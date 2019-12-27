Как китайский военный флот выигрывает у России

Взгляд
27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
Разделы

Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
Перейти а раздел…

Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
Перейти а раздел…

Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

Павел Волков, публицист
В ближайшие дни должен состояться большой обмен «удерживаемыми лицами» между ЛДНР и Украиной. Предыдущий подобный обмен был аж в 2017-м. Но очень многим в Киеве невыгодно, чтобы люди оказались на свободе. Подробности...

Что пережил интернет в 2019 году

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов. Подробности...

Какие нововведения ждут российский бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Не бойтесь нововведений. Ищите в них плюсы, а не минусы. Очевидно, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми его проходят крупнейшие компании. Можно прогнозировать, что скоро за ними последует малый и средний бизнес. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

    Права пассажира поезда, о которых мало кто знает

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...

      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
      Подробности...

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

          Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?
          • Как победу России

          • Как победу Украины

          • Как победу обеих стран

            Перейти а раздел…

            Главные ошибки автомобилистов зимой

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов
              Новак назвал срок запуска «Северного потока – 2»Путин и ас-Сиси обсудили восстановление авиасообщения России и ЕгиптаЧешский президент задумался об отмене визита в Москву на 75-летие ПобедыГермания отказала Украине в военной поддержке
              Российские самолеты в Сирии стали заправляться в три раза быстрееВ России утверждена новая доктрина продбезопасностиЖурналист рассказал, какими силовыми ведомствами Украины управляют СШАНазвано главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
              Придуманы способы загрузить порты КрымаЭксперт объяснил отказ Индии от МиГ-27Названа дата открытия нового терминала в ШереметьевоПолиция проверит угон вероятно принадлежавшего Сталину автомобиля

              уклонение от суда


              Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск

              строительные нормы


              В Дании уточнили ограничения по прокладке «Северного потока – 2»

              зона конфликта


              Появились данные о драке между российскими и американскими военными в Сирии

              Видео

              рассекреченные документы


              США позаботились о том, чтобы Курилы остались российскими

              гендерная война


              Какую пользу феминизм приносит мужчинам

              дружба и страх


              Запад задумался о развале альянса России и Китая

              крымский мост


              Каким было путешествие на первом поезде из Москвы в Крым

              легендарная операция


              Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

              Наступление хаоса


              Тимофей Бордачёв: Впереди «ревущие двадцатые»

              Налоговый мониторинг


              Екатерина Звягина: Какие нововведения ждут российский бизнес

              Новогодний обмен


              Павел Волков: Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

              на ваш взгляд


              Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?

              Как китайский военный флот выигрывает у России

              Китай увеличивает свои ВМС рекордными темпами   27 декабря 2019, 18:25
              Фото: wikipedia.org
              Текст: Александр Тимохин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Китай стремительно наращивает свою военно-морскую мощь – страна ставит рекорды по темпам ввода в строй новых боевых кораблей. Какие боевые корабли предпочитают создавать китайцы, кого они рассматривают в качестве противника – и как на этом фоне выглядит российская военная кораблестроительная программа?

              26 декабря 2019 года на китайской верфи в Даляне были спущены на воду сразу два боевых корабля – эсминец проекта 052D (хорошо знакомый ВМФ России по совместным учениям и дружеским заходам в наши порты) и новейший ударный ракетный корабль – эсминец проекта 055.

              Последний многие специалисты просто отказываются называть словом «эсминец», потому что по своим размерам он превышает любой крейсер. По количеству ракет – тоже, корабль имеет 128 пусковых ячеек, из которых могут запускаться ракеты любого типа. Только монструозные южнокорейские эсминцы типа «Король Седжон» имеют столько же универсальных ячеек, а, например, американские ракетные крейсера типа «Тикондерога» – только 122. А эсминцы типа «Арли Берк» – вообще 96.

              По водоизмещению же и размерам проект 055 превосходит даже отечественные ракетные крейсера типа «Атлант», проект 1164, которых у России в строю три единицы – «Москва» на Черноморском флоте, «Маршал Устинов» на Северном и «Варяг» на Тихоокеанском. У китайцев же в строю только один 055, но зато еще пять в постройке и есть планы еще на 10.

              Китайцы строят свои ВМС такими темпами, которые на сегодня не способны выдержать даже США. Конечно, у китайского флота масса технологических проблем, нет опыта, нет традиций – но потенциально Китай имеет второй по мощи надводный флот в мире. Если так будет идти дальше, то, во-первых, отрыв Китая от ближайших по военно-морской мощи стран будет закреплен до непреодолимых величин, а во-вторых, они рано или поздно «подтянут» до современного уровня и подводный флот, что окончательно закрепит за китайским флотом второе место в мире по силе. Скорее всего – надолго.

              История китайского военно-морского успеха содержит полезные и для России уроки.

              Начало славных дел

              Толчком, который дал понять китайским элитам, что на море надо усиливаться, стала война с Вьетнамом 1979 года. Именно тогда ВМФ СССР своими действиями исключил саму возможность для китайцев хоть как-то использовать против соседа военные корабли. Впрочем, тогда советские моряки-подводники «завернули» даже американскую авианосную группу, задачей которой было «давить» на бывшего врага – Вьетнам, поддерживая союзника – Китай.

              По итогам войны Дэн Сяопин смог победить конкурентов в борьбе за власть в Китае, и довод о низкой эффективности НОАК в боях сыграл в его победе не последнюю роль. Сосредоточив в своих руках всю власть, он приступил к своим знаменитым экономическим реформам.

              Через 12 лет распался СССР. Китай к тому времени еще был бедной страной, но массовый экспорт ширпотреба на весь мир и начинающееся разворачиваться массовое производство бытовой электроники уже показывали – роль страны в мире будет расти. В этих условиях Китай вложился в обновление своих вооруженных сил. Находящаяся в жесточайшем кризисе Россия была готова на любые сделки, и Китаю удалось получить из РФ огромные объемы современного на тот момент оружия, включая и морское.

              Так, до середины девяностых Китай получил две подлодки проекта 877Э, потом сразу первые две «Варшавянки» проекта 636. В девяностых же в Китае оказалось четыре эсминца проекта 956 (до сих пор в строю, проходят модернизацию). Валом пошли противолодочные вертолеты, торпеды, причем лучше по техническому уровню, чем у ВМФ России, комплектующие для кораблей. В 2000-х Китай купил еще восемь «Варшавянок». Но самое главное, что он начал покупать – технологии. РЛС, гидроакустические комплексы, общекорабельные системы, различные виды оружия – это поставляла Россия. Она же научила китайцев делать ракеты, от зенитных до аналогов «Калибра». Технологию производства газовых турбин удалось получить от Украины, с которой Китай тоже активно сотрудничал.

              Но тогда, в 2000-х годах, уже крепко вставший на ноги Китай еще умеренно вкладывался в военно-морскую мощь. Прошел Третий тайваньский кризис, нужность ВМС после унизительных вояжей американских авианосцев вблизи китайского берега уже была очевидной, но пока не хватало сил, опыта и денег. Китайцы строили маленькие серии эсминцев, по две–шесть единиц, строили примитивные и неэффективные фрегаты, тренировались, отрабатывали технические решения и нарабатывали опыт. Большой серией строился только «расходный материал войны» – ракетные катера проекта 022.

              А вот к концу 2000-х все изменилось.

              Взрывной рост

              Принципиальным для создания успешного флота является наличие национальной морской доктрины. И это не должен быть формальный сухой документ, составленный группой чиновников – это должна быть идеология, разделяемая если не массами, то элитами. Например, для США это глобальное доминирование посредством проекции силы с моря на сушу и подавление любых потенциальных конкурентов. Когда-то для Британии такой идеологией была идея господства на морях, то есть полный контроль за всеми морскими коммуникациями.

              Без такой идеологии флот не построить – потому что в ее отсутствие не существует критерия правильности решений, принимаемых в процессе строительства военного флота. Зачем нам флот, что он будет делать, где, против кого, почему, и почему это нужно сделать именно флотом? «Идеология» отвечает на эти вопросы, и на вопросы, сколько нужно кораблей и каких, она отвечает тоже. Если нет идеологии, то нет и ответов, и нельзя понять – правильные корабли строятся или нет. У России, например, такой доктрины нет.

              Отечественные исследователи вообще в принципе обходят китайскую военно-морскую мысль своим вниманием, а западные только-только начинают к ней подступаться. Китайцы же изучают все и всех. И, надо признать, судя по косвенным признакам, у них есть доктрина, и иностранный (прежде всего американский) опыт они изучили очень глубоко. Да и российский, наверное, тоже, но скорее как пример того, что нельзя делать. То, что за всеми китайскими действиями в военно-морском строительстве стоит предельно продуманный план, очевидно.

              С конца 2000-х годов начинается экспансия военно-морской мощи Китая. К этому моменту все слагаемые для успеха у Китая уже были – деньги, технологии, судостроительные мощности, понимание того, для чего им все это нужно.

              Первой ласточкой стали фрегаты проекта 054 (потом 054А). Эти корабли, которым предстояло стать самыми массовыми единицами ВМС КНР, китайцы намеренно сделали простыми. Следуя примеру американского адмирала Элмо Зумвалта, китайцы сделали ставку на массовый дешевый корабль, способный, тем не менее, выполнять задачи в дальней морской зоне и совершать океанские переходы.

              Если Россия превращает свои фрегаты в сложнейшие «мини-эсминцы», стоящие на пике прогресса, но строящиеся по 10–12 лет в серии по несколько кораблей, то китайцы поставили на свой фрегат простые и массовые системы оружия. Они спокойно запустили свой кораблестроительный конвейер, зная, что трудностей с этими простыми кораблями не встретят. На сегодня этих фрегатов (054 и 054А) построено уже 32 единицы. Китайцы не меняли конструкцию корабля от одной единицы к другой, не влезали в доведенный до ума проект 054А, а просто строили и строили. В итоге только этих фрегатов у них больше, чем всех боевых кораблей «от корвета до авианосца» в ВМФ России.

              А ведь они – не единственные. Такую же массовую серию однотипных и простых боевых кораблей китайцы построили для защиты своих прибрежных вод.

              С 2012 года на китайских верфях для китайского флота построено 44 и достраивается еще два корвета проекта 056 – легких и простых кораблей ближней морской зоны. Кроме того, они строятся и на экспорт.

              Как и в случае с фрегатами 054 и 054А, эти корабли намеренно сделаны проще, чем китайцы могли бы сделать с их возможностями – но зато их по-настоящему много. И они по-настоящему дешевые, ведь при такой массовости и почти полной идентичности каждой «единички» экономия на каждом корабле может превышать 20% исходной цены. Да и стоимость содержания флота из однотипных кораблей куда меньше, чем у «зоопарка» из десятков разных проектов, как это имеет место, например, в ВМФ РФ.

              А вот в случае с эсминцами китайцы не поскупились на «хай-тек». До появления в их флоте авианосцев именно эсминцы замышлялись как основные ударные корабли надводного флота. Поэтому на эти корабли Китай ставил самое лучшее, что имел. Неудивительно, что этих кораблей у Китая было меньше, чем простых и дешевых фрегатов и корветов. Их, тем не менее, немало. С начала 90-х Китай строил по одному-двум эсминцам своих оригинальных проектов, и так до серии 052С из шести кораблей, которые стали последними китайскими «тренировочными» эсминцами. После них пошла серия современных, оснащенных РЛС с фазированными антенными решетками, эсминцев 052D, о которых уже сказано выше.

              Это уже очень современные корабли, которые произвели огромное впечатление на ознакомившихся с ними российских моряков. Россия получит корабли такого же класса в лучшем случае во второй половине 2020-х годов, когда начнут сдаваться проектируемые сейчас «большие» фрегаты проекта 22350М. Если проект, что называется, «пойдет» (а он может и остановиться по каким-то причинам). И, конечно, даже близко не в «китайских» количествах.

              «Вишенкой на торте» ВМС КНР стали два авианосца, один из которых, «Ляонин», начинал строиться в СССР, а второй, «Шаньдун», полностью построен в Китае, но на основе советской конструкции. На сегодня только три страны в мире имеют более одного авианосца, и Китай – одна из них. Вскоре авианосный флот Китая пополнится куда более мощным кораблем – большим авианосцем с катапультами, очень похожим на американские корабли такого типа. Вместе с гигантскими «эсминцами» проекта 055 и многочисленными эсминцами других типов эти корабли станут основой ударных групп. Которые будут способны бороться за господство на море вблизи китайской территории и недопущение блокады Китая с моря, о чем сегодня фантазируют американские стратеги.

              А простые задачи на второстепенных направлениях смогут выполнить огромные массы фрегатов и корветов – как хотел когда-то сделать в ВМС США адмирал Зумвалт.

              Конечно, к этим кораблям все не сводится – Китай строит огромные универсальные десантные корабли, сравнимые только с американскими, суда плавучего тыла, позволяющие обеспечить автономные действия китайских военно-морских группировок в разных частях мира. Флот Китая уже давно не прибрежный и не слабый – это мощный, хоть и не до конца сбалансированный флот, который интенсивно развивается.

              По своим возможностям строить надводные боевые корабли Китай отстает только от США. Китайцам осталось освоить атомные энергетические установки, и такие страны, как Япония, Франция, Россия, навсегда останутся позади Китая по своим кораблестроительным возможностям. Пока китайцы не умеют делать атомные подлодки, то, что у них получается, не впечатляет ни вероятных противников, ни потенциальных союзников.

              Но это, будьте уверены, тоже не более чем дело времени.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............