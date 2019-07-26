Украина пошла по миру в поисках газа

Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной.

Украинский «Нафтогаз» уже начал готовиться к окончанию газового контракта с Россией в 2020 году. Он работает над тем, чтобы уже с января 2020 года закупать газ в Катаре для собственных нужд. Получать его планируется в реверсном режиме через Трансбалканский газопровод. Такое заявление сделал на своей странице в Facebook директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, диверсификация поставок газа южноевропейскими странами создает хорошую конкуренцию российскому газу. Речь идет о поставках азербайджанского газа через TANAP на границу с Грецией и о поставках СПГ в Европу.

Чтобы начать поставки катарского газа прямо на Украину, необходимо решить основную проблему – договориться с Турцией о проходе танкеров с топливом через пролив Босфор, пояснил Макогон. По его словам, на днях катарский газ впервые был доставлен на СПГ-терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, которое может перевозить более 210 тыс. кубометров сжиженного газа.

Зачем Украине понадобилось искать новых поставщиков газа? Она еще в 2015 году отказалась от закупки российского газа напрямую у Газпрома. Тогда был найден другой источник импорта топлива – реверсом из Польши, Словакии и Венгрии. Однако независимость Украины от российского газа на самом деле полная фикция. Как известно, европейские трейдеры всего лишь покупают газ у Газпрома и перепродают его Украине по более высокой цене. Это сделка проходит как реверсные поставки (в обратном направлении) только на бумаге, в реальности Украина просто отбирает оплаченные объемы из транзитной трубы на своей территории. Тогда как по бумаге этот газ якобы дошел до Польши, Словакии или Венгрии, а оттуда в обратном (реверсном) режиме вернулся на Украину.

Ирония в том, что торпедируя подписание нового транзитного контракта с Газпромом, «Нафтогаз» лишает собственных украинских потребителей возможности покупать импортный газ в Польше, Венгрии или Словакии в так называемом реверсном режиме. Все просто: если российский газ не идет транзитом через Украину, значит, и у Европы нет лишнего газа для перепродажи Украине.

Отсюда и поиск новых схем покупки импортного газа Украиной.

Где же Украина сможет найти голубое топливо для собственных нужд? Это совершенно не праздный вопрос, так как на импортный газ приходится треть потребления газа Украиной. Она потребляет в последние годы порядка 30 млрд кубометров голубого топлива. При этом в 2018 году Украина добыла на своей территории 20,9 млрд кубометров газа, а импортировала 10,4 млрд кубов (на 3,1 млрд долларов).

Потребление газа после 2014 года сильно упало в стране. С одной стороны, из-за падения промышленного производства, где газ зачастую является еще и сырьем. С другой стороны, из-за вынужденной экономии в отопительный сезон простыми украинцами – из-за выросших в 11 раз тарифов на газ на фоне экономического обнищания (по сравнению с 2013 годом).

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Покупать катарский газ – не новая идея. Бывший украинский президент Петр Порошенко тоже мечтал покупать газ в Катаре. Он делал даже такое предложение эмиру весной 2018 года во время официального визита в Катар. Однако до дела так и не дошло. Теперь Макогон говорит, что планирует получать СПГ из Катара через Трансбалканский газопровод. Сейчас по нему Украина поставляет российский газ через Румынию и Болгарию в Турцию. Но если Киев сорвет российский транзит, то, конечно, эта труба опустеет. Теоретически после тестов и доработок движение газа по трубе можно пустить в обратном направлении – из Турции через Болгарию и Румынию на Украину.

«Все это в теории возможно при условии, что не будет транзита. Потому что сейчас по Трансбалканскому газопроводу идет газ с севера на юг не только для Турции, но и для Болгарии, и для Балканских стран. С января турецкий объем уйдет за счет «Турецкого потока», но Болгарию и других хотелось бы продолжить так же запитывать через трубу», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Еще один интересный момент: сможет ли Украина использовать мощности Трансбалканского газопровода по полной? Газопровод находится на территории ЕС, а это значит, что на него должны распространяться нормы третьего энергопакета. В рамках этого закона Газпром может зарезервировать половину мощностей этой трубы, наравне с Украиной, и качать по нему свой газ. Впрочем, Юшков не исключает, что в рамках долгосрочного контракта Газпром распоряжается полностью этой трубой как арендодатель. В этом случае Украина вообще не сможет прокачивать импортный газ по этой трубе без разрешения Газпрома. Конечно, Украина будет возмущаться и биться в истерике, но жалоба в ЕК будет рассматриваться долго, а здесь и для Газпрома, и для самой Украины, важны поставки именно в январе-апреле, чтобы не замерзнуть, говорит Юшков.

Еще одним вариантом доставки СПГ является польский СПГ-терминал в Свиноустье, и далее по трубопроводам на Украину.

Если транзит российского газа через Украину полностью останавливается, то украинскую трубу в теории можно начать использовать физически для прокачки газа в реверсном режиме (обратном направлении) – с запада на восток.

Впрочем, польский СПГ-терминал может принимать максимум 5 млрд кубометров СПГ в год, а Украина импортирует вдвое больше. Дешевым такой газ тоже сложно будет назвать. Чтобы поляки покупали приходящий к ним СПГ, польским властям пришлось применить силу – обязать своих потребителей покупать часть газа с построенного терминала. Причина банальна – катарский газ оказался слишком дорогим. Для Украины его цена будет еще больше, потому что транспортное плечо увеличится, и поляки возьмут свою наценку за перепродажу голубого топлива.

Американский СПГ, к которому «Нафтогаз» также неровно дышит по целому ряду политических причин, тоже может добраться до Украины через СПГ-терминал в Польше. Варшава уже договаривается с США о закупке американского СПГ. Правда, поставки планируется начать не раньше 2022–2023 годов.

Причем Варшава сделала довольно странное заявление, что якобы СПГ из США обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ. Вопросы ценообразования, конечно, засекречены, но в такую скидку очень сложно поверить. Когда в Польшу пришел первый танкер с американским СПГ, там, наоборот, ужаснулись его цене, которая оказалась даже выше недешевого катарского СПГ. Впрочем, Украина, которой Польша, скорее всего, рассчитывает перепродавать это топливо, в любом случае получит газ по цене, которую поляки посчитают выгодной для себя. И этот вариант покупки американского газа будет актуален для Украины только с 2022 года.

До этого момента Польша продолжит покупать российский газ, так как контракт с Газпромом действует до 2022 года, после чего Варшава не хочет его продлевать. В 2018 году Польша купила в России почти 10 млрд кубов газа – это четверть от общего объема поставок в регион.

Трубопроводный газ в любом случае выходит дешевле СПГ. Однако его не так просто найти в Европе, особенно таким странам, как Польша и Украина, которые воротят нос от российского.

Российский трубопроводный газ Варшава надеется заменить на трубопроводный газ из Норвегии. Для этого обещают построить газопровод Baltic Pipe, пересекающий трубы «Северных потоков» у берегов Дании. Польша рассчитывает получать по нему 10 млрд кубов газа из Норвегии. Правда, даже если проект будет, наконец, реализован (ему уже почти десять лет), то имеются большие сомнения, что у Норвегии окажется столько свободного газа специально для Польши.

То, что добыча голубого топлива в Норвегии продолжит снижаться – неоспоримый факт, который норвежцы не скрывают. При этом спрос на него у других европейцев неожиданно увеличивается. Часть газа может перетащить на себя Дания, через территорию которой пройдет Baltic Pipe. А тут еще Великобритания решила в свете последних разногласий снизить закупку российского газа и нарастить его закупку у Норвегии. Останется ли у Норвегии хоть что-то для Польши? Рассчитывать на все 10 млрд кубов в год норвежского газа Варшаве явно не стоит. И надо понимать, что этот проект если запустят, то не в 2020-м и даже не в 2021 году.

Все эти альтернативные варианты закупки другого газа Украиной в случае остановки транзита российского газа в Европу дышат на ладан. Они либо труднореализуемы, либо возможны только через два-три года, либо и то и другое. Не говоря уже об экономической стороне – серьезном удорожании импортного газа для Украины.

Тогда как альтернативный газ Киеву нужен будет уже этой зимой. Киев столкнется с реальной проблемой, как не дать украинцам замерзнуть из-за собственной несговорчивости на переговорах с Россией и ЕС.

Именно поэтому «Нафтогаз» поставил цель закачать в подземные хранилища к середине октября (началу отопительного сезона) 20 млрд кубометров, что на 3 млрд кубометров газа больше, чем было закачено в прошлом году. Чтобы найти деньги на закупку такого количества газа, компания выпускает евробонды. Но этого будет недостаточно.

«Газопроводного газа в Европе для Украины нигде нет. У Азербайджана весь газ законтрактован, лишнего нет, и ему приходится закупать газ у Газпрома. На севере у Норвегии тоже нет лишнего газа. Поэтому трубопроводных поставок газа для Украины быть не может, там нигде нет газа», – говорит Игорь Юшков. Поэтому вариант один – покупать более дорогой СПГ, поставки которого возможны через Турцию или Польшу.

«На самом деле, Украина может покупать любой СПГ, не обязательно у Катара. Они будут брать его у трейдеров, у которых может оказаться СПГ из Алжира или даже российский с «Ямал-СПГ»,

– отмечает Юшков.

«Будет остро стоять вопрос цены. Отсутствие транзита из России через Украину этой зимой будет означать риск недопоставок российского газа в Европу в отопительный сезон. В условиях дефицита газа вырастут цены на СПГ, который хлынет на рынок Западной Европы, где есть платежеспособный спрос. Вопрос – будет ли свободный СПГ для Украины в таких условиях в январе, например? Во-вторых, необходимо протестировать новые системы поставки газа на Украину, так как до конца непонятно, будут ли трубы работать в реверсном режиме? Во все ли регионы Украины может быть доставлен этот газ по такой сложной схеме? Надо смотреть, можно ли все это технически сделать», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

«В любом случае поставки СПГ на Украину возможны только при отсутствии транзита через Украину российского газа. Европейцам стоит задуматься о том, что «Нафтогаз» за полгода до окончания контракта уже уверен, что нового контракта не подпишут», – заключает собеседник.