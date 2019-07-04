Европа лишит Украину российского газа

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

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          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

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          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

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          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
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            Европа лишит Украину российского газа

            «Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубе   4 июля 2019, 22:12
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Ольга Самофалова

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            Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины?

            Топ-менеджер «Нафтогаза» предупредил о перебоях с транзитом российского газа в первом квартале 2020 года. Такое заявление сделал глава газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов на конференции в Торонто. «Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трех месяцев», – сказал он. По его словам, к этому готовится и Газпром, и «Нафтогаз».

            «Есть пара тенденций, которые мы определили. Во-первых, уровень запасов природного газа Газпрома в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они готовятся к перерыву (в транзите газа). Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы. Мы также делаем запасы природного газа. В настоящее время уровень наших запасов на 2,5-2,7 млрд кубометров выше уровня прошлого года», – отметил Фаворов. При этом, по его словам, «Нафтогаз» готов к честным и открытым переговорам. Таким образом, топ-менеджер считает, что в конечном счете новый контракт будет подписан, только почему-то во втором квартале 2020 года.

            Однако другой топ-менеджер «Нафтогаза», исполнительный директор компании Юрий Витренко поспешил на своей странице в Facebook поправить своего коллегу. По его словам, на самом деле «Нафтогаз» ведет подготовку к полному прекращению транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, а не только в первом квартале следующего 2020 года. При этом Витренко считает, что подготовка Украины к зиме оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи. По его данным, с декабря 2018 года по июнь 2019 года среднесуточная добыча газа у «Укргаздобычи» упала на 9,2%, а первые дни июля показали еще более угрожающие тенденции. Любопытно, что официальная статистика показывает стабильный рост добычи газа на Украине. По данным «Укртрансгаза», добыча природного газа на Украине в январе–июне 2019 года увеличилась на 2,8%, до 10,49 млрд кубометров против 10,2 млрд кубов за тот же период в 2018 году.

            Столь противоречивые заявления топ-менеджеров «Нафтогаза» свидетельствуют о явном конфликте внутри компании. Одни прекрасно понимают, что контракт нужен самой Украине ради ее энергетической безопасности и заработка. Другие – категорично против по политическим мотивам. Лучше оставить дома без газового отопления, чем покупать топливо у «врага».

            Впрочем, позиция Фаворова – не подписывать контракт в первом квартале, а только во втором – тоже странная. «Это нелогично, потому что транзит газа через Украину нам, наоборот, особенно будет нужен именно в первом квартале 2020 года. Традиционно самая напряженная ситуация наблюдается в конце зимы – в феврале–марте, особенно когда холодное окончание зимы. Объемы газа в подземных хранилищах к этому времени снижаются, и ежесуточные возможности выкачивать из них газ все меньше и меньше», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. А во втором квартале потребление газа уже снижается.

            Эксперт вспоминает, как сами европейцы шли на хитрости, чтобы обойти собственные же нормы Третьего энергопакета и получить больше газа через «Северный поток – 1» в конце зимы. Это было еще до того, как Газпром официально получил возможность загружать этот трубопровод на полную мощность, а не наполовину, как того требовали удивительные нормы Третьего энергопакета. Когда в конце зимы в Европе образовался дефицит газа, европейцы решили провести якобы технические испытания, а может ли «Северный поток» работать на полную мощность. И запустили трубу на полную мощность. И эти «испытания» продолжались до тех пор, пока их потребности в газе не снизились.

            Кроме того, оба обходных российских газопровода к 1 января на полную мощность еще не заработают. В первом полугодии 2020 года будет достраиваться продолжение «Северного потока – 2» по европейской территории. Еще не будет до конца запущена вторая нитка «Турецкого потока». Она дойдет, скорее всего, до Болгарии и Сербии, а дальше – в Венгрию и Австрию – нет.

            «Чем дольше в 2020 году Украина будет затягивать подписание нового контракта, тем меньше их газотранспортная система будет востребована. Поэтому можно ответить топ-менеджеру «Нафтогаза», что после первого квартала ваши транзитные услуги будут не нужны»,

            – говорит Юшков. 

            «В этом плане Витренко высказывается более откровенно. По сути, он открыто заявляет, что «Нафтогаз» будет намеренно саботировать переговоры, так как ничего подписывать и не собирается», – считает эксперт ФНЭБ. Действующий транзитный контракт заканчивается аккурат 31 декабря 2019 года. Трехсторонние газовые переговоры в формате Украина – Россия – ЕК прошли в январе 2019 года. Второй раунд так и не состоялся. Предварительно, переговоры могут возобновиться во второй половине сентября. Об этом в четверг заявил еврокомиссар по энергосоюзу Марош Шефчович. «Я лично приложу усилия, чтобы сохранился долгосрочный газовый транзит через Украину», – сказал Шефчович в Страсбурге.

            Россия готова подписать новый транзитный контракт, но на экономически целесообразных для нее условиях. Правда, Киев не раз говорил о том, что новое соглашение должно быть в рамках законодательства ЕС (хотя к членству в ЕС этот шаг явно не приведет). Глава Газпрома Алексей Миллер предупреждал, что в таком случае Украина не успеет до конца года подписать новый контракт. Причины чисто технические: Украина просто не успеет провести процедуру разделения бизнесов «Нафтогаза» и выделить независимого оператора газотранспортной системы (как того требуют правила Третьего энергопакета ЕС). Поэтому подписывать новый контракт с новой компанией-оператором не удастся, а руководство «Нафтогаза» не скрывает, что просто не хочет этого делать.

            Газпрому в такой ситуации остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Какой же позитивный выход из этого тупика, созданного «Нафтогазом», имеется?

            Во-первых, сейчас не с кем вести переговоры по газу. Нынешнее руководство «Нафтогаза» четко дало понять, что подписывать новый контракт не собирается. Остается дождаться еще парламентских выборов, чтобы у нового президента в руках появились рычаги управления, и он убрал тех людей, которые сегодня категорично против контакта с Газпромом. Только тогда можно рассчитывать на позитивный и разумный сценарий.  

            «Это означает подписание хотя бы годичного контракта на 2020 год. Европейцы и Газпром будут спокойны, что нужные объемы газа будут экспортированы нами и импортированы ими. Украине будет спокойно, что они получат деньги в 2020 году за транзит газа, а также сохранят текущую систему газоснабжения собственной страны и граждан. Потому что сейчас 10 млрд кубометров импортного газа они берут по реверсу из ЕС, которые являются, по сути, российскими поставками. Если транзита российского топлива через Украину не будет, то им будет негде физически брать импортный газ. Украине придется как-то выживать в плане газоснабжения страны. Уходящие политические элиты так могут только подставить Зеленского, который допустил ЧП планетарного масштаба – газа нет, люди мерзнут», – рассуждает Игорь Юшков. 

            По его мнению, европейцы уже четко обозначили свою позицию Зеленскому о том, что надо подписать транзитный контракт, чтобы газовая ситуация вновь стала прогнозируемой и стабильной. «Меркель договорилась с Путиным, что несмотря на обходные газопроводы, политическим решением Россия оставляет определенный объем транзита через Украину – минимум 10-15 млрд кубов. Россия с этим согласилась. Поэтому Европа может сейчас высказывать претензии Украине и Зеленскому: «Ребят, мы тут бьемся за то, чтобы через вас оставался транзит в любом случае, а вы сами делаете все, чтобы этого транзита не было, и не хотите ничего подписывать. Как это понимать? Мы все становимся заложниками разборок внутриукраинских элит», – говорит эксперт ФНЭБ. Украинский президент, по его мнению, готов подписать этот контракт, осталось дело за малым – выиграть парламентские выборы и получить в руки власть.

            Если же ситуация будет развиваться по плохому сценарию и нового транзитного контракта с 1 января 2020 года не будет? В любом случае история не будет столь критичной, как это было во время газового кризиса зимой 2008–2009 годов. Тогда никто и не предполагал, что новый контракт не будет подписан под Новый год, и никаких специальных мер на этот случай не предпринимали. «На этот раз Газпром в большей степени готов к тому, что Украина не подпишет новый контракт», – считает Юшков.

            Надо исходить из того, что к Новому году как минимум первая ветка «Северного потока – 2» будет достроена, и она заберет на себя 27,5 млрд кубов. «Плюс одна нитка «Турецкого потока» заберет объем газа, который идет в Турцию, и вторая нитка трубы сможет выдавать как минимум газ Болгарии. В экстренной ситуации, думаю, сможем запитать в обратном направлении также Румынию и Молдавию через вторую нитку «Турецкого потока». Проблема будет с Венгрией и другими некоторыми участками до австрийского Баумгартена», – рисует картину газовый эксперт.

            Газпрому надо будет продержаться без Украины три тяжелых месяца – январь, февраль и март. Дальше будет проще, так как объемы потребления спадут, а работы по обходным газопроводам подойдут к завершению. Отсутствие транзита через Украину будет закрываться благодаря газу, который Газпром накапливает сейчас в европейских подземных хранилищах. «В прошлом году там и так осталось много газа благодаря теплой зиме. Сколько точно Газпром накопил в этом году – пока не ясно без статистики. Но мы видим, что Газпром увеличивает добычу, при этом экспорт отстает от прошлогодних объемов», – говорит Игорь Юшков.

            Кроме того, недавно частная газовая компания «Новатэк» пообещала помочь Газпрому. Газпромовская трейдерская дочка уже и так скупает 3 млрд кубов СПГ у «Новатэка» в рамках долгосрочного контракта. Значит при необходимости она сможет скупить все, что производится на «Ямале СПГ». А к концу 2020 года на «Ямале СПГ» смогут производить почти 19-20 млрд кубов. Таким образом, Газпром, скорее всего, сможет выполнить свои контрактные обязательства по контрактам с европейцами, хотя он может отказаться от дополнительных заявок – сверх прописанных в контрактах объемах.

            А вот Украина сама себе подложит свинью. Она не только навлечет на себя гнев европейцев, но и сама останется без импортного газа. Потому что у ЕС больше не будет для украинцев «лишнего» газа, который она смогла бы продавать по реверсу. 

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