосоветизм – мышление не просто деструктивное и малоприятное, но в худшем смысле старческое и выжившее из ума. Если в 90-е в нём было немало оправданного, в 2000-е – симпатичного, то сегодня это сплав страха, невежества и уныния. Подробности...
Обсуждение: 192 комментария

Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

Глеб Простаков, журналист
Украина продаёт последнее, что у нее осталось, и продаёт задёшево. Отличная плодородная земля в самом центре перенаселенной Европы – более чем привлекательный актив. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чего Макрон хочет добиться от Путина?

    Какие грубые и нелепые ошибки находили на памятниках

    Знаменитые истории спасения в авиакатастрофах

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
              Путин об акциях протеста: Все это связано с электоральным цикломПутин успокоил испугавшиеся взрыва под Северодвинском западные СМИПутин прокомментировал действия сирийской армии в ИдлибеСуд в Финляндии отказал польским экологам по иску против «Северного потока – 2»
              Путин заявил, что Россия не отказывалась от участия в G8Путин взял с собой во Францию вертолетСША потеряли военное превосходство в Тихом океанеШарий привел «неожиданную версию» демарша жены Нетаньяху с караваем
              Турчак попросил наградить бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24В Екатеринбурге наградили экипаж самолета из ЖуковскогоРоссиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять летМэр Ялты предложил придумать новый герб в «славянских цветах»

              «точно поразила цель»


              США испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету

              «его подставляют»


              Погребинский: Зеленский на встрече с Нетаньяху показал себя несерьезным и некомпетентным

              «не можем истребить»


              Минтранс заявил о невозможности полностью обезопасить самолеты от птиц

              Видео

              покупка мира


              США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

              территориальный спор


              Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

              госдолг США


              Россия прощается с американскими долгами

              внезапные проверки


              Алкопозитивных россиян найдут на работе

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Плотина наркопотребления


              Игорь Мальцев: Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

              Земля по дешевке


              Глеб Простаков: Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

              Сталинская дыра


              Дометий Завольски: Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              ВМФ повторил историческое достижение царского флота

              «Адмирал Горшков» смогли оценить в самых дальних уголках планеты   19 августа 2019, 21:55
              Фото: EPA/Ernesto Mastrascusa/ТАСС
              Текст: Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              19 августа новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» прибыл в Североморск, завершив кругосветное плавание. Вместе с «Горшковым» вернулись и три его попутчика, без которых столь дальний поход был бы невозможен – судно тылового обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер «Кама». Для российского ВМФ это событие является поистине историческим.

              Согласно общепринятому словарному толкованию, кругосветное плавание – это «плавание корабля (судна) вокруг земного шара с пересечением всех его меридианов и основных океанов – Атлантического, Индийского, Тихого». При всём уважении к авторам данной формулировки, следовало бы добавить ещё одно (третье) условие «чистой» кругосветки – возвращение в пункт убытия.

              С датой начала дальнего похода отряда кораблей и судов Северного флота во главе с «Адмиралом Горшковым» никаких неясностей нет – выход из Североморска состоялся 26 февраля 2019 года. Что касается окончания кругосветного плавания, то некоторые источники поспешили завершить его 23 июля (по прибытии отряда в Кронштадт), нарушив тем самым не только третье, но и первое условие, изложенное в предыдущем абзаце. Дело в том, что географическая долгота Кронштадта (29,77 град. вост.) на 3,65 град. меньше долготы Североморска, а значит были пересечены не все меридианы. Поэтому датой завершения кругосветки следует считать именно 19 августа.

              Из истории кругосветок

              После легендарной испанской экспедиции, начатой ровно пять веков назад португальцем Магелланом, вступление в престижное кругосветное сообщество стало делом чести и для других морских держав. В том же XVI веке членом «альянса» стала Британия, в XVII – Голландия, в XVIII –Франция и США, в XIX – Россия, Аргентина, Дания, Перу, Швеция, Австрия, Германия...

              До сегодняшнего дня ВМФ СССР и Российской Федерации вообще не могли похвастаться кругосветными плаваниями боевых надводных кораблей. «Золотой век» русских кругосветок пришёлся на первую половину XIX века, в течение которой было совершено 28 кругосветных и 10 полукругосветных плаваний. Последним (до «Горшкова») был поход парового корвета (бронепалубного крейсера 2 ранга) «Витязь» (3200 тонн полн.) под командованием С. Макарова, совершённый в 1886-1889 гг.

              Подплаву, казалось бы, повезло больше. Однако позиционируемое советскими и некоторыми современными российскими источниками как первое в истории кругосветное подводное плавание без единого всплытия двух наших атомных лодок (К-116 и К-133), состоявшееся в 1966 году, при всей своей значимости и мужестве личного состава было лишь межфлотским переходом с Северного на Тихоокеанский флот вокруг Южной Америки. Ведь это плавание не удовлетворяет ни одному из вышеназванных условий – пересечены не все меридианы, два океана из трёх, место прибытия (Камчатка) не соответствует месту отправления (Кольский полуостров).

              Даже с дальним походом широко известного, но совсем не боевого, океанографического исследовательского судна ВМФ «Адмирал Владимирский» (2014-2015), именуемым «первым в истории современной России кругосветным плаванием», не всё гладко. Хотя ОИС убыло из Кронштадта, вернулось в Кронштадт и пересекло при этом все меридианы планеты, его маршрут (Балтика – Северный морской путь – Тихий океан – Панамский канал – Атлантика – Балтика) миновал Индийский и западную часть Тихого океана. Неочевиден и результат предыдущей кругосветки «Владимирского» (1982-1983, совместно с «Беллинсгаузеном»), заслуживающей приставки «мини», поскольку, по сути, это было путешествие не вокруг света, а вокруг Антарктиды.

              В 2008 году была предпринята попытка исправить вековую несправедливость. В связи с визитом отряда СФ в Ла-Гуайру в СМИ появилось сообщение о том, что «Венесуэла – лишь перевалочный пункт в рамках кругосветного путешествия «Петра Великого». Далее крейсеру и кораблям сопровождения предстоит обогнуть мыс Горн и через Индийский океан и Аравийское море вернуться на родину». К сожалению, озвученному плану похода не суждено было сбыться – ТАРКР пересёк Атлантику в обратном направлении, дошёл до Индии и через Суэцкий канал, Гибралтар и Ла-Манш вернулся в Североморск. Тем не менее, пресс-служба Минобороны до сих пор считает, что крейсер совершил кругосветное плавание.

              У наших главных оппонентов, коими являются ВМС США, с кругосветками дела обстоят гораздо лучше. В 1964 году американцы блестяще провели операцию «Морская орбита», в ходе которой три атомных корабля (авианосец «Энтерпрайз», крейсер «Лонг-Бич» и фрегат «Бейнбридж») за 65 суток (57 на ходу) обогнули земной шар, двигаясь в восточном направлении от Норфолка и Чарльстона. Четырьмя годами ранее АПЛ «Тритон» совершила чистое кругосветное подводное плавание в ходе операции с экзотическим названием «Пескоструйка» – от и до островов Петра и Павла (Бразилия) с одним форс-мажорным всплытием. Нельзя не упомянуть и эпический поход 16 броненосцев-додредноутов «Большого белого флота», предпринятый в 1907-1909 гг. по инициативе президента Теодора Рузвельта от и до Хэмптон-Роудс (штат Вирджиния).

              Предсказание

              Впервые идея отправить новейший корабль ВМФ России в кругосветное плавание была публично высказана автором данного текста за год с лишним до его начала. Тогда, за полгода до передачи «Горшкова» флоту, состоявшейся 26 июля 2018 г., ещё не было полной ясности с датой окончания сильно затянувшегося строительства, зависевшей от завершения не менее затянувшейся доводки ЗРК «Полимент-Редут». Эпопея создания фрегата нового проекта уже начинала напоминать какой-то дурной спектакль, вызывавший недовольный ропот и насмешки общественности.

              Предложенный план похода несколько отличался от имевшего место в действительности – он предполагал движение в западном направлении (начинался с перехода через Атлантику), был длиннее (60 тыс. миль), дольше (350 суток) и предусматривал визиты в 40 иностранных портов, но это мало что меняет. В любом случае, автор и подумать не мог, что его предложение, больше похожее на мечту, в самом ближайшем времени будет реализовано на практике.

              Вокруг света за 175 дней

              Дальний поход отряда «Адмирала Горшкова» подробно освещался в прессе. Поэтому имеет смысл лишь перечислить, не вдаваясь в подробности, ключевые точки его маршрута: Североморск, Северное море, Ла-Манш, Гибралтар, Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море, заход в Джибути, Аденский залив, Индийский океан, заход в Коломбо (Шри-Ланка), Малаккский пролив, Южно-Китайское море, заход в Циндао (70-летие ВМС НОАК), Японское море, заход во Владивосток (День Победы), Тихий океан, учения юго-восточнее Гавайских островов, заход в Пуэрто-Боливар (Эквадор), Панамский канал, заход в Гавану (Куба), пополнение запасов на рейде порта Пуант-а-Пьер (Тринидад и Тобаго), Атлантика, заход в порт Прая (Кабо-Верде), Ла-Манш, Балтика, Кронштадт (День ВМФ), Балтика (учения «Океанский щит»), Североморск.

              Если считать пройденное отрядом расстояние строго по морским путям (наиболее коротким и безопасным маршрутам, рекомендованным по итогам длительной практики и регулярно используемым для судоходства) получится 34,5 тыс. миль, что соответствует приблизительно полутора длинам экватора. По данным Минобороны (с учётом отклонения от морских путей и тактического маневрирования) общий «километраж» кругосветки составил свыше 40 тысяч миль, пройденных за 175 дней с условной средней скоростью (без учёта стоянок) порядка 10 узлов. Увеличение средней скорости на переходе морем до более приемлемых 12 узлов даёт 140 ходовых суток.

              Есть уверенность, что для многих (особенно для тех, «кто в море не бывал») словосочетание «кругосветное плавание» не сильно отличается от туристическо-увеселительного «морского круиза». Между тем моряки «Горшкова» и судов обеспечения, в числе прочего, целый месяц были один на один с Тихим океаном, который тихий только по укоренившемуся названию, а на самом деле – Великий и ужасный. Разумеется, участникам экспедиции Магеллана и их ближайшим последователям было куда тяжелее, но ведь и фрегат полным водоизмещением 5400 тонн – не авианосец и не линкор.

              Для чего это было надо

              Казалось бы, совсем неочевидная необходимость кругосветного плавания «Адмирала Горшкова» обусловлена как минимум тремя причинами.

              1. Подтверждение статуса

              Статус великой морской державы мало получить (завоевать), его надо ещё и периодически подтверждать (как членам какого-либо союза  платить членские взносы). Великая в своё время Португалия, например, платить перестала и очень скоро скатилась с пьедестала к самому его подножию. Форма оплаты здесь может быть разная, но, как и прежде, одной из самых эффективных является кругосветка.

              Даже такому недосягаемому мировому доминанту, как ВМС США, приходится периодически подтверждать своё величие, несмотря на все предыдущие достижения.

              Так, в 2015 году крейсер «Нормандия» из состава АУГ «Теодора Рузвельта» в ходе 9-месячного развёртывания совершил полноценное кругосветное плавание от Норфолка до Норфолка. Сам авианосец немного не дотянул до чистой кругосветки –начав поход, как и «Нормандия», на Восточном побережье, он завершил его на Западном.

              Стараются не отставать от американцев и другие морские нации – в 2007 году очередную кругосветку записали в свой актив испанцы (фрегат «Альваро де Басан»), в 2013-2014 гг. – англичане (эсминец «Дэринг»). А ещё раньше, в 2002 году, нас обошли на вираже даже амбициозные, но малоопытные в морском деле китайцы – эсминец ВМС НОАК «Циндао», сопровождаемый судном обеспечения «Тайкан», позволил Китаю стать полноправным членом кругосветного клуба. Вполне возможно, что эта горькая китайская пилюля стала одним из побудительных мотивов для кругосветки «Горшкова».

              2. Демонстрация флага

              Демонстрация флага и военной силы в Мировом океане, равно как и обеспечение военно-морского присутствия России и осуществление визитов (заходов) военных кораблей и судов в порты иностранных государств входит в число основных задач ВМФ в мирное время. Не вызывает сомнений, что наилучшим способом выполнения вышеназванных функций является кругосветное плавание боевого надводного корабля или отряда боевых кораблей и судов обеспечения. Заблаговременно организованная и согласованная по военно-дипломатическим каналам кругосветка позволяет охватить почти все континенты планеты, множество стран и портов (в этот раз их было всего шесть, но это только начало). Подобные мероприятия дают Российской Федерации уникальную возможность заявить на весь мир о высочайшем уровне своего военно-технического развития.

              3. Пиар российского судпрома

              Экспортный потенциал отечественной судостроительной промышленности на сегодняшний день невелик, что вполне объяснимо –никто, к примеру, не будет заказывать корветы, которые строятся в среднем по восемь (!) лет. Единственный конкурентоспособный класс (подкласс) кораблей – это неатомные подводные лодки, однако у нас до сих пор нет НАПЛ с воздухонезависимой энергетической установкой, из-за чего в данном сегменте мирового рынка вооружений доминируют другие (немцы и французы и пр.). То же самое (в части доминирования) относится и к наиболее популярным у инозаказчиков надводным кораблям класса «фрегат» и «корвет» (за исключением, разве что, не слишком современных 11356).

              Решить проблему можно двумя способами. В среднесрочной перспективе – за счёт резкого ускорения постройки на российских верфях боевых кораблей со всеми нововведениями (типа ВНЭУ), предлагаемыми конкурентами.

              В ближайшее время – используя передачу технологий с агрессивным пиаром реализованных отечественных проектов на международных выставках вооружений (прежде всего – на петербургских МВМС), на военно-морских парадах. И, конечно же, в ходе дальних (в идеале – кругосветных) походов новейших кораблей ВМФ России. Кругосветка «Адмирала Горшкова», продемонстрировавшая отличную эксплуатационную надёжность фрегатов пр. 22350 – первая ласточка на верном пути.

              Кто следующий?

              Начало очередного кругосветного плавания под российским флагом намечено на конец 2019 года, однако его потенциальные участники, «Паллада» и «Седов», во-первых – учебные парусные суда (фрегат и барк), во-вторых – не имеют никакого отношения к Военно-морскому флоту (принадлежат Росрыболовству).

              Главным кандидатом на ближайшую кругосветку, без сомнения, является тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», модернизация которого по проекту 11442М на Севмаше должна закончится в 2022-2023 гг. Размеры и боевая мощь восстановленного гиганта должны произвести неизгладимое впечатление как на наших друзей, так и на недругов. Следующий в очереди – головной эсминец пр. 23560 (шифр «Лидер»), ожидаемый на рубеже 2020-2030-х гг. – даже более эффектный «демонстрационный материал», нежели ТАРКР поколения три-плюс. Не исключено, что XXI век станет вторым «золотым веком» русских кругосветок.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............