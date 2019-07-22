Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

Желание поляков отказаться от российского газа и перейти на норвежский газ сыграет злую шутку с Варшавой. Польша, которая является не менее ярым противником «Северного потока – 2», чем Украина, может очень сильно помочь российскому проекту в его датской проблеме. Датчане одобрили польско-норвежский газопровод Baltic Pipe, после чего шансы выдачи разрешения для «Северного потока – 2» резко выросли.

Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать 10 млрд кубометров норвежского газа в Польшу. Заявка была подана буквально в январе этого года, и вот спустя всего полгода датский регулятор сначала разрешает строительство наземной части трубы, пересекающей Данию, а теперь и морской части трубы.

Тогда как российский оператор «Северного потока – 2» первую заявку на одобрение маршрута подал Дании аж два года назад. Но с тех пор ни одобрения, ни даже отказа от Дании так и не получил. Датчане накопили уже целых три заявки на прокладку трубы по разным маршрутам. Причем последний, третий, маршрут они выбрали сами.

Чем же газопровод Baltic Pipe с норвежским газом для Польши лучше, чем «Северный поток – 2» с российским газом для Германии и других европейских покупателей? Ровным счетом ничем.

«Единственное, чем лучше Baltic Pipe, это тем, что он не российский. Вот и все. Здесь мы видим откровенно антироссийскую политику, когда вставляют палки в колеса российскому проекту, а режим наибольшего благоприятствования устраивают для любых других проектов. Мы это наблюдали и раньше, когда, например, проект газопровода «Набукко» получил исключение из третьего энергопакета ЕС почти сразу, еще даже на момент обсуждения», – отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Набукко» был закрыт, появился сокращенный вариант – «Южный газовый коридор», в который входят газопроводы TAP и TANAP для поставки азербайджанского газа в Европу. Они тоже очень легко получили исключение из третьего энергопакета. Тогда как реализуемый одновременно с ним российский «Южный поток» подвергся беспрецедентному удару. Ни «Турецкий поток», ни «Северный поток – 2» таких исключений до сих пор не получили. Более того, его в завуалированной форме получил относительно недавно только «Северный поток –1».

«И вот Baltic Pipe тоже получил все преференции просто потому, что против него не выступают ни ЕК, ни Вашингтон. Поэтому такая разница в согласованиях», – говорит Юшков.

Парадокс в том, что Дания, выдав разрешение на прокладку в ее водах газопровода Baltic Pipe, сделала огромное «одолжение» российскому газопроводу «Северный поток – 2». Может быть, даже специально.

Дело в том, что Копенгаген сам себя загнал в тупиковую ситуацию, из которой, казалось, нет выхода без серьезных потерь для позиций датских элит. Разрешить строительство «Северного потока – 2» они не могут, так как на них давят американцы, а с другой стороны – юридических оснований для невыдачи такого разрешения хотя бы по одному маршруту у них нет, а это значит, что Газпром просто распнет их в суде. Оператор «Северного потока – 2» ранее заявлял, что намерен подать в суд на Данию, потому что она затягивает выдачу разрешения на строительство в международных водах. И российская сторона собиралась строить свою линию обвинения, используя аргумент с конкурирующим газопроводом, мол, по «Северному потоку – 2» датчане разрешение не дают и затягивают вынесение решения в угоду другому проекту газопровода Baltic Pipe, замечает отраслевой эксперт.

«Никаких экологических претензий к «Северному потоку – 2» не было и быть не могло. Первая заявка, которая была подана еще два года назад Газпромом, вообще была по тому же маршруту, который выбрали сами датчане для строительства «Северного потока – 1». И за годы эксплуатации первых труб никаких нареканий с точки зрения экологии не было, хотя мониторинг ведется постоянно. Сразу было понятно, что в этой истории экология вообще ни при чем», – отмечает Юшков.

«Выдача разрешения для Baltic Pipe станет аргументом в диалоге с американцами, объясняющим невозможность невыдачи разрешения российской трубе. Датчане не могут одному газопроводу дать разрешение на строительство в международных водах, а другому – не выдать, и никак это не объяснить. Это уже будет откровенная дискриминация одного проекта другим.

Датчане своим решением демонстрируют разницу подходов к двум проектам. И это является для них выходом. Теперь Дания, думаю, выдаст разрешение на строительство «Северного потока – 2» примерно в сентябре–октябре этого года»,

– говорит эксперт ФНЭБ.

Газпром тоже рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку в октябре, и компания сможет завершить строительство, как и планировала – в конце 2019 года, заявил председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

Такой вариант был бы для Газпрома в текущих условиях оптимальным. Глава российской компании Алексей Миллер говорил, что понадобится четыре–пять недель, чтобы достроить датскую часть трубы протяженностью 130 км к концу 2019 года.

По словам Зубкова, сейчас строительство трубы завершено на 70%, и никаких веских доводов, что в водах рядом с Данией нельзя прокладывать трубу просто нет. Германия поддерживает «Северный поток – 2», так как понимает, что он на многие десятки лет обеспечит ее и другие страны природным газом, добавил он.

Даже если датчане дотянут с разрешением до ноября, то все равно можно будет справиться. «Газпром, если захочет, сможет ускориться и построить датскую часть трубы быстрей – пустят, например, два судна-трубоукладчика с двух сторон и построят одну трубу. Потому что сначала достаточно будет одной ветки», – говорит Игорь Юшков. Все равно исключения из третьего энергопакета у газопровода пока нет. Это значит, что его мощности можно использовать только наполовину, а вторая половина остается некому мифическому альтернативному поставщику. Кроме того, европейцы не успевают к концу этого года достроить продолжения морского газопровода по суше. Поэтому в начале года для Газпрома будет без разницы – одна или две трубы будут построены, все равно он сможет загрузить только одну.

Если транзитный контракт с Украиной продлить не удастся на 2020 год, то Газпрому и Европе предстоит пройти самый сложный период – это январь–март, когда спрос на газ является пиковым. Киев же продолжает прямо или завуалировано саботировать саму возможность подписания нового соглашения с Россией.

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«Нафтогаз» снова выдвинул заведомо невыполнимые условия Газпрому для подписания транзитного соглашения после окончания старого в декабре 2019 года. В частности, он требует от Газпрома бронирования 60 млрд кубометров транзитных мощностей на протяжении 10 лет. Вероятно, речь идет об условии «качай или плати», по которому даже если Европа не заказывает эти 60 млрд кубов через Украину, то Газпром обязан все равно заплатить Нафтогазу как за прокачку 60 млрд кубов. Это выглядит как дань россиян украинцам. России не за чем идти на такие невыгодные условия.

«Тем более, что с 1 января уж точно заработает первая нитка «Турецкого потока», и транзит газа через Украину в Турцию будет не нужен. Это значит минус 15 млрд кубов для украинского транзита. Плюс сможем запитать Болгарию, и заработает как минимум первая нитка «Северного потока – 2», а это минус еще 27,5 млрд кубов», – напоминает собеседник.

Газпром может согласиться на прокачку через Украину максимум 40-45 млрд кубов, и только на один – 2020 год. В 2021 году и далее даже эти объемы транзита качать через украинскую ГТС будет не нужно. Десятилетний контракт с Украиной может быть подписан только на 10-15 млрд кубометров, которые Газпром мог бы гарантировать. Эта цифра не раз озвучивалась российской стороной.

По сравнению с ростом шансов на то, что Дания одобрит российский газопровод, угроза отказа Польши от российского газа благодаря строительству газопровода Baltic Pipe, конечно, меркнет. Поляки покупают у России сейчас как раз эти 10 млрд кубов (9,86 млрд кубов в 2018 году). Но это прямые потери Газпрома в размере порядка 2,5 млрд долларов при средней стоимости российского газа в Европе в прошлом году 248 долларов за тысячу кубометров.

Однако стоит напомнить, что проект Baltic Pipe вынашивается аж с 2001 года. С тех пор шансы на его постройку, конечно, существенно выросли. Но вот ситуация с газом, который добывается в самой Европе, сильно изменилась.

Шансы на то, что одобрят заявку Газпрома, стали выше. Минус в том, что Польша построит газопровод на 10 млрд кубометров газа и откажется от российского газа. Однако поляки уже построили СПГ-терминал в Свиноустье с такой же целью. Но на практике этот терминал так ни разу и не был загружен полностью.

«Добыча газа норвежцами находится на пике, они ждут ее падения с 2025 года. Лишнего газа на 10 млрд кубометров у норвежцев может не оказаться. Скорее всего, они продлят свои контракты на поставку газа в Западную Европу, где спрос растет. Нидерланды уже стали импортерами газа, и датчане становятся импортерами. Дания может перехватить газ по этой трубе для себя. Поэтому построить трубу смогут, но вот заполнить ее газом – не факт. Равно как наличие СПГ-терминала не гарантировало полякам загрузку этого терминала по полной», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Это у Газпрома с наполнением трубопроводов никаких проблем нет, был бы спрос. А у Норвегии с ресурсной базой не все так гладко. Даже если предположить, что Норвегия подпишет твердый контракт с Польшей на поставку 10 млрд кубометров газа, то, по сути, это будет означать, что норвежцы не поставят кому-то эти 10 млрд кубов, например, Германии. Тогда Газпром действительно потеряет польский рынок, но, с другой стороны, получит рост спроса со стороны условной Германии. Ведь ей надо будет как-то заместить потерянные 10 млрд кубов из Норвегии. Конечно, было бы лучше, если бы никакого Baltic Pipe не было, однако Газпрому не привыкать работать в условиях жесткой конкуренции в Европе.

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