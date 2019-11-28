Недостатки новейших подводных лодок для ВМФ можно легко исправить

Тихоокеанский флот впервые за десятки лет получил новую подводную лодку – Б-274 «Петропавловск-Камчатский». Это одна из знаменитых «Варшавянок», дизель-электрических подлодок проекта 636.3. Событие настолько же знаменательное, насколько и неоднозначное, поскольку «Варшавянки» обладают не только важными достоинствами, но и серией недостатков. Как можно было бы их исправить?

«Варшавянка» родилась как экспортное изделие и таковой долго оставалась. Если в ВМФ России несут службу семь таких лодок, то в одном только китайском флоте их 10. Шесть у Вьетнама и четыре у Алжира. Правда, у иностранцев служат более ранние варианты 636-го проекта. Эти лодки в свое время стали настоящим спасением для отечественного подводного неатомного кораблестроения – если бы не их крупные экспортные поставки, то вообще неизвестно, выжила бы эта отрасль в России или нет.

Однако надо понимать, что попадание «Варшавянок» в ВМФ было мерой вынужденной, призванной прикрыть катастрофические «дыры» с пополнением неатомных подлодок. Реально «Варшавянки» в российский флот попасть были не должны. Вместо них для ВМФ предназначался совсем другой проект – 677 «Лада». Судьба этой серии драматична, как судьба постсоветской России. Сначала – ужасающий погром девяностых, потом ряд ошибок с доводкой систем подводной лодки, и вот головная лодка серии Б-585 «Санкт-Петербург» годами ходит в опытной эксплуатации. Причем без того, что должно было сделать эти лодки оружием «на класс выше», чем все, что стояло на вооружении ВМФ ранее – воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ), позволяющей заряжать батареи подводной лодки под водой, без всплытия. Именно «Лады», а не «Варшавянки» должны были менять проект 877 в строю. И это были бы отличные лодки.

Меньшие, чем у «Варшавянок», размеры и водоизмещение существенно снижали как проявления вторичных гидроакустических признаков (обнаруживаемых с огромного расстояния волн большой длины, образующихся при вытеснении корпусом движущейся лодки массы воды), так и уменьшали вероятность обнаружения лодки по волновым образованиям и электромагнитным аномалиям на поверхности воды. А ведь это один из основных способов работы современной противолодочной авиации США, Запада в целом и Японии, позволяющий просто-напросто «видеть» с помощью радиолокационной станции самолета то место на воде, под которым на глубине находится лодка.

Однокорпусная же конструкция вместо двухкорпусной обеспечивала существенно лучшую скрытность при применении противником так называемого низкочастотного гидроакустического «подсвета» – излучения в толщу воды волн большой длины, которые, доходя до лодки, заставляют ее «отдавать» обратно в толщу воды такое же колебание, которое противник и обнаруживает. Тут однокорпусные лодки начисто выигрывают у двухкорпусных. А у «Варшавянок» конструкция именно традиционная двухкорпусная – прочный корпус внутри легкого. Про то, что по массе подсистем «Лада» более современна, говорить не стоит, но проблема в том, что промышленность не может «доделать» эти корабли. Не получается. Пока, по крайней мере.

Как известно, третья лодка 677-го проекта Б-587 «Великие Луки» была перезаложена повторно. Это может косвенно свидетельствовать о серьезных изменениях в конструкции лодки по сравнению с двумя предыдущими – «Санкт-Петербургом» и «Кронштадтом». Возможно, что именно с «Великих Лук» начнется история «Лады» как боеспособной подлодки, а не испытательного стенда. Как говорится, поживем – увидим.

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Сегодня серия 677 продолжает строиться, но, во-первых – небольшими темпами, флот разумно не хочет рисковать и не делает основную ставку на недовведенный корабль. А во-вторых, без ВНЭУ, которую у нас так и не сделали. Впрочем, есть шанс , что на новых «Ладах» она все-таки появится.

А вот на «Варшавянках» ее не будет никогда, хотя именно они становятся главными неатомными подводными бойцами в нашем флоте. «Варшавянки», даже вновь построенные, это лодки прошлого, созданные на основе тех идей, которые определяли развитие отечественного подплава в последние постсоветские годы. Они существенно уступают во всем нашим же новым лодкам – «Ладам». А получись «Лады» такими, какими замышлялись, то их и сравнивать с «Варшавянками» было бы нельзя...

И точно так же они уступают новейшим подлодкам противника. Намного более тихим и скрытным, однокорпусным, имеющим ВНЭУ или литий-ионные батареи, позволяющие оставаться под водой в разы большее время, чем могут наши подлодки, с намного более совершенными торпедами. К ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» это будет относиться в полной мере.

Модернизация как временный выход

Общую устарелость «Варшавянок» полностью устранить не получится. Однако есть способы существенно поднять их боевую эффективность, придав им способность драться с более современными подводными лодками. Стоит перечислить эти возможности.

Во-первых, антиторпеды. В условиях, когда у противника преимущество в дистанции обнаружения и более современное торпедное оружие, антиторпеды являют собой универсальный ответ на обе проблемы. Теперь неважно, что противник выстрелит первым и пустит торпеду не по прямой на самонаведении, а по сложной кривой на управлении по оптиковолоконному кабелю, так, чтобы торпеда зашла на цель не оттуда, где находится выпустившая ее подлодка. Антиторпеды вполне могут просто уничтожить идущую на лодку торпеду противника, превратив безнаказанный для противника отстрел цели с безопасной дистанции в обмен залпами, который он, противник, может и не выиграть. Технически нет никаких проблем с интеграцией антиторпед в состав оружия любой подлодки. Что до них самих, то в России они успешно созданы и в варианте для надводных кораблей выдаются им в боекомплект. Их штатно несут корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 22350.

Увы, на подлодки они по какой-то странной причине попасть никак не могут. До сих пор ни одна подводная лодка не оснащена этим оружием, хотя сама антиторпеда для подлодок тоже давно создана. Этот крайне странный факт еще ждет своих исследователей, а пока ограничимся констатацией –

антиторпеды резко увеличили бы шансы «Варшавянок» выиграть бой против современных подлодок с современными торпедами. Но их в боекомплекте нет.

Вторым важным и тоже не требующим новых разработок новшеством могло бы стать оснащение отечественных торпед полноценными системами телеуправления – управления по оптиковолоконному кабелю. Технически это катушка с кабелем, подключенным к системе управления торпеды и пульту управления на подводной лодке. Катушка крепится на крышке торпедного аппарата с внутренней стороны. При старте торпеда сначала вытягивает из катушки так называемый шланг, из которого потом вытягивается уже оптиковолоконный кабель. Шланг нужен для того, чтобы вблизи лодки защитить тонкий оптиковолоконный кабель от механических воздействий. Дальше торпеду просто «ведут» с лодки, попутно используя ее систему самонаведения как «глаза», и выводят на цель с неожиданного для противника курса. Такие системы позволяют формировать многоторпедные управляемые залпы, уклониться от которых практически невозможно. Торпеда на таком управлении идет практически на всю дальность хода – длина оптиковолоконного кабеля на лучших катушках доходит до 60 километров.

Отечественные торпеды легко можно использовать с такой системой управления. Кроме того, в России было разработано как минимум две системы «шлангового» телеуправления. Первый раз это было сделано по заказу Китая, куда поставлялись отечественные торпеды. Второй, уже для отечественного флота – несколько позже. В этом случае система управления была испытана и подготовлена к серийному производству.

ВМФ, однако, предпочел не закупать современные системы управления торпедами, оставшись с катушками другого типа – буксируемыми, то есть прикрепляемыми к самой торпеде. Они имеют меньший запас кабеля, ограничивают скорость торпеды и имеют более низкую надежность, в результате чего от этой технологии давно отказались во всем мире. Но не у нас.

Оснащение «Варшавянок» (да и других подлодок) полноценными системами управления торпедами существенно нивелировало бы их устарелость и, наряду с антиторпедами, резко подняло бы их опасность для противника непосредственно в бою. Да, они по-прежнему не имели бы ВНЭУ и были бы лишены возможности «дать ход» и оторваться от противника, не потеряв весь заряд батарей за короткое время. Да, они по-прежнему были бы уязвимы в условиях применения противником низкочастотного «подсвета». Но итогом превосходства противника в итоге все равно теперь был бы бой, а не расстрел, и не факт, что у противника получилось бы в нем победить – с учетом антиторпед, скорее даже наоборот.

Нужно, чтобы все это просто кто-то сделал. Все изобретено, испытано и работает, надо только, чтобы вся эта техника дошла до наших подлодок, особенно «Варшавянок», не имеющих ВНЭУ.

Ни внедрение антиторпед, ни внедрение систем управления торпедами не потребует внесений изменений в конструкцию лодки. А вот включение в состав гидроакустического комплекса гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА) некоторых изменений потребует. Но оно того стоит.

Дизельная лодка, не имеющая ВНЭУ, должна регулярно заряжать батареи с помощью дизельного двигателя. Для этого лодка всплывает под глубину, обеспечивающую работу двигателя под водой (РДП) с забором воздуха через «устройство РДП» – шнорхель. В таком положении подлодка сильно шумит и уязвима для внезапного нападения. ГПБА позволила бы иметь удаленную от источника шума гидроакустическую антенну, еще и с самого опасного «слепого» сектора – с кормового.

Как видно, ценой минимальных усилий и затрат лодки проекта 6363, в том числе тихоокеанские, могут стать очень трудноуязвимыми для противника – при всех известных их недостатках. Нужно это просто сделать, и все.

Безусловный плюс

Закончить стоит на позитивной ноте. Новая подлодка – первый на Тихоокеанском флоте носитель комплекса ракетного оружия «Калибр», причем носитель, способный к скрытному развертыванию. Это очень хороший признак – значение Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой политике растет непрерывно, в регионе уже давно идет гонка военно-морских вооружений, и России нельзя просто смотреть на это и ничего не делать. Тот факт, что у ТОФа наконец-то появился носитель крылатых ракет «Калибр» в строю, не может не радовать. Как и то, что строятся новые.

У «Варшавянок» при их определенной устарелости есть и плюс – их строят очень быстро. Это обратная сторона того, что лодка находится в производстве десятки лет. И поэтому можно быть уверенным, что количество новых носителей «Калибров» на Тихом океане вырастет очень скоро.

Появление лодок проекта 636.3 в отечественном флоте было вынужденной мерой, связанной с гигантскими трудностями, которые встретила на пути новая лодка проекта 677 «Лада». Однако такие лодки намного лучше, чем никакие, особенно с учетом их возможности применять крылатые ракеты, и их боевая ценность может быть очень быстро увеличена. Поэтому сегодня стоит искренне порадоваться и за ВМФ вообще, и за Тихоокеанский флот в частности, но помнить, что для радости без оговорок «Варшавянкам» кое-чего не хватает.

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