Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?

Возможная задержка Данией «Северного потока – 2» может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать, заявил член правления Газпрома Сергей Кузнец.

«У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream 2 AG намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать», – сказал Кузнец.

Таким образом, Газпром, с одной стороны, признает проблемность ситуации. А с другой – напоминает Дании о том, что ее безобразное отношение к уже трем заявкам по маршруту «Северного потока – 2» не останется безнаказанным.

Строительство «Северного потока – 2» уже давно одобрено Финляндией, Швецией, Германией и Россией в их территориальных водах. Ведь маршрут этой трубы повторяет траекторию первого газопровода – «Северного потока». Поэтому ожидать каких-то проблем с экологической экспертизой было бы странно. Однако Дания нашла способ навредить Газпрому и его европейским партнерам. Она не выносит ни положительного, ни отрицательного решения, затягивая процедуру и в целом российско-европейский проект.

Первая заявка на прокладку труб по маршруту в территориальных водах Дании была подана целых два года назад. В ответ на это был придуман закон, который позволяет МИД Дании заблокировать этот проект уже по политическим мотивам (по экологическим причинам ведь не могут). В связи с этим российская сторона год назад подала вторую заявку на альтернативный маршрут, который проходит уже через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании, за пределами датских территориальных вод. По этой заявке МИД Дании уже не может наложить вето по политическим мотивам, так как этот маршрут находится под защитой Конвенции ООН по морскому праву.

Однако вместо того, чтобы наконец вынести хоть какое-то решение, датские власти не придумали ничего лучше, как попросить рассмотреть еще и третий вариант маршрута прокладки труб «Северного потока – 2».

Все это грозит тем, что строительство двух ниток «Северного потока – 2» может не окончиться в срок. Первую нитку по плану хотели завершить к ноябрю, вторую – в декабре 2019 года. Дания же может задержать проект на полгода-год.

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На сегодня «Северный поток – 2» построен уже почти на 60% от общей протяженности. По данным на 15 июня 2019 года, на дно Балтийского моря уложено 1441 км газопровода, причем по обеим ниткам. Общая протяженность одной нитки – 1200 км, двух ниток – 2400 км.

Если «Северный поток – 2» не будет построен вовремя, то придется решать вопрос с владельцами судов-трубоукладчиков, так как проложить трубу планировалось в конкретный срок. «Сейчас одно судно доделывает финский участок, а второе судно работает в российских водах. Если Дания будет продолжать задерживать выдачу разрешения, когда будут доделаны все участки, кроме датского, то эти два судна нужно будет куда-то девать. Либо придется платить им за простой, либо продлевать контракт на аренду судов. В любом случае, если что-то идет не по плану, то это означает потери и дополнительные затраты на аренду судов-трубоукладчиков», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Из-за Дании возникает еще одна серьезная проблема. Если к 1 января 2020 года не будет «Северного потока – 2» любой мощности, то остро встает вопрос транзита. Все 55 млрд кубов газа (мощность российской трубы) придется качать через Украину. Проблема в том, что как раз с этого момента, как известно, контракт с Украиной на транзит российского газа в Европу заканчивается, а в подписании нового рыночного соглашения Киев не заинтересован, что неустанно повторяет.

«Газпром и ЕС говорят, что контракт нужен, давайте подписывать, а глава «Нафтогаза» Коболев постоянно пишет в социальных сетях, что контракта точно не будет. Он, конечно, во всем обвиняет Газпром. Но в целом пугает частота таких заявлений со стороны Украины – чуть ли не каждый день», – отмечает Юшков.

Из-за Дании может остановиться транзит российского газа в Европу, что сулит огромные убытки Газпрому. Это и потеря рынка, и необходимость платить всевозможные неустойки в рамках невозможности выполнить европейские контракты на поставку российского газа. А для Газпрома это клеймо ненадежного поставщика, которым его сразу наградят конкуренты и недруги. Оператор трубы, скорее всего, также будет требовать компенсаций этих потерь от Дании, так как именно ее действие, а точнее бездействие, ведет к таким печальным последствиям.

«Газпром готов с открытым забралом биться против европейской демократии. Дания такой позицией провоцирует нас подавать иски в суды. По закону датчане должны оценить заявку по определенным критериям. На самом деле никакая работа ими не ведется, они не проверяют экологическое воздействие трубы, датские политики просто ничего не говорят и тянут время. Значит, власти Дании злоупотребляют своим положением», – отмечает Юшков.

На ПМЭФ на деловом завтраке бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг открыто говорили о том, что они намерены использовать все имеющиеся правовые возможности, чтобы засудить датчан.

«Нынешнее заявление – это еще один сигнал Дании. Если датские власти думают, что они могут вот так просто срывать проект и им ничего за это не будет, то они ошибаются.

В Дании, конечно, тоже сидят опытные бюрократы. Но оснований для подачи иска в суд у оператора Nord Stream 2 AG довольно много. И это не российская, а европейская компания, поэтому судиться придется европейцам с европейцами. Датчанам будет довольно сложно обосновать свою позицию, почему они годами не дают вообще никакого ответа», – рассуждает газовый эксперт.

Более того, Данию можно будет обвинить еще в одном нарушении. Дело в том, что в водах Балтики с российским газопроводом «Северный поток – 2» должен пересечься польский газопровод Baltic Pipe, который идет из Норвегии через Данию и другие страны в Польшу. Собственно, поляки в свое время запретили создание совместного предприятия Газпрому с его европейскими партнерами для финансирования «Северного потока – 2», именно из-за этого «столкновения» газопроводов, мол, это повлияет на газовый рынок Польши. «Получается, что датские власти можно обвинить в том, что они глушат один проект в угоду другому. А это уже нечестные методы конкуренции. Датчанам может выйти эта история боком», – считает Юшков.

Пока Газпром и Nord Stream 2 AG пока только намекают Дании на судебный иск, надеясь, что власти этой северной страны одумаются и примут-таки решение по одному из трех заявленных маршрутов. Потому что день икс еще не настал. «Укладку труб в датской акватории Миллер (глава Газпрома) оценивал в три–четыре недели. Так что время еще есть. По датской акватории надо проложить больше 100 км трубопроводов. Два судна могут прокладывать трубы одновременно с двух сторон, чтобы встретиться. Думаю, если к сентябрю Дания примет хоть какое-то решение, то построить как минимум первую нитку и провести необходимые испытания к 1 января 2020 года успеют. Вторую нитку можно достроить и позже, потому что к этому моменту еще не будет готова вся европейская инфраструктура, и европейская директива может мешать работе половины трубопровода», – поясняет Игорь Юшков.

А вот к чему придет в конце концов Дания – это вопрос открытый. Как известно, Дания действует не самостоятельно, а под влиянием США. На ПМЭФ Шредер прямо заявил, что Дания по-прежнему не согласовала строительство трубы из-за давления со стороны США и Украины. По его словам, Копенгаген ставит себя в противовес странам-партнерам – Германии и Европейскому союзу, что противоречит обеспечению устойчивых поставок газа в Европу.

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