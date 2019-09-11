Польша сделала Украине подарок за счет России

Европейский суд запретил Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1». Такой подарок Украине устроила Польша. Время для вынесения решения вряд ли случайно, а само это решение может иметь серьезные последствия для всего газового рынка России, Украины и Европы.

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии, дающее Газпрому право полностью использовать мощности магистрального газопровода OPAL. Об этом сообщило минэнерго Польши. Новое решение «прекращает монополию Газпрома в Европе» и «имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину», заявил глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский.

«Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, Газпром будет вынужден сократить использование «Северного потока», что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину», – пояснил он.

Глава польского энергетического концерна PGNIG Петр Вожняк, в свою очередь, заявил, что новые условия помогут увеличить транзит газа через Украину минимум на 12,5 млрд кубометров в год. «Это меняет переговорную позицию Украины, которая значительно улучшится», – сказал он.

В «Газпром экспорте» отметили, что изучают юридические и коммерческие последствия решения суда. Оператор газопровода Opal, компания Opal Gastransport GmbH & Co. KG, заявила, что не участвовала в делопроизводстве, поскольку ответчиком по иску Польши выступала Еврокомиссия. Но оператор «принял к сведению решение суда ЕС» и изучит его обоснование.

Газопровод Opal – это продолжение «Северного потока – 1» по европейской территории. Протяженность трубы – 470 км. Она проходит от города Грейфсвальда в Германии, который расположен на побережье Балтийского моря, до границы с Чехией. По сути, этот газопровод соединяет газотранспортные системы Западной и Центральной Европы. Газопровод способ перекачивать 36 млрд кубометров газа в год.

Построенный Газпромом и Wintershall 2011 году газопровод Opal долгое время стоял наполовину пустым. Потому что согласно правилам Третьего энергопакета Газпром как поставщик газа мог использовать только 50% мощностей этой трубы. Европейцы таким образом якобы борются с монополизмом на рынке газа. Только к концу 2016 года Газпрому удалось отстоять свое право загрузить трубу почти на полную мощность. ЕК решила, что дополнительные 40% мощности трубы можно выставлять на аукцион вплоть до 2033 года. Купить их мог любой желающий, но кроме Газпрома они никому больше не нужны. В итоге Газпром смог загружать газом не 50%, а уже 90% мощностей Opal.

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Однако как только Газпром начал это делать, польская PGNiG вместе с правительством страны обжаловали решение ЕК в Европейском суде. Варшава аргументировала, что это противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения, например через Украину. Польша нашла угрозу и для себя – увеличение поставок по Opal якобы ведет к снижению транзита российского газа по газопроводу «Ямал – Европа» транзитом через Польшу. И Варшава добилась приостановки действия решения ЕК о расширении доступа Газпрома к Opal в конце декабря 2016 года. Проведение аукционов заблокировали до марта 2018 года. В июле 2017 года Европейский суд все-таки принял решение снять эти обеспечительные меры. Однако иск, который подала польская PGNiG к ЕК в декабре 2016 года, оставался на рассмотрении суда ЕС. И только теперь решение по нему было принято. Оно означает, что доступ Газпрома к мощностям Opal снова ограничили 50% (18 млрд кубов в год).

Причем время для этого выбрано самое выгодное с точки зрения нанесения наиболее ощутимого удара по Газпрому. Политические изменения на Украине закончены, а до зимы осталось совсем ничего. ЕС, Украина и Россия наконец начинают газовые переговоры – назначена дата первого раунда (18 сентября). Строительство «Северного потока – 2» идет полным ходом, осталось дождаться решения от Дании для возможности прокладки морской трубы в ее территориальных или экономических водах.

И именно в столь напряженный момент суд ЕС принимает решение, крайне неприятное для Газпрома и его европейских партнеров. Газпром, безусловно, попытается его оспорить, но быстро отменить такое решение вряд ли получится. Это дело уже следующего года или даже лет.

А сейчас оно действительно дает серьезный козырь в руки Украины на переговорах по транзиту газа. «Это, конечно, подарок Украине. Переговорная позиция Украины от этого усилится, они смогут говорить, что европейский суд на их стороне и т. д. Теперь они могут требовать еще больший обязательный объем прокачки газа по условию «качай или плати». Если раньше Газпром в качестве компромисса мог предложить на 2020 год зафиксировать в обязательном порядке прокачку порядка 70 млрд кубов (прошлогодний объем транзита в 87 млрд кубов минус мощность первой нитки «Турецкого потока»). Теперь получается, что надо будет накинуть еще 12,5 млрд кубов из-за того, что эти объемы уйдут с Opal. И Украина сможет заработать еще больше денег на транзите», – говорит газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эта ситуация может навредить также «Северному потоку – 2». Судебный прецедент может усложнить попытки добиться исключения из Третьего энергопакета для газопровода Eugal, который практически идентичен Opal, но является продолжением морского «Северного потока – 2» по европейской территории.

В случае с Eugal предполагалось провернуть ровно то, что и с Opal. А именно – получить возможность выбирать не 50%, а 90% мощностей трубы через аукционы. Судебное решение по Opal, конечно, будет использовано как аргумент против разрешения использования новых газопроводов на полную мощность. А это как минимум затянет вывод трубы из-под действий Третьего энергопакета.

С «Северным потоком – 2» ситуация осложняется тем, что Газпром не может качать газ по морской трубе на полную мощность даже когда две нитки будут введены в эксплуатации. Потому что в мае ЕК добилась принятия поправок, согласно которым действие Третьего энергопакета распространяется также и на морскую часть газопровода, которая находится в территориальных водах Германии (члена ЕС). И ее использовать на полную мощность Газпром тоже не может. В истории с «Северным потоком – 1» такого не было. Однако у Германии есть право попросить исключение для «Северного потока – 2», так как газ идет на немецкую территорию.

«Поправки будут мешать Газпрому загрузить на полную мощность трубу. Их надо либо оспаривать, либо выделять отдельного оператора на последнем морском участке, который относится к ЕС», – говорит Юшков.

Оператор «Северного потока-2» намерена отстаивать свои права. Там настаивают, что на момент принятия поправок в газовую директиву ЕС проект газопровода был почти готов, тогда как поправки сильно ухудшают экономику проекта. Это наносит ущерб не только Газпрому, но и его европейским партнерам. Последние финансируют проект на 50% от общих инвестиций в 9,5 млрд евро.

Впрочем, это неприятная новость не только для России, но и для самой Европы. «Уверенности в том, что Россия и Украина все-таки подпишут новый транзитный договор с 1 января 2020 года, по-прежнему нет. Поэтому радоваться здесь нечему», – отмечает отраслевой эксперт.

Риски газового кризиса, как уверяют поляки, на самом деле никуда не исчезли. Киев по-прежнему может отказаться подписать новый транзитный контракт.

«Драматизм ситуации в том, что скоро наступит отопительный сезон. И вместо того, чтобы расширять альтернативные поставки газа в Европу, они их сужают. Как войдут в отопительный сезон немцы, австрийцы и сами украинцы?»

– удивляется Юшков.

Проблемы с поставками газа могут быть и в Европе, и на самой Украине. Если не будет реверса газа из ЕС, то украинские граждане останутся зимой без импортного газа. Даже увеличенных объемов топлива, закачанных в украинские подземные хранилища, не хватит Украине для нормального прохождения зимы, если наступят сильные морозы. А после двух довольно теплых зим синоптики на этот раз ожидают холодную.

Более того, самой Польше с экономической точки зрения невыгодно торпедирование ни Opal с «Северным потоком – 1», ни Eugal с «Северным потоком – 2». «Польша занимается тем, что покупает излишки газа на немецком рынке и оставляет этот объем газа тем потребителям, которые должные получить топливо по газопроводу «Ямал – Европа», идущий транзитом через Польшу. А сами поляки отбирают на восточной границе этот транзитный газ себе. Тем самым поляки экономят на транспортировке газа до Германии», – говорит Юшков.

Ограничивая мощности по Opal и тем самым и по «Северному потоку – 1», Польша делает себе же хуже. Потому что в Германии может не оказаться излишков газа для нее. «И если поляки захотят купить газ в Германии, то он будет стоить дороже», – указывает эксперт.

Более того, именно Польша строила планы озолотиться на окончательном разрыве газовых отношений России и Украины. Ее план прост, но сработает только в случае, если новый транзитный контракт подписан не будет, и Украина останется без газа. Польша хочет загрузить свой пустующий СПГ-терминал в Свиноуйсьце дорогим американским СПГ, чтобы потом перепродавать его Украине. Но польские игры, ведущие к невозможности заполнить на полную мощность российские северные газопроводы, сохранят украинский транзит российского газа. В итоге полякам придется самим закупать дорогой СПГ из-за океана. Промышленность и население Польши этому не слишком обрадуются, потому что это гарантирует рост тарифов на газ для них.

«Это маниакальное желание угодить американцам и всячески торпедировать и «Северный поток», и «Северный поток – 2» с точки зрения экономики абсурдно для Польши. Но мы видим, что это исключительно политические шаги», – говорит Юшков.

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