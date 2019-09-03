Украина встречает зиму без угля и газа

Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России.

На Украине сложилась катастрофическая ситуация с запасами угля, заявил глава Независимого профсоюза украинских горняков Михаил Волынец в эфире телеканала Zik. В преддверии зимы на складах украинских ТЭЦ угля заготовлено на 54% меньше, чем в прошлом году. «В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», – констатирует Волынец.

По официальным данным на 19 августа, на складах украинских ТЭС и ТЭЦ оставалось 754 тыс. тонн угля против 1,4 млн тонн, которые были накоплены годом ранее. Сюда входит антрацит и уголь газовой группы. Любопытно, что по первому ситуация не такая печальная, на складах – 263 тыс. тонн, что даже на 8% больше, чем годом ранее. Хотя в предыдущие годы не хватало обычно именно антрацита. Но после того, как Украина отказалась закупать антрацит в ДНР и ЛНР, она постепенно перевела часть блоков ТЭС на уголь газовой группы. Вот только ситуацию это не облегчило. Потому что теперь образуется дефицит не антрацита, а именно газового угля. Его запасы составляют 490 тыс. тонн, что более чем вдвое меньше, чем год назад (тогда было 1,15 млн тонн).

«Ситуация невеселая. Запасы угля уже меньше 700 тыс. тонн, хотя в такой период должно быть накоплено порядка 1,5 млн тонн», – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

«Когда на совещании у Зеленского сказали, что мы сжигаем в два раза больше угля, чем накапливаем, то это на самом деле не было открытием.

Все знали, что мы сжигаем каждый день 80 тыс. тонн, а привозим на склад только 40 тыс. тонн. Уголь не складах не накапливается, а тратится»,

– говорит украинский эксперт.

Что же случилось?

Главная причина – это проблемы с закупками угля на внешних рынках. Россия ограничила закупку своего угля Украиной. Шутка ли, но еще в 2018 году Россия по-прежнему оставалась главным поставщиком угля на Украину, ее доля в деньгах составляла целых 62% от общего импорта. На втором и третьем месте – уголь из США (20%) и Канады (5%).

Однако с 1 июля Россия ограничила поставки на Украину любой продукции ТЭК, в том числе угля. Речь идет не о полном запрете, но теперь поставки угля могут идти только по специальным разрешениям. На практике такие разрешения российская сторона выдавать не спешит. При этом была надежда, что нужный Украине уголь она сможет получить за счет Белоруссии, которая еще в прошлом году начала реэкспорт российского угля (в самой Белоруссии его не добывают). Однако расчет Киева на Минск не оправдался. Поставки идут, но их объемы недостаточны.

А на других внешних рынках, оказалось, не так просто купить большие объемы угля. Частная компания ДТЭК говорит о покупке колумбийского угля, но речь о небольших партиях. «На внешних рынках ситуация не очень благоприятная – нет свободных объемов угля. Можно купить небольшие объемы, но когда нужен большой объем – 500 тыс. или 1 млн тонн, то уже не все так просто», – говорит Корольчук. Не говоря уже о более высокой стоимости заграничного угля по сравнению с российским или донбасским.

«Раз Минэкономики России не выдает квоты на уголь, то пусть украинское правительство подключается, ведь это уже межгосударственные отношения», – говорит Корольчук. Однако украинское правительство бездействует.

Более того, украинские власти могут усугубить ситуацию тем, что одобряют снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. Особо выделим, что не для населения.

«Это чистой воды лоббизм в интересах группы Игоря Коломойского, который получает свои дивиденды от президентства Владимира Зеленского.

Цена на электричество для промышленности снизится с 1,64 грн до 1,40 грн. При такой цене сразу снижается цена угля в тарифе для электростанций. А значит, электростанции тем более не смогут купить уголь на внешних рынках – ни колумбийский, ни американский, ни в Роттердаме. Денег просто не будет для закупки угля», – говорит Юрий Корольчук.

«Идет передел влияния, переформатирование рынка угля и электроэнергии. Госкомпания «Цетрэнерго» контролируется фактически Коломойским. Это тоже может играть свою роль», – добавляет Корольчук.

При этом частную энергетическую компанию ДТЭК обвиняют во всех смертных грехах. «Окружение Зеленского делает политические заявления, обвиняя во всем компанию ДТЭК, которая специально сжигает уголь и не привозит его, чтобы создать критическую ситуацию. Но все понимают, что есть цена угля в тарифе, и если она не позволяет закрыть потребности в импортном угле, то станции будут себе в убыток работать. Не очень хорошая и красивая ситуация», – отмечает украинский эксперт.

Большой вопрос, сможет ли Минэнерго оперативно разрешить ситуацию. В противном случае велика вероятность повторения ситуации с отключением электричества, как минимум в пиковые периоды по всей Украине. Простые украинцы с этим уже сталкивались в 2014 году и другие годы.

Выработки электроэнергии только на одних АЭС недостаточно для покрытия пикового спроса, например утром и вечером. Пиковые нагрузки как раз берут на себя ТЭС и ТЭЦ.

«Если сохранится ситуация, как сейчас, то весь уголь сожгут до начала ноября. Существуют риски веерных отключений электричества, ограничения потребления промышленностью и населением. Скорее всего, в этом случае Украина нарастит импорт (готовой) электроэнергии со стороны России», – говорит Корольчук. Импорт занимает порядка 20% от потребляемого объема угля. Более сложная ситуация будет там, где работают ТЭЦ, обеспечивающие дома украинцев не только светом, но и теплом.

Чрезвычайная ситуация в энергетике из-за дефицита угля и остановки украинских ТЭС в отопительный период будет на руку России на переговорах с Украиной по поводу продления газового транзитного контракта на 2020 год.

«Возможно, угольный вопрос будет обсуждаться на газовых переговорах. Ранее угольные проблемы поднимали в Минске, однако там они так и не были решены», – напоминает Корольчук.

«Проблемы с углем могут подтолкнуть Украину к подписанию газового транзитного контракта», – согласен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Если нет угля, значит, нужен альтернативный источник энергии. Это может быть газовая или атомная генерация. Но атомные станции и так работают на полную мощность. Остается газ», – поясняет эксперт.

Это значит, что спрос на газ в отопительный сезон вырастет. Однако без подписания нового транзитного контракта с Россией Украина создаст себе проблемы с наличием импортного газа.

Транзит российского газа через Украину – основа закупок топлива по так называемой реверсной схеме у европейских трейдеров. «Если Киев не подпишет транзитный контракт, то реверсную схему невозможно будет выполнять. Киеву надо будет физически искать другой газ в Европе, что будет дорого и сложно в разгар отопительного сезона», – говорит Юшков.

Даже если Украине удастся закачать в подземные хранилища 20 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона, этого будет недостаточно в случае холодной зимы для нормального прохождения отопительного сезона. Учитывая, что предыдущие зимы были теплыми, вероятность сильных морозов будущей зимой довольно велика. Если в таких условиях возникнет еще и повышенный спрос на газ из-за дефицита угля, то эта зима надолго запомнится украинцам.

Это может подтолкнуть Украину сохранить в 2020 году транзит российского газа, который является залогом функционирования схемы закупки импортного топлива для самих украинцев.

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К тому же новый глава минэнерго Украины Алексей Оржель накануне заявил о планах выйти на переговоры с Россией по транзиту газа, и что не менее важно – сделать это без «Нафтогаза». По словам Оржеля, Киев должен закончить выделение газотранспортной системы из «Нафтогаза» в отдельную компанию. И именно с ней будет заключаться новый транзитный договор. Это важно потому, что руководство «Нафтогаза» настроено саботировать газовые переговоры с Россией.

«Руководство «Нафтогаза» исходит не из интересов Украины, что стране надо нормально пройти отопительный сезон. А из того, что ему надо выполнить миссию по срыву транзита в угоду американским поставщикам СПГ в Европу. Если Киев не может контролировать существующий «Натфогаз», то можно создать параллельный. И от имени новой выделенной компании подписать транзитный договор с Россией», – считает Юшков.

Впрочем, надо понимать, что интерес Украины, конечно, не только в том, чтобы пройти нормально отопительный сезон 2019–2020 годов, но и в том, чтобы сохранить транзит и доходы от него в последующие годы. Тогда как России, по сути, нужен транзит только на 2020 год, пока не достроены обходные газопроводы. Однако в 2021 году ситуация изменится. России уже не особо будет нужен украинский транзит, так как будет достроена вторая нитка «Турецкого потока» для Европы и решатся все проблемы со «Северным потоком – 2». «Однако Украина терять основные объемы транзита не хочет. Поэтому они всячески будут настаивать на долгосрочном контракте с условием «качай или плати». В этом плане переговорная позиция Украины не изменится. Но новое руководство хотя бы не будет целенаправленно торпедировать переговорный процесс, как этого желает текущее руководство «Нафтогаза». Поэтому шансы подписать новый транзитный договор теперь выше, чем при старой команде», – заключает эксперт ФНЭБ.