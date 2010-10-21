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21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Трамп ошибся в оценке «главной исторической ошибки США»

Цена войны в Ираке - 7 триллионов долларов плюс «миллионы жизней»Фото: Chris Helgren/Reuters
Дональд Трамп назвал главную, на его взгляд, историческую ошибку США – «ввод войск на Ближний Восток, предпринятый президентом Бушем». В данном случае хозяин Белого дома лукавит, возможно – неосознанно. Ведь война в Ираке – логичное следствие совсем другой ошибки, которую раз от разу повторяли десятки президентов США. Подробности...
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Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
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Китай купил государство в Африке

Замбия – не бог весть какая, но все-таки независимая страна, правительство которой продолжает политику саморазрушения Фото: Amr Dalsh/Reuters
Экспансия КНР в странах Африки – притча во языцех, но мало кто себе представляет, как это выглядит на деле. Впрочем, случай Замбии стоит особняком – он действительно уникален. Фактически китайцы скупили целую страну под руководством «африканского Ельцина», навязав ей неподъемные долги, и теперь готовятся «снимать сливки». Но зачем Китаю Замбия? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
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США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...
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Меркель больше не канцлер всех немцев

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Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
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          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»   21 сентября 2018, 12:56
          Фото: Петр Ковалев/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин,
          Юрий Зайнашев

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          В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта?

          В четверг на Адмиралтейских верфях в Петербурге состоялся торжественный спуск на воду второй дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт».

          «Значимость этого события трудно переоценить – корабль, заложенный в 2005 году, спускается сегодня, в 2018-м. Он претерпел и остановки в строительстве, и остановки в финансировании, но тем не менее спуск сегодня состоится», – сказал на церемонии Александр Бузаков, гендиректор этого судостроительного предприятия.

          По словам главного советника президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Виктора Чиркова, если подводную лодку серии 877 называли «Черной дырой», то новую субмарину можно назвать «Невидимкой», потому что ее никто не увидит и не услышит. «Новая подводная лодка дает возможность шагнуть вперед и выполнить указы президента по строительству нового современного подводного флота России», – сказал Чирков на церемонии.

          По сообщению РИА «Новости», крестной матерью корабля стала глава города Кронштадта Наталья Чашина, которой доверили разбить бутылку шампанского о борт одноименной субмарины.

          «Кронштадт» был заложен в 2005 году, его строительство не раз приостанавливалось. Возобновили его лишь пять лет назад. Сейчас на верфях строят еще одну «Ладу» – то есть третью лодку этого типа. Она называется «Великие Луки» и была заложена в 2006 году, ее строительство также приостанавливалось. Строительство тормозила не только нехватка денег – у командования флота, в том числе и у тогдашнего главкома ВМФ адмирала Владимира Высоцкого, возникали сомнения в том, нужен ли сам по себе проект «Лада», к которому принадлежит «Кронштадт».

          Первой, головной лодкой проекта 677 стал «Санкт-Петербург», заложенный в 1997 году. Его судьба незавидна – с момента передачи флоту, которая состоялась еще в 2010 году, он так и не встал в боевой строй из-за многочисленных технических проблем. ВМФ обнаружило на корабле массу недоделок, были проблемы с гидроакустическим комплексом, программным обеспечением и многими другими системами. Официально он остается в «опытовой» эксплуатации, которую планируется завершить только в следующем году. Фактически огромный и дорогой подводный корабль до сих пор используется лишь для тренировок.

          Судя по открытым источникам, только в течение 1998–2001 годов на строительство «Санкт-Петербурга» верфями затрачено 335,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 263,1 млн рублей.

          Как напоминает ТАСС, подводные лодки проекта 677 типа «Лада» относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены «Лады», в частности, ракетными комплексами «Калибр». Экипаж насчитывает 35 человек.

          «Задача этого проекта была в том, чтобы сделать подлодку не дизель-электрической, а поставить на нее так называемый двигатель Стирлинга – воздухонезависимую энергетическую установку. Это, собственно, и должно было стать ее главным достоинством», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга Игорь Курдин.

          Воздухонезависимые (анаэробные) энергетические установки позволяют лодке подолгу не подниматься на поверхность, оставаясь незаметной для противника. Если забыть эту воздухонезависимую установку, то «Ладу» можно считать всего лишь усовершенствованным вариантом проекта 636.3 «Варшавянка», который и составляет сейчас добрую половину нашего подводного флота, подчеркивает эксперт. «Та электроника, ракетное вооружение, гидроакустический комплекс, которые есть на «Санкт-Петербурге», – все это можно ставить и на подлодки 636-го проекта. Там все это, собственно, и установлено, в том числе и ракеты «Калибр», – отметил подводник.

          Но самый главный компонент – это двигатель, а он «не получился, оттого и подлодка «Санкт-Петербург» не пошла в серию», посетовал Курдин. И неизвестно, удалось ли теперь при доработке сделать главное – оборудовать новую подлодку «Кронштадт» надежной энергетической воздухонезависимой установкой.

          Правда, гендиректор верфи Александр Бузаков заявил на церемонии, что все недостатки проекта теперь устранены. «Задержка в строительстве позволила учесть на этом корабле опыт строительства и эксплуатации подводной лодки «Санкт-Петербург», по всем показателям эта лодка превосходит своего предшественника – лодки 636-го проекта. Мы верим, что будущее ВМФ в составе неатомных подводных лодок за 677-м проектом, верим, что будет большая серия», – говорил Бузаков.

          Но другие эксперты, как и Курдин, пока тоже не берутся оценить достоверность заявлений администрации верфи, что все недостатки, которые выявлены на «Санкт-Петербурге», теперь устранены. Как подтвердил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий, капитан второго ранга запаса Максим Шеповаленко, именно воздухонезависимая (или анаэробная) энергетическая установка оказалась основной бедой «Санкт-Петербурга».

          Более того, сама по себе «ценность анаэробных установок в последнее время стала вызывать сомнения, поскольку достигнут значительный прогресс в емкости аккумуляторных батарей», заметил эксперт. Вполне резонен вопрос, не являются ли лодки, подобные «Санкт-Петербургу», тупиковым вариантом развития, отмечает собеседник.

          «Ценность данных лодок весьма условна. Такие модернизированные дизельные абсолютно уступают атомным подводным лодкам,

          – полагает Шеповаленко. – Атомная подлодка – это реальная автономность, ограниченная только возможностями экипажа и запасами материальных средств».

          Шеповаленко напоминает, с какой громкой критикой в адрес проекта «Лада» выступал еще восемь лет назад главком ВМФ Владимир Высоцкий. «Он правильно говорил: тут тот случай, когда овчинка не стоит выделки, – считает эксперт. – Это, что называется, распил бюджетных средств. Я понимаю, когда с такого рода проектами маются шведы и немцы – неядерные государства. Но у нас, с малогабаритными ядерными установками, что мы будем маяться? – риторически спрашивает Шеповаленко. – Хотят люди экспериментировать с анаэробными установками? Ну и флаг им в руки».

          По оценке Шеповаленко, скорее всего, спущенный на воду «Кронштадт» был просто доработан под обычную энергетическую установку. «Производственный задел-то есть. Я думаю, что судостроители давно нарезали сталь и на другие корпуса, – предположил эксперт. – Ну и сделали из них усовершенствованный вариант «Варшавянки» – лодок, которые и сейчас строят для Тихого океана и построили для Черноморского флота. Я не могу сказать точно, потому что в открытой печати сообщений не было».

          А тем временем на верфях уже готовятся строить третью лодку серии «Лада» – она называется «Великие Луки». Ее, по словам Бузакова, планируется сдать в 2021 году. Что касается «Кронштадта», то его сдадут в следующем году, пообещал гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит. Он уточнил: теперь, после спуска на воду, начнутся «морские испытания, сначала швартовные всех систем, устройств, затем выход в море».

          Если Вильнит прав, то судостроители явно работают с опережением графика. Ведь ранее сообщалось, что вторую лодку проекта 677 ВМФ получит не раньше ноября 2020 года, а третью – в ноябре 2021 года.


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