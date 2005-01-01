Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии из-за Крыма

Эстония не пропустила российский парусник «Седов», так как на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Сандра Камилова.

Камилова заявила, что судно «Седов» не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии, так как на борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета из Крыма, передает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

Она добавила, что выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания воссоединения Крыма с Россией.

Ранее посольство России в Эстонии сообщило, что республика не пустила в свои территориальные воды барк «Седов»; дипмиссия расценила этот запрет как «недружественный акт эстонских властей».

Барк «Седов» был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году, первоначально он назывался «Магдалена Виннен II».

В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях, барк был передан Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименован в «Седов» в честь полярного исследователя Георгия Седова.

Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней. Его история включает кругосветное плавание, высокоширотные арктические экспедиции и участие в крупных регатах.

Кроме того, «Седову» принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019–2020 годах; в ней, в частности, примет участие барк «Седов».