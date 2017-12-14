Россия испытала принципиально новый двигатель для подводных лодок

КБ «Малахит» испытало образец воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) с газотурбинным двигателем, которая предназначена для малых подводных лодок, сообщили в конструкторском бюро.

«Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан», – передает ТАСС сообщение «Малахита».

Отмечается также, что уже определена кооперация предприятий, с которыми создадут опытный образец ВНЭУ.

О завершении разработки этого двигателя сообщалось в конце июня 2016 года.

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки – увеличение скрытности подводной лодки: субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

При этом российская ВНЭУ принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода – в установке предусмотрено его получение в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Благодаря этому водород высокой чистоты не придется возить на борту подлодки.

В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель. Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «Санкт-Петербург».

В 2015 году сообщалось, что ВМФ России получит неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой до конца 2020 года.