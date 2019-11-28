Крейсер «Маршал Устинов» отправился на учения с Китаем и ЮАР

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из порта Кейптаун в море для участия в совместных с Китаем и ЮАР морских учениях, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Сегодня утром ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил визит в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики и вышел в море для проведения практической части совместного российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что маневрыпройдут в южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды.

За два дня учения военные моряки отработают совместные действия по освобождению захваченного судна, проведению досмотра, оказанию помощи аварийному судну и спасению людей на море.

Напомним, в понедельник первые в истории совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались на юге Африки. Их открыл совместный парад экипажей кораблей трех стран на центральной набережной Кейптауна. Россия на учениях представлена в ракетным крейсером «Маршал Устинов», танкером «Вязьма» и спасательным буксиром СБ-406.

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