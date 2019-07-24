Украине перестали продавать газ

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24 июля, среда  |  Последнее обновление — 22:06  |  vz.ru
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Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

Мировой кризис подходит вплотнуюФото: Damir Sagolj/Reuters
Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными. Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

«Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил ШарийФото: из личного архива
Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Всё печки-лавочки, Макарыч

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Задача гения – не взять, а отдать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Подробности...

Все еще не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами. Подробности...
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Мы боимся потерь, которые несет старость

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Россия с Бразилией и Китаем составляют тройку стран, где предстоящая старость беспокоит больше всего. Там тоже пожилой человек считается «бедным» и «одиноким», тогда как в других странах предпочитают определения «мудрый» и «слабый». Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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              Украине перестали продавать газ

              Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт    24 июля 2019, 22:00
              Фото: Стрингер/РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

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              Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.

              Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) высказала крайнюю обеспокоенность  «деликатной» ситуацией, а именно долгами «Укртрансгаза» за газ для технических нужд. Эта ситуация угрожает стабильности компании и ставит под вопрос надежность поставок, заявили европейские рейдеры в письме главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву.

              «Укртрансгаз» уже несколько раз жаловался украинским властям на то, что у компании не хватает средств для закупки технического газа. Она провалили целых 12 аукционов на закупку 880 млн кубометров на 5,72 млрд гривен без НДС в период с июля по декабрь этого года. Желающих продать ей такой небольшой объем газа просто не оказалась. Причина отсутствия поставщиков проста - «Укртрансгаза»  в долгах как в шелках и постоянно задерживает выплаты по существующим контрактам. «Укртрансгаз» задолжал контрагентам 4,1 млрд гривен или 160 млн долларов.  С украинской компанией просто боятся иметь дело.  

              Подлил масла в огонь «Нафтогаз», который ровно месяц назад заявил, что больше не будет оказывать финансовую поддержку «Укртрансгазу» в покупке технического газа, необходимого для работы газотранспортной системы (ГТС). Хотя «Укртрансгаз» является дочерней компанией «Нафтогаза», который раньше всегда кредитовал оператора ГТС.

              Европейские трейдеры в своем письме указали, что потом «Нафтогаз» все-таки предоставил технический газ, но это не восстановило доверие участников рынка – осадок остался.

              Трейдеры описали Коболеву все негативные последствия от этой истории. Во-первых, доверие к украинскому рынку снижается. Во-вторых, это значительно уменьшит желание международных партнеров инвестировать в энергетический сектор страны. В-третьих, это может привести к  дальнейшей нестабильности украинской ГТС и перебоям в транспортировке газа через территорию Украины. Наконец, в-четвертых,  ненадежность «Укртрансгаза» может ослабить позицию страны в предстоящих переговорах по транзиту газа в формате ЕС - Россия - Украина. В конце европейские трейдеры призвали Коболева «при поддержке компетентных органов» как можно скорее вмешаться в ситуацию и обеспечить оплату просроченных счетов. «Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019/2020», - говорится в письме.

              Когда «Нафтогаз» месяц назад кинул свою дочку наедине с финансовыми проблемами, он назвал две причины такой ситуации. Во-первых, облгазы (операторы газораспределительных сетей) несанкционированно отбирают значительные объемы газа. Во-вторых, виноваты низкие тарифы на транспортировку газа. Это явно камень в огород Газпрома.

              На самом деле,

              Газпром здесь явно не при чем. В рамках транзитного контракта он платит за транзит газа около 3 млрд долларов в год. Тогда как «Укртрансгаз» не может найти всего 160 млн долларов для закупки на полгода технического газа, без которого газовая труба просто не может работать.

              Претензии же к тарифу на транзит необоснованны. «На самом деле, у европейских операторов газотранспортной системы тарифы намного меньше. Тарифы на прокачку газа через Украину — одни из самых высоких в Европе. Более того, Стокгольмский арбитраж подтвердил, что транзитная ставка нормальная и отказал Нафтогазу в ее пересмотре. Проблема нехватки денег на технический газ – это не проблема Газпрома. Это проблема «Нафтогаза». И это не должно влиять на исполнение с его стороны обязательств по транспортировке газа», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Технологический газ – это, по сути, топливо для работы газокомпрессорных станций. Без работы газокомпрессорных станций давление в трубе падает, что приводит сначала к снижению объемов прокачки, а потом и к полной остановке транзита газа в трубе. ГТС не может работать без технологического газа.

              «Если вам не хватает денег даже на топливо, чтобы работали газокомпрессорные станции, то что же с текущим ремонтом и поддержанием трубы в рабочем состоянии, не говорят уже о модернизации ГТС?  Сразу возникает куча вопросов к надежности газотранспортной системы Украины. Куда Украина вообще девает деньги, которые Газпром платит за транзит?», – говорит Юшков.

              Зачем «Нафтогаз» намерено пытается обанкротить свою «дочку» и сорвать транзит российского газа через Украину?

              Во-первых, считает Юшков, «Нафтогаз» не хочет отдавать деньги «Укртрансгазу». Дело в том, что украинские власти хотят разделить бизнес по добыче и транспортировке газа, которым нынче единолично управляет «Нафтогаз» и Коболев.  Это требование третьего энергопакета ЕС, который Украина не обязана распространять на себя, так как не является членом ЕС. Однако украинские власти поставили такую цель – выделить оператора ГТС в отдельную компанию. А это крайне прибыльный действующий бизнес по транспортировке российского газа. И терять просто так его Коболев явно не намерен.

              «Есть опасения, что та часть политических элит Украины, которая выступает за разделение «Нафтогаза», победит. И Коболев, как директор «Нафтогаза», против такого разделения, потому что тогда непонятно какую должность он потом займет. Ему, конечно, выгодно быть главой крупнейшей нефтегазовой компании на Украине, которая контролирует все три вида бизнеса. А если «Укртрансгаз» отделят, то «Нафтогаз» уже не сможет контролировать все денежные потоки», – говорит эксперт ФНЭБ.

              Вторая причина такого поведения «Нафтогаза» в том, что компания работает на срыв транзита любым путем. Руководство украинской компании не раз ставило крест на транзите, уверяя, что его не будет, хотя есть еще полгода для переговоров до окончания контракта. Либо «Нафтогаз», видимо, под напором европейцев, выражает готовность подписать контракт, но на заведомо невыполнимых условиях. Последнее предложение состояло из обязательной прокачки до 90 млрд кубометров в год, хотя таких объемов транзита нет даже сейчас. А когда в 2020 году заработают обходные газопроводы, то о 90 млрд кубометров газа точно речи быть не может. Киев может рассчитывать максимум на 30-40 млрд кубов в 2020 году, а далее – и вовсе на 10-15 млрд кубов в год.

              Более того, когда речь не идет о политических высказываниях на украинскую аудиторию, то «Нафтогаз» признает, что «Турецкий поток» запустят к концу этого года, а «Северный поток-2» - в первой половине 2020 года. Это позволит Газпрому транспортировать газ из России в страны ЕС в обход территории Украины. Все это записано в проспекте к выпуску «Нафтогазом» еврооблигаций для иностранных инвесторов, а тут следует быть предельно честным, чтобы не сорвать выпуск.

              Возникшая проблема с нехваткой технического газа для обслуживания ГТС – это не про отношения «Нафтогаза» и Газпрома. Это уже внутренние противоречия на самой Украине  – начиная с борьбы Коболева с местным кабмином за свои «национальные богатства» и заканчивая внутрикорпоративными разборками. Европа же становятся заложником этой ситуации.

              Самое печальное, что никаких предложений и никакого плана решения этой проблемы не видно. Это значит, что транзит российского газа может остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается действие текущего транзитного соглашения.

              Парадоксально, но России это только на руку. «Для России это было бы лучше, чем остановка транзита газа 1 января. Потому что сейчас спрос на газ в Европу низкий, отопительного сезона нет, газа в подземных хранилищах много, предложения – тоже. Во-вторых, есть время для переговоров, чтобы и восстановить транзит, и продолжить работу в нормальном режиме после нового года. Если сейчас транзит останавливается, то Европа, Россия и Украина соберутся на экстренном совещании,  и они явно будут договариваться в том числе о прохождении зимнего отопительного сезона», – считает собеседник.

              Аргументы же Газпрома на переговорах, когда Украина не может заплатить за технический газ для работы своей ГТС, становятся особенно весомыми. 

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