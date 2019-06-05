Россия заставит украинцев больше платить за топливо

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5 июня, среда  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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«Секс со Сталиным» может принести России пользу

«Покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!» — гласит официальное описание симулятораФото: Sex with Stalin/Boobs Dev
На осень назначен международный релиз новой компьютерной игры «Секс со Сталиным», в рамках которой «вождя народов» можно будет соблазнять или пытать. Заведомо провокационная идея кажется не только наглой, но и попросту отвратительной. Тем не менее, даже из такой провокации можно попытаться извлечь некоторую пользу для нашей страны. Подробности...
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Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну

Несмотря на скромные вооруженные силы, страны Прибалтики крайне агрессивно ведут себя в информационном пространствеФото: JFC Brunssum/NATO
«Существует возможность, что в случае третьей мировой войны противники ограничатся применением тактических ядерных зарядов на европейском ТВД. При таком раскладе особенно плачевными выглядят перспективы стран Балтии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Он предположил, с какими историческими комплексами связана воинственная риторика прибалтийских лидеров. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
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Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
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Как США хотят побеждать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

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            Россия заставит украинцев больше платить за топливо

            Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправках   5 июня 2019, 20:49
            Фото: Александр Максименко/РИА Новости
            Текст: Николай Проценко

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            В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.

            Введенные Россией с 1 июня ограничения на поставку нефтепродуктов «возможно, создадут серьезные вызовы для страны, и мы должны быть к этому готовы». Об этом заявил накануне начала действия санкций секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

            Из России до недавнего времени поступало около 40% потребляемого Украиной дизельного топлива, и теперь украинскому бизнесу предстоит решать вопрос, каким образом его заместить. «Варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например, бензина», – констатировал Данилюк.

            Стоимость горючего на Украине с начала года выросла и без российских ограничений. В апреле рост цен на АЗС вызвало подорожание топлива в оптовом звене. Причем особенно сильно подскочила стоимость газа, на который многие украинские автовладельцы перешли в последние годы из-за дороговизны бензина. В начале мая состоялся новый виток роста цен. По данным консалтинговой компании UPECO, средние цены на бензин А-92 на украинских АЗС достигли 29,03 гривны за литр (71,12 рубля), на А-95 – 30,15 гривны (73,87 рубля), на дизельное топливо – 29,65 гривны (72,64 рубля).

            Теперь украинцы со дня на день ждут нового повышения цен. О возможном росте розничных цен на топливо уже предупредил и Антимонопольный комитет Украины, напомнив, что около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию страны из России и Белоруссии (в последнем случае – из российской нефти). В прошлом году, по данным Государственной фискальной службы Украины, физический объем импорта нефтепродуктов в страну вырос на 3%, до 8,062 млн тонн, а в ценовом выражении – сразу на 33,2%, до 5,541 млрд долларов (в связи с существенным ростом стоимости нефти). При этом доля Белоруссии в общей стоимости поставок составила 38,15%, доля России – 37,35%, на третьем месте с большим отрывом оказалась Литва (10,3%).

            На украинском топливном рынке у России и Белоруссии исторически сложилась разная специализация. Белорусские НПЗ поставляют на Украину главным образом бензин – их доля в импорте бензина доходит до 80%, а остальное закрывают Мажейкяйский НПЗ в Литве и польские поставки. Но объем потребления бензина на Украине снижается, прежде всего из-за уже упомянутого перехода автомобилистов на газ. Совсем другое дело – поступавшее в основном из России дизельное топливо, критически необходимое для «великой аграрной державы». В прошлом году объем его потребления на Украине вырос на 7%, до 5,33 млн тонн.

            Собственная добыча нефти на Украине мизерна в сравнении с потребностями страны – в прошлом году она составила всего 1,5 млн тонн. Но от советской экономики Украина унаследовала сразу шесть НПЗ, которые в общей сложности могли перерабатывать 42,6 млн тонн нефти. Однако пять из них были остановлены задолго до событий Евромайдана, а шестой – самый мощный Кременчугский НПЗ, оказавшийся под контролем группы «Приват» Игоря Коломойского – работает с неполной загрузкой. При мощности по сырью в 18 млн тонн, он в 2017 году переработал всего около 2,3 млн тонн нефти. Кроме того, на Украине действует еще газоперерабатывающий завод при Шебелинском газоконденсатном месторождении в Харьковской области, но объемы его продукции также минимальны.

            По данным украинской консалтинговой группы «А-95», за первые два месяца этого года Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ выпустили 138 тыс. тонн бензина, что повысило долю бензина внутреннего производства на украинском рынке до 51%. Но считать это большим достижением не приходится, поскольку производство украинских заводов почти не выросло, а импорт из Белоруссии и Литвы упал на 11,4%.

            С 1991 года добыча нефти на Украине упала в три раза, нефтепереработка – в 20 раз, констатирует киевский экономический аналитик Денис Гаевский. В отличие от Белоруссии, которая сделала одной из главных статей своих доходов переработку российской нефти, Украина этой возможностью воспользоваться не смогла. «Российскую нефть Украина перестала покупать еще при Януковиче, с марта 2012 года. С тех пор нефть закупается в Азербайджане, были небольшие партии из Казахстана плюс газоконденсат из Ирана. Но вообще нефтепродукты украинские бизнес-группы предпочитают импортировать в готовом виде: из-за налоговой политики это дешевле, чем закупать нефть и ее перерабатывать», – поясняет Гаевский.

            Хорошей иллюстрацией этого утверждения могут служить сорвавшиеся планы по наращиванию переработки на Кременчугском НПЗ. На 2017 год Сергей Кошелюк, зампред правления ПАО «Укртатнафта», в которое входит предприятие, анонсировал увеличение переработки более чем на треть, до 3,3 млн тонн, а в дальнейшем и до 4-5 млн тонн сырья в год. Для этого с азербайджанской нефтяной госкомпанией Socar был подписан контракт на поставку нефти танкерами в Одессу, а затем был запущен в работу нефтепровод Одесса – Кременчуг. Но в итоге объем переработки нефти на заводе в 2017 году вырос на скромные 7%. Из законтрактованных объемов азербайджанской нефти в 1,3 млн тонн было выбрано только 960 тыс. тонн, а группа «Приват» отказалась покупать украинское сырье на аукционах.

            В первом полугодии прошлого года объемы переработки нефти на Кременчугском НПЗ вообще упали до показателей начала 2017 года (1,1 млн тонн сырья). И. о председателя правления ПАО «Укртатнафта» Алексей Плакасов пояснил тогда, что снижение производства связано с возросшей конкуренцией со стороны белорусских НПЗ, на 100% загруженных российской нефтью, и отсутствием действий правительства Украины по защите внутреннего рынка от недобросовестного импорта. В последней формулировке содержался намек на лоббистские усилия Игоря Коломойского по ограничению поставок на Украину топлива из России и Белоруссии с целью увеличить загрузку Кременчугского НПЗ. Эти усилия не увенчались успехом, но на помощь пришла Россия, введя новый пакет санкций против Украины.

            Однако чтобы существенно увеличить внутренние объемы нефтепереработки, украинским НПЗ требуются не только благоприятные налоговые режимы и протекционизм, но и существенные инвестиции. По оценкам украинских экспертов, страна способна выйти на самообеспечение нефтепродуктами в течение нескольких лет, но для этого потребуется вложить около 17 млрд долларов. Понудить собственных олигархов к добровольно-принудительной модернизации НПЗ, как это было сделано в России, украинское государство не было в состоянии ни при Викторе Януковиче, ни при Петре Порошенко.

            Наиболее перспективным кандидатом на модернизацию еще во времена Януковича выглядел Одесский НПЗ мощностью переработки 2,8 млн тонн нефти в год. Обсуждалась схема поставок сырья на завод танкерами либо возобновление работы нефтепровода от Одессы до города Броды в Львовской области, примыкающего к нефтепроводу «Дружба». Но для перезапуска завода требуется сначала разобраться с его долгами, а затем вложить очень серьезные средства в реконструкцию. В марте региональное отделение Фонда госимущества Украины в Одесской области сообщило о неутешительных итогах инвентаризации Одесского НПЗ: многие установки предприятия, включая важнейший компонент нефтепереработки – ректификационные колонны, утратили свою работоспособность.

            В долгосрочной перспективе Украина имеет шансы снизить зависимость от нефтепродуктов за счет увеличения доли газового топлива – запасы газа в стране достаточно велики.

            Украине нужно постепенно развивать проекты малотоннажного СПГ и переводить на него железнодорожный и водный транспорт, считает Денис Гаевский. Но в ближайшие несколько лет при сохранении ограничений с российской стороны альтернативы поискам новых поставщиков горючего, прежде всего дизеля, нет.

            Сокращение поставок российского дизтоплива и сжиженного газа – это решаемая проблема, считает глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. Он напомнил, что в 2015–2016 годах Украина девять месяцев уже жила без российских поставок нефтепродуктов. «И ничего. Перекрывались морем и внутренней переработкой. Проживем и сейчас, хотя цена на дизтопливо подрастет на 1-1,5 гривны за литр, на газ, скорее всего, более существенно», – считает Куюн. По его словам, пока и по дизелю, и по газу есть неплохие запасы, поэтому переход в новый режим будет плавным. Подобную позицию разделяют и украинские власти. «Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты», – заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.

            К тому же на Украине ожидают, что импорт российского горючего прекратится лишь частично. По утверждению украинского издания EnKorr со ссылкой на «осведомленные источники из окружения российских нефтяных компаний», Минэкономразвития РФ уже выдало разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа на Украину в июне, снизив их на 30-50% от майского уровня.

            По мнению российского политолога Станислава Смагина,

            ограничение поставок топлива на Украину будет важным фактором в дальнейших российско-украинских отношениях. И возникли новые санкции не случайно именно в момент ухода Петра Порошенко с поста президента Украины.

            «По предвыборным обещаниям и риторике в отношении Донбасса и России Зеленский выглядел в теории более вменяемым кандидатом, чем Порошенко. С другой стороны, Порошенко был более близок российскому правящему классу и ментально, как представитель одной генерации постсоветской элиты, и в части общих финансово-хозяйственных дел и интересов. Поэтому избрание Зеленского было встречено столь холодно, а за ним последовал известный указ о паспортизации ЛДНР», – отмечает Смагин.

            Ограничения на импорт горючего также вписываются в эту логику, хотя, полагает политолог, они в большей степени имеют отношение к предстоящим переговорам о новом контракте на транзит российского газа.


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