Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

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9 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова

Единственная встреча Трампа и Лаврова в Белом доме состоялась 10 мая 2017 годаФото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров во вторник едет в Вашингтон. Сразу после встречи в верхах в «нормандском формате» в Париже глава МИДа проведет переговоры в американской столице. Наверняка будет встреча с Трампом – вторая за все время его президентства. При нынешнем состоянии российско-американских отношений – это важнейшее событие. Но чем вызван внезапный визит? Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
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Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
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Украинская власть ненавидит и копирует Россию

Глеб Простаков, журналист
Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...
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              Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

              Польша ищет альтернативу российскому газу на Украине    9 декабря 2019, 22:15
              Фото: Виталий Грабар/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Польша решила помочь Украине с поиском собственного украинского газа. У самого Киева не хватает ни ресурсов, ни денег даже на то, чтобы сохранить текущую добычу топлива. Однако Варшава готова разрабатывать украинские месторождения, исходя из своих экономических интересов. И, согласившись на предложение поляков, Украина может оказаться в большом проигрыше.

              Польша и Украина, которые так рьяно пытаются избавиться от российского газа, решили объединиться в поисках собственного топлива. Польский концерн PGNiG и компания «Энергетические ресурсы Украины» подписали в Варшаве соглашение о совместном поиске и добыче газа на украинской территории.

              Соглашение касается разработки в районе польского месторождения «Пшемысль», пояснил глава PGNiG Петр Возняк. Стороны договорились исследовать ближайшие территории, которые по большей части находятся на территории Украины. «Мы уверены, что газ там есть», – заявил Возняк.

              Более того, договоренность также позволит поставлять газ через границу, учитывая то, что соглашение между Россией и Украиной по транзиту истекает, а транспортные мощности газопровода освобождаются. Иными словами, поляки решили найти газ на украинской территории, добыть его и поставить для собственных нужд.

              По его словам, подписание соглашения – это «естественное направление» обеспечения Польши газом. «Мы ищем все возможные источники газа вокруг Польши», – сказал он. Тем более что сейчас «открываются возможности транспортировки добытого на Украине газа в Польшу»: транспортные мощности газопровода между Польшей и Украиной освобождаются после окончания контракта между Украиной и Россией.

              Любопытно, что польское месторождение «Пшемысль», которое находится рядом с границей Украины, очень старое. Здесь добывают газ уже больше 60 лет и еще недавно полагали, что скоро этой добыче придет закономерный конец. Однако новейшие технологии позволили полякам изучить запасы детальней. Первоначально месторождение оценили в 74 млрд кубометров газа, из которых было добыто почти 65 млрд кубометров. Однако после переоценки выяснилось, что Пшемысль скрывает еще 20 млрд кубометров.

              Полякам важен каждый кубометр местного газа, поэтому они начали бурить новые скважины, и к 2022 году запланировано открыть 120 скважин. На первых порах поляки будут здесь добывать по 100 млн кубометров газа в год. Однако, по оценке PGNiG, в течение следующих пяти лет добыча газа во всем Подкарпатском регионе, где расположено Пшемыльское месторождение, вырастет на 28%, до 1,75 млрд кубометров в год, что поможет повысить энергетическую безопасность Польши и принесет пользу региону.

              Однако этого, конечно, мало, чтобы стать энергонезависимым государством. Польша сейчас потребляет больше 15 млрд кубометров газа. И только треть она обеспечивает за счет собственной добычи, остальное – импортирует. Причем

              доля поставок СПГ в Польшу растет и уже в третьем квартале составила почти четверть. Тогда как доля российского газа снизилась с 75% в 2018 году до 58% в третьем квартале 2019 года.

              Поляки собираются отказаться от продления газового договора с Газпромом с 2022 года, и тогда каждый кубометр газа будет для поляков золотым. Если заместить российский трубопроводный газ более дорогим сжиженным природным газом из США и Катара, то это может сильно подорвать польскую промышленность и благосостояние населения. Поэтому в Польше решили найти газ на Украине, который можно было бы добывать для собственных нужд.

              Поляки, судя по всему, исходят из логики, что польские и украинские территории имеют одну геологическую формацию. Если на территории Польши есть газ, то и на украинской части формации он должен быть.

              Напрашивается вопрос: если на западе Украине имеется газ, почему она его до сих пор не добывает? Ведь Украина тоже вынуждена импортировать голубое топливо.

              «На Украине действительно имеются газовые месторождения, там можно было искать газ. Если бы у страны был необходимый объем инвестиций, то можно было бы увеличить объемы добычи газа в стране. Проблема в том, что с инвестициями туговато», – говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

              «На Украине постоянно говорят, что страна может увеличить добычу газа так, что не только себя им обеспечит полностью, но еще и сможет его экспортировать. Пока это все похоже скорее на сказку.

              Добыча на Украине снижается, во-первых, из-за недоинвестирования в геологоразведку, подтверждение запасов. Во-вторых, действующие месторождения не самые свежие. Если бы были деньги, то работа, возможно, велась бы более масштабно», – говорит Сергей Пикин.

              В последние годы добыча газа на Украине не превышает 20 млрд кубометров. Хотя в 2016 году в официальной стратегии ставилась цель нарастить ее до 30 млрд кубов к 2020 году. Учитывая, что импорт газа составляет сейчас чуть больше 10 млрд кубометров, если бы Киев добился поставленной цели, то стал бы энергетически самодостаточным. Однако сейчас перед Украиной остро стоит иная задача – удержаться хотя бы на текущем уровне добычи и не скатиться сильно вниз. Потому что 75% месторождений истощены на 87%, эти данные приводились в ноябре 2019 года на Киевском международном экономическом форуме. За 11 месяцев добыча газа в стране уже снизилась на 1,1% – до 18,8 млрд кубов. Украина по-прежнему является импортером газа, так как собственной добычи ей не хватает. И многочисленные заявления о несметных богатствах газа в недрах страны ситуацию не меняют. Эти запасы еще надо доказать и добыть, чего не происходит. 

              «Поляки, видимо, рассчитывают на продолжение геологической формации и надеются, что и на украинской территории есть газ. Поляки хотят заработать, инвестировав в поиск газа на Украине, но это не помощь», – говорит Пикин.

              Однако есть ли газ на самом деле – никто не знает. «Коммерческая добыча газа может оказаться экономически нерентабельной. И тогда на этом все и закончится, как было со сланцевым газом. Раньше «Шеврон» пытались найти здесь сланцевый газ. Но после геологоразведки поняли, что ничего там существенного нет. Все это оказалось мистификацией», – говорит собеседник.

              Первой о сланцевой революции наподобие той, что произошла в США, стала мечтать Варшава. Польские политики кричали, что она случится к 2014 году, когда в стране начнется коммерческая добыча сланцевого газа. В 2013 году Польша действительно стала первой страной в ЕС, которая начала добычу сланцевого газа. Но это была всего лишь тестовая скважина, а до коммерческой добычи дело так и не дошло. Разведка показала, что запасы сланцевого газа в Польше (причем на границе с Украиной) действительно имеются, но их разработка экономически нецелесообразна. В итоге компания Total не стала продлевать лицензию на добычу сланцевого газа в Польше, которая закончилась в 2014 году. Оценка сланцевых запасов в Польше, как выяснилось, была завышена в 10 раз.

              Впрочем, провал сланцевой революции в Польше лишь вдохновил Украину, которая геологически является продолжением польских залежей сланцев. На Украину тоже пришли западные компании, повершившие в сказочно высокие запасы сланцевого газа и на западе, и на востоке (Юзовское). Однако чуда не случилось.

              Если отказ компании Shell разрабатывать месторождения на Юзовском участке еще можно объяснить началом военных действий в Донбассе, то уход Chevron с аналогичных сланцевых проектов во Львовской и Ивано-Франковской областях – нет. Западный инвестор понял, что не сможет получить коммерчески оправданные объемы сланцевого газа на западе Украины.

              Поэтому большой вопрос, найдут ли поляки коммерчески выгодный для добычи газ на Украине. А если найдут, то не будет ли это столько же небольшая добыча, что в самой Польше – от 100 млн кубометров в год до 2 млрд кубометров в год.

              Для энергобезопасности Украины этот успех будет иметь слабые последствия. Ведь добытый газ будут получать поляки, а не украинцы. Взамен хитрый польский партнер будет готов продавать украинцам недешевый сжиженный природный газ, который приходит в польский СПГ-терминал. В августе 2019 года польская PGNiG уже приобрела американский СПГ для украинской компании «ЭРУ», который после регазификации на терминале был продан Украине. Скорее всего, сделка прошла на бумаге, а физической транспортировки газа из Польши на Украину не было. Но когда не будет транзита российского газа, такое станет невозможно – придется качать американский СПГ из Польши уже взаправду, что будет стоить дополнительных денег.

              PGNiG уже заключила целый ряд контрактов на поставку СПГ, в том числе из США. Через три года поляки собираются получать почти 10 млрд кубометров американского СПГ (7 млн тонн в год) и еще 2,7 млрд кубов из Катара. При этом из четырех контрактов с США только один ориентирован на внутренний рынок Польши (на 2 млрд кубометров), остальное же законтрактовано для дальнейшей перепродажи. Украина будет первой в очередь за этим газом, если откажется сейчас от закупки напрямую российского газа со скидкой. Американское топливо будет дороже, но выбора уже не будет.

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