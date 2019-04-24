Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...

Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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            Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

            Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импорт   24 апреля 2019, 19:50
            Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
            Текст: Ольга Самофалова

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            Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру - с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное - куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?

            Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от украинского «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население. Ранее политик заставил «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения с 1 мая вместо повышения на 15%. Гройсман пригрозил инициировать отставку главы «Нафтогаза» Андрея Коболев, если тот ослушается.

            «Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед «Нафтогазом». Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну, увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле», - заявил Гройсман.

            Снижение цен на газ для населения - конечно, хорошая идея. Где же Украина могла бы найти этот дешевый газ?

            «Европейский выбор под управлением и контролем МВФ обернулся для населения Украины двенадцатикратным ростом цены на газ  в сравнении с 2013 годом. Вслед за ростом тарифов на газ выросли цены на отопление в 11,3 раза, горячее водоснабжение – в 5,7 раза, электроэнергию – в 3,2 раза, холодное водоснабжение и водоотвод – в 5,3 раза», – посчитал эксперт «Украинского выбора» Александр Колтунович. В целом тарифы на ЖКУ выросли в семь раз. Средняя заработная плата на Украине за этот же период выросла лишь в два с половиной раза.

            В 2018 году Украина закупила 10,6 млрд кубометров импортного газа в ЕС (так называемый реверсный газ). «Российский газ идет транзитом через Украину европейским трейдерам, которые перепродают его «Нафтогазу» и другим украинским компаниям. Зачастую это виртуальный реверс, то есть газ физически остается на Украине, а на бумаге меняется несколько владельцев», – напоминает Игорь Юшков. Если Украина и Россия к концу года так и не подпишут транзитный контракт, то реверсных поставок тоже не будет. Значит, Киеву действительно придется найти физически альтернативный газ.

            Для начала Украине надо определиться, какой газ она хочет покупать – трубопроводный или сжиженный природный газ (СПГ). США, например, прозрачно намекали, что неплохо бы украинцам закупать американский газ. Проще всего это сделать через польский СПГ-терминал в Свиноустье. Однако критерию дешевизны ни американский СПГ, ни любой другой не отвечают.

            «Почему в Европе СПГ-терминалы стоят полупустые? Потому что покупать СПГ невыгодно», – говорит Юшков. Большую часть года СПГ стоит дорого, и европейцы пользуются возможностью купить более дешевое трубопроводное топливо из России. Дорогой же СПГ скупает Азия, у которой иного выбора просто нет.

            Выбора нет и у Украины. Дешевый газ - только трубопроводный. Таким газом Европу снабжает не так уж и много поставщиков: Россия, Норвегия и Алжир. Собственная добыча в ЕС продолжает падать, и европейские страны – не производители, а импортеры газа. Хотя газ российского происхождения может оказаться формально немецким. Точно так же Польша в структуре импорта указывает закупку газа в России, СПГ, а третьим пунктом - некие другие европейские поставщики. «На самом деле, речь идет о закупке того же российского газа, который пришел в Германию через «Северный поток-1», но немецкие покупатели перепродают его излишки Польше через спотовую биржу», – поясняет Юшков.

            При отсутствии реверсного газа Украина могла бы закупать в ЕС излишки газа, пришедшие в Европу по «Северному потоку». С логистической точки зрения, это, конечно, странная ситуация, однако политически она позволит Киеву продолжать уверять об избавлении от энергетической зависимости от России.

            «Проблема Украины не в том, что где-то есть дешевый газ и его надо только найти. Дело в том, что нет в мире дешевого газа для Украины. Текущий вариант реверса из Европы – наиболее оптимальный вариант. Только покупая напрямую у Газпрома, топливо могло бы быть еще дешевле», – говорит Юшков. Однако с 2015 года Киев гордится тем, что формально обходится без российского газа. Например, крупнейшим поставщиком газа для «Нафтогаза» в последнем квартале 2018 года была немецкая компания RWE. Впрочем, посредников здесь очень много – несколько десятков компаний, собственниками которых могут быть и сами украинцы.

            Украина платит за реверсный газ из ЕС российского происхождения дороже, чем сами европейцы. Так, в 2018 году средняя цена газпромовского газа для Европы составила 245,5 долларов за тысячу кубометров. Украина закупала газ в прошлом году в среднем по 292 долларов. Получается, что в среднем Украина переплатила только в 2018 году почти полмиллиарда долларов - она могла бы их сэкономить, если бы закупала газ напрямую у Газпрома.

            Самое смешное, что украинское население платит за газ еще дороже, чем платит государство Украина за импортный газ.

            Так, в марте 2018 года «Нафтогаз» и частные украинские компании покупали импортный газ в ЕС по 263 долларов, то есть по 7018 грн. Тогда как населению продавали по 8,55 тысячи гривен (320 долларов) за тысячу кубометров. Иными словами, простые украинцы переплачивали почти 60 долларов с каждой тысячи кубометров.

            «Вот такая коллизия получается: газ по реверсу они покупают дешевле, чем внутри страны продают. Сверхдоходный бизнес. При этом, Украина импортирует лишь 10 млрд кубов, а еще 20 млрд кубов она сама добывает, и себестоимость добычи газа внутри страны явно ниже, чем цена импортного топлива. Они вообще как сыр в масле катаются, получая такие огромные прибыли. При этом, все можно валить на МВФ, которое требует повышать цены на газ в обмен на новые кредиты», – заключает эксперт ФНЭБ.


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