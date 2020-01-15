Польская армия может создать России серьезные проблемы

Численность вооруженных сил Польши достигла 128 тыс. солдат, хотя еще недавно в стране считалось, что ей вполне хватит и 100-тысячной армии. Но теперь Варшава вслух мечтает о 200-тысячном войске. Для сравнения: у соседней огромной России армия всего 850 тысяч. При этом польская армия слывет одной из самых мощных в НАТО по подготовке. При каких условиях польская армия превратится для России в серьезную проблему?

За последние четыре года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть. Как заявил во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, если в 2015 году армия насчитывала 95 тыс. солдат, то теперь – 128 тыс. Министр признался, что видит свою миссию в том, чтобы как можно больше молодых людей становились военными. Ранее Блащак, который занимает свой пост уже два года, выражал надежду на то, что численность поднимется минимум до 200 тыс. человек.

Как напомнил министр, в нынешнем бюджете на оборонные цели заложено почти 50 млрд злотых (13,1 млрд долларов). «Это 2,1% ВВП. Вооружение дает безопасность. Невозможно социальное и экономическое развитие в государстве, которое находится под угрозой, которое не заботится о безопасности», – уверен Блащак.

Как ранее отмечало немецкое издание Bild, помимо регулярных войск в Польше огромное внимание уделяется ополчению, – добровольцам, которые проходят курсы обучения у американских инструкторов. Программа обучения «партизан» была запущена после прихода к власти партии «Право и справедливость» в 2015 году. Сейчас добровольческие соединения насчитывают 20 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. – женщины. К 2024 году власти планируют увеличить численность ополчения до 53 тыс. В случае войны оно должно будет тесно сотрудничать с армией.

Осенью 2018 года в Польше началось формирование четвертой по счету дивизии полного состава, которая будет в перспективе оборонять Варшаву с востока – с «исторического» направления. Сейчас в Войске Польском числится три дивизии переменного состава, а также множество отдельных бригад и батальонов.

Как пояснил газете ВЗГЛЯД бывший зампред комиссии по международным делам парламента Польши, профессор политологии Тадеуш Ивиньский, во времена Польской Народной Республики армия насчитывала 450 тыс., а после падения социализма многие годы неофициальным стандартом численности армии считалась цифра в 100 тыс.

«Сегодня молодые люди очень редко мечтают стать солдатом или офицером. Сила государства оценивается не только по численности и качеству, но и уровню экономики и консолидации общества», – подчеркнул Ивиньский.

«При этом правительство не скрывает, что видит основную угрозу со стороны Российской Федерации.

Оно указывает на то, что Калининградская область насыщена ракетами и другим оружием. У нас более 230 километров совместной границы», – сказал эксперт.

Собеседник напомнил, что Варшава расширяет сотрудничество в рамках НАТО, проводит совместные учения. В рамках своих обязанностей по НАТО Польша отвечает за безопасность воздушной обороны прибалтийских стран.

В то же время экс-депутат подчеркнул, что армия не участвует в боевых конфликтах. Правда, польские солдаты присутствуют в Ираке, но лишь в составе 200 человек. В начале нулевых польские солдаты входили в международную коалицию США в Афганистане (до 1700 человек), однако в 2014 году покинули эту страну. На регулярной основе в Польше дислоцировано около 1 тыс. американских военных. «Судя по прогнозу, американских солдат будет больше. Правительство хотело бы довести их численность до 5 тыс. человек», – рассказал Ивиньский.

Хотя оборонный бюджет быстро растет, в адрес минобороны звучит критика по поводу стареющего военного флота и нехватки боевой авиации, в частности вертолетов, добавил экс-депутат. В то же время Ивиньский отметил, что в обществе есть значительная доля тех, кто призывает снижать военные расходы, а взамен увеличивать траты на систему здравоохранения – в стране не хватает врачей, медсестер.

По открытым данным, у Польши почти 900 танков. В НАТО страна уступает по этому параметру только США, Турции и Греции. Гордостью многие поляки считают собственные танки РТ-91 (на основе Т-72), также у них есть немецкие «Леопарды-2А4», Т-72. Боевая авиация включает 90 боевых вертолетов Ми-24, Ми-2URP, 43 W-3W, истребили МиГ-29 (около 30) и почти 50 F-16.

Польский флот насчитывает пять дизель-электрических подводных лодок, два фрегата с управляемым ракетным вооружением (УРО), один корвет, один штабной корабль, два разведывательных, пять ракетных, восемь десантных и 20 минно-тральных кораблей и судов. Также есть бывшие американские фрегаты, два десятка тральщиков и другие корабли. Одними из самых боеспособных считаются войска спецназначения, которые были созданы в 2007 году. Их численность достигает 3 тыс. человек.

При этом военный бюджет Польши в 2018 году составлял 11,6 млрд долларов. Согласно подписанному еще в 2017 году президентом Польши закону о модернизации и финансировании вооруженных сил страны, расходы на нужды армии до 2,1% ВВП в 2020 году планируется повысить до 2,5% ВВП к 2030 году. Затраты суммарно вырастут на 117,2 млрд злотых (32 млрд долларов). Польша входит в шестерку стран НАТО, выполняющих требования альянса тратить на оборону не меньше 2% ВВП.

Заметная часть этого бюджета уходит на закупку американских вооружений. Так, осенью Варшава отправляла в Вашингтон запрос на покупку пяти транспортных самолетов Hercules C-130H – вдобавок к уже имеющимся пяти. Ранее США согласились продать Польше 32 истребителя F35 за 6,5 млрд долларов. Блащак сообщал, что этот контракт должен быть подписан до конца января. «Сотрудничество с США – хороший путь, потому что это сильнейший союзник НАТО. Расширение американского присутствия важно для нашей безопасности», – уверен глава минобороны.

Как считает первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, не стоит недооценивать боевой потенциал Польши. «Польская армия – одна из лучших в НАТО по выучке. Кроме того, следует помнить, что в Польше растут националистические настроения, ностальгия по временам Речи Посполитой, территория которой простиралась от Черного до Балтийского моря», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

На эту тему

Эксперт напомнил, что численность Российской армии составляет около 850 тыс. человек и последовательно снижается. Однако в НАТО только численность армии США составляет 1,5 млн человек. «Россия последние 10 лет сокращает вооруженные силы, а Польша увеличивает, и все это говорит о том, что нам нужно задуматься об увеличении численности вооруженных сил и технической оснащенности. Сама по себе Польша не представляет для нас опасности, но при возникновении кризисных ситуаций, конфликта по нескольким направлениям Польша может создать нам серьезные проблемы», – предупредил Сивков.

Напомним, в последнее время отношения Варшавы и Москвы резко обострились на фоне исторического спора о причинах Второй мировой войны. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал польские власти извиниться за политику Варшавы в отношении евреев в 30-е годы. На прошлой неделе польский Сейм принял резолюцию с протестом «против манипулирования фактами и перевирания истории политиками России». Так парламентарии отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник в благодарность за депортацию евреев в Африку. На этой неделе экс-президент Польши Лех Валенса призвал налаживать отношения с Москвой.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заверил, что польская армия не представляет для России угрозы ни по вооружению, ни по численности, потому что «они с этой армией напасть не смогут». «Чтобы польская армия росла и брала на себя ответственность, этого требуют их «хозяева». Об этом мало говорится, но во многих конфликтах вооруженные силы Польши используются достаточно эффективно. Они действительно хорошо подготовлены, особенно спецподразделения, которые одни из лучших в НАТО», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

По его словам, Польша стала восточным плацдармом для размещения инфраструктуры НАТО. «НАТО создает условия, чтобы использовать этот плацдарм как ударное средство, или как аэродромы подскока, или как площадки сосредоточения сил и средств против Российской Федерации. Так называемый коллективный Запад не очень сильно скрывает это, потому что Польша – удобный и послушный партнер», – считает сенатор.

«Неслучайно вот и Валенса сказал, что с Россией так или иначе нужно выстраивать отношения, потому что Россия – слишком серьезный сосед, чтобы игнорировать ее. Человек, который длительное время был чуть ли не врагом, сегодня объективно оценивает роль России», – подытожил Клинцевич.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД