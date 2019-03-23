Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к 200-летию открытия Антарктиды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, которая будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

«Провести в 2019 – 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», – говорится в распоряжении.

Экспедиция начнется в конце 2019 года, когда суда выйдут из своих портов: парусное судно «Паллада» выйдет из Владивостока, барк «Седов» – из Кронштадта, а барк «Крузенштерн» – из Калининграда.

Отмечается, что большинство мест и портов, куда будут заходить парусники, были открыты россиянами во время кругосветных плаваний.

Знаковыми событиями экспедиции станут встречи трех парусников в Атлантике на участке плавания между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания), где маршрут «Паллады» максимально близко подойдет к Антарктиде.

Южная полярная экспедиция в составе двух военных шлюпов, «Восток», командиром которого был Фаддей Беллинсгаузен и «Мирный» во главе с Михаилом Лазаревым, в 1819 году вышла из Кронштадта и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт.

Кроме Антарктиды экспедиция открыла 29 островов и один коралловый риф; русские моряки провели научные, в том числе океанографические, исследования.