Россия обвинила Эстонию в «недружественном акте»

Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому учебному судну «Седов», посольство России расценивает это как недружественный акт эстонских властей, заявили в дипмиссии.

«Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну «Седов» на планировавшийся 13-14 апреля с.г. заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей, осуществленный тем более накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии», – говорится в заявлении посольства в Facebook.

Отмечается, что в прошлом году парусники «Седов» и «Мир» зашли в порт Таллина, и это «стало настоящим праздником» для местных жителей, которые смогли посетить оба судна с экскурсией.

«Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего свой первоначальный вид парусника «Седов» ожидали в Таллине с нескрываемым нетерпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о сделанном запрете», – отметили в посольстве.

Добавим, что парусник «Седов» в конце 2019 года отправится в кругосветное путешествие.