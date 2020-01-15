Взгляд
15 января, среда  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
Разделы

Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как зарубежный опыт помогает российским политикам

На Шри-Ланке началась дипломатическая карьера Сергея ЛавроваФото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
Перейти а раздел…

Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
Перейти а раздел…

Польская армия может создать России серьезные проблемы

Бойцы польского спецназа успели понюхать пороху в Афганистане и ИракеФото: Krystian Dobuszynski/Zuma/Global Look Press
Численность вооруженных сил Польши достигла 128 тыс. солдат, хотя еще недавно в стране считалось, что ей вполне хватит и 100-тысячной армии. Но теперь Варшава вслух мечтает о 200-тысячном войске. Для сравнения: у соседней огромной России армия всего 850 тысяч. При этом польская армия слывет одной из самых мощных в НАТО по подготовке. При каких условиях польская армия превратится для России в серьезную проблему? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Абхазия обречена на политический кризис

Дмитрий Родионов, политолог
В Абхазии массовые протесты традиционно протекают бурно, сопровождаются столкновениями противоборствующих сторон. В республике, пережившей войну, где половина населения имеет боевой опыт и оружие в доме, включая штурмовое, очень важно, чтобы все решалось без оружия. Подробности...

Зачем Россия спасает Ливию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Успешное посредничество в ливийских делах резко поднимет авторитет Москвы. Причем не только и не столько на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в Европе. Страны Старого Света, столько сделавшие для свержения режима Муаммара Каддафи, сейчас страдают от ливийского бардака. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как отключить блогера от церкви

    Почему США и Иран ненавидят друг друга

    Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано видео попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране
              Соловьев оценил идею Литвы отмечать дату взятия МосквыИзраиль объяснил случаи отказа россиянам во въездеВоенную базу США в Ираке обстреляли ракетамиЛавров пообещал индусам дедолларизацию экономики
              Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мираХафтар выдвинул ультиматум для переговоров о перемирииГосдеп припугнул возвращением ИГ в случае вывода войск США из ИракаБелоруссию заподозрили в попытке «надавить» на Россию
              После визита Меркель в Москву в Германии заговорили о важной роли России в миреВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции ХомсЯпония отказалась участвовать в операциях США в Персидском заливеВ Калифорнии пассажирский самолет сбросил топливо на шесть школ

              ближний восток


              США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400

              влияние Атлантики


              Гидрометцентр оценил версию о связи теплой зимы в России с «климатическим оружием» США

              Герцогиня Сассекская


              Меган Маркл отказалась от переговоров с королевой Британии

              Видео

              прогноз роста


              От российской экономики в 2020 году ждут большего

              европейский уровень


              Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

              успехи дипломатии


              Что получит Россия от примирения в Ливии

              разоблачение фейков


              Минздрав попал под удар информационной войны

              Рекордный джекпот


              Сергей Мардан: У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

              Слушать камертон


              Сергей Сафронов: Массовая культура не может создать эталонного русского

              Разрушить изнутри


              Герман Садулаев: Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Играете ли вы в лотереи?

              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              Бойцы польского спецназа успели понюхать пороху в Афганистане и Ираке   15 января 2020, 08:30
              Фото: Krystian Dobuszynski/Zuma/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Численность вооруженных сил Польши достигла 128 тыс. солдат, хотя еще недавно в стране считалось, что ей вполне хватит и 100-тысячной армии. Но теперь Варшава вслух мечтает о 200-тысячном войске. Для сравнения: у соседней огромной России армия всего 850 тысяч. При этом польская армия слывет одной из самых мощных в НАТО по подготовке. При каких условиях польская армия превратится для России в серьезную проблему?

              За последние четыре года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть. Как заявил во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, если в 2015 году армия насчитывала 95 тыс. солдат, то теперь – 128 тыс. Министр признался, что видит свою миссию в том, чтобы как можно больше молодых людей становились военными. Ранее Блащак, который занимает свой пост уже два года, выражал надежду на то, что численность поднимется минимум до 200 тыс. человек.

              Как напомнил министр, в нынешнем бюджете на оборонные цели заложено почти 50 млрд злотых (13,1 млрд долларов). «Это 2,1% ВВП. Вооружение дает безопасность. Невозможно социальное и экономическое развитие в государстве, которое находится под угрозой, которое не заботится о безопасности», – уверен Блащак.

              Как ранее отмечало немецкое издание Bild, помимо регулярных войск в Польше огромное внимание уделяется ополчению, – добровольцам, которые проходят курсы обучения у американских инструкторов. Программа обучения «партизан» была запущена после прихода к власти партии «Право и справедливость» в 2015 году. Сейчас добровольческие соединения насчитывают 20 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. – женщины. К 2024 году власти планируют увеличить численность ополчения до 53 тыс. В случае войны оно должно будет тесно сотрудничать с армией. 

              Осенью 2018 года в Польше началось формирование четвертой по счету дивизии полного состава, которая будет в перспективе оборонять Варшаву с востока – с «исторического» направления. Сейчас в Войске Польском числится три дивизии переменного состава, а также множество отдельных бригад и батальонов.

              Как пояснил газете ВЗГЛЯД бывший зампред комиссии по международным делам парламента Польши, профессор политологии Тадеуш Ивиньский, во времена Польской Народной Республики армия насчитывала 450 тыс., а после падения социализма многие годы неофициальным стандартом численности армии считалась цифра в 100 тыс.

              «Сегодня молодые люди очень редко мечтают стать солдатом или офицером. Сила государства оценивается не только по численности и качеству, но и уровню экономики и консолидации общества», – подчеркнул Ивиньский.

              «При этом правительство не скрывает, что видит основную угрозу со стороны Российской Федерации.

              Оно указывает на то, что Калининградская область насыщена ракетами и другим оружием. У нас более 230 километров совместной границы», – сказал эксперт.

              Собеседник напомнил, что Варшава расширяет сотрудничество в рамках НАТО, проводит совместные учения. В рамках своих обязанностей по НАТО Польша отвечает за безопасность воздушной обороны прибалтийских стран.

              В то же время экс-депутат подчеркнул, что армия не участвует в боевых конфликтах. Правда, польские солдаты присутствуют в Ираке, но лишь в составе 200 человек. В начале нулевых польские солдаты входили в международную коалицию США в Афганистане (до 1700 человек), однако в 2014 году покинули эту страну. На регулярной основе в Польше дислоцировано около 1 тыс. американских военных. «Судя по прогнозу, американских солдат будет больше. Правительство хотело бы довести их численность до 5 тыс. человек», – рассказал Ивиньский.

              Хотя оборонный бюджет быстро растет, в адрес минобороны звучит критика по поводу стареющего военного флота и нехватки боевой авиации, в частности вертолетов, добавил экс-депутат. В то же время Ивиньский отметил, что в обществе есть значительная доля тех, кто призывает снижать военные расходы, а взамен увеличивать траты на систему здравоохранения – в стране не хватает врачей, медсестер.

              По открытым данным, у Польши почти 900 танков. В НАТО страна уступает по этому параметру только США, Турции и Греции. Гордостью многие поляки считают собственные танки РТ-91 (на основе Т-72), также у них есть немецкие «Леопарды-2А4», Т-72. Боевая авиация включает 90 боевых вертолетов Ми-24, Ми-2URP, 43 W-3W, истребили МиГ-29 (около 30) и почти 50 F-16.

              Польский флот насчитывает пять дизель-электрических подводных лодок, два фрегата с управляемым ракетным вооружением (УРО), один корвет, один штабной корабль, два разведывательных, пять ракетных, восемь десантных и 20 минно-тральных кораблей и судов. Также есть бывшие американские фрегаты, два десятка тральщиков и другие корабли. Одними из самых боеспособных считаются войска спецназначения, которые были созданы в 2007 году. Их численность достигает 3 тыс. человек.

              При этом военный бюджет Польши в 2018 году составлял 11,6 млрд долларов. Согласно подписанному еще в 2017 году президентом Польши закону о модернизации и финансировании вооруженных сил страны, расходы на нужды армии до 2,1% ВВП в 2020 году планируется повысить до 2,5% ВВП к 2030 году. Затраты суммарно вырастут на 117,2 млрд злотых (32 млрд долларов). Польша входит в шестерку стран НАТО, выполняющих требования альянса тратить на оборону не меньше 2% ВВП.

              Заметная часть этого бюджета уходит на закупку американских вооружений. Так, осенью Варшава отправляла в Вашингтон запрос на покупку пяти транспортных самолетов Hercules C-130H – вдобавок к уже имеющимся пяти. Ранее США согласились продать Польше 32 истребителя F35 за 6,5 млрд долларов. Блащак сообщал, что этот контракт должен быть подписан до конца января. «Сотрудничество с США – хороший путь, потому что это сильнейший союзник НАТО. Расширение американского присутствия важно для нашей безопасности», – уверен глава минобороны.

              Как считает первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, не стоит недооценивать боевой потенциал Польши. «Польская армия – одна из лучших в НАТО по выучке. Кроме того, следует помнить, что в Польше растут националистические настроения, ностальгия по временам Речи Посполитой, территория которой простиралась от Черного до Балтийского моря», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт напомнил, что численность Российской армии составляет около 850 тыс. человек и последовательно снижается. Однако в НАТО только численность армии США составляет 1,5 млн человек. «Россия последние 10 лет сокращает вооруженные силы, а Польша увеличивает, и все это говорит о том, что нам нужно задуматься об увеличении численности вооруженных сил и технической оснащенности. Сама по себе Польша не представляет для нас опасности, но при возникновении кризисных ситуаций, конфликта по нескольким направлениям Польша может создать нам серьезные проблемы», – предупредил Сивков.

              Напомним, в последнее время отношения Варшавы и Москвы резко обострились на фоне исторического спора о причинах Второй мировой войны. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал польские власти извиниться за политику Варшавы в отношении евреев в 30-е годы. На прошлой неделе польский Сейм принял резолюцию с протестом «против манипулирования фактами и перевирания истории политиками России». Так парламентарии отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник в благодарность за депортацию евреев в Африку. На этой неделе экс-президент Польши Лех Валенса призвал налаживать отношения с Москвой.

              Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заверил, что польская армия не представляет для России угрозы ни по вооружению, ни по численности, потому что «они с этой армией напасть не смогут». «Чтобы польская армия росла и брала на себя ответственность, этого требуют их «хозяева». Об этом мало говорится, но во многих конфликтах вооруженные силы Польши используются достаточно эффективно. Они действительно хорошо подготовлены, особенно спецподразделения, которые одни из лучших в НАТО», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, Польша стала восточным плацдармом для размещения инфраструктуры НАТО. «НАТО создает условия, чтобы использовать этот плацдарм как ударное средство, или как аэродромы подскока, или как площадки сосредоточения сил и средств против Российской Федерации. Так называемый коллективный Запад не очень сильно скрывает это, потому что Польша – удобный и послушный партнер», – считает сенатор.

              «Неслучайно вот и Валенса сказал, что с Россией так или иначе нужно выстраивать отношения, потому что Россия – слишком серьезный сосед, чтобы игнорировать ее. Человек, который длительное время был чуть ли не врагом, сегодня объективно оценивает роль России», – подытожил Клинцевич.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............