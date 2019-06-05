Представитель Зеленского предрек Украине три энергетических кризиса до конца года

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что до конца года страна может столкнуться с тремя серьезными энергетическими кризисами.

«Единственная угроза, которая есть – это три кризиса подряд, которые нам хотят устроить. Это - нефтепродукты, кризис электроэнергетики с 1 июля и затем – газовый кризис в январе», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, действовать нужно сейчас, пока в стране есть профицит нефтепродуктов, чтобы запасы энергоресурсов остались к началу сбора урожая.

Первый кризис связан с ограничениями поставок российской нефти, второй, о котором говорит Герус, связан с внедрением с 1 июля процессов либерализации энергорынка, а в третьем случае идет речь о прекращении транзита газа из России.

Накануне Герус сообщил, что после того, как 1 июня вступили в силу российские ограничения на поставку нефтепродуктов на Украину, Россия снизила экспорт сырья на 30–50%.