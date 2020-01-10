Минобороны России обвинило американский эсминец в опасном сближении с российским кораблем

Сообщение ВМС США о якобы «опасном» сближении российского корабля с эсминцем USS Farragut в Аравийском море не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.

Именно американский эсминец, двигавшийся слева по курсу, «грубейшим образом» нарушил правила предупреждения столкновения судов, добавили в российском военном ведомстве, передает РИА «Новости».

Минобороны добавило, что экипаж американского корабля действовал непрофессионально, это было сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания.

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений судов в море от 1972 года предусматривает, что если суда идут пересекающимися курсами, то уступить должно судно, имеющее помеху справа, подчеркнули в министерстве, отмечает ТАСС.

Ранее в пятницу пресс-служба пятого флота ВМС США заявила, что корабль ВМФ России «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу USS Farragut, когда тот выполнял плановые операции в северной части Аравийского моря.