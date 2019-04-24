Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру - с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное - куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от украинского «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население. Ранее политик заставил «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения с 1 мая вместо повышения на 15%. Гройсман пригрозил инициировать отставку главы «Нафтогаза» Андрея Коболев, если тот ослушается.

«Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед «Нафтогазом». Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну, увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле», - заявил Гройсман.

Снижение цен на газ для населения - конечно, хорошая идея. Где же Украина могла бы найти этот дешевый газ?

«Европейский выбор под управлением и контролем МВФ обернулся для населения Украины двенадцатикратным ростом цены на газ в сравнении с 2013 годом. Вслед за ростом тарифов на газ выросли цены на отопление в 11,3 раза, горячее водоснабжение – в 5,7 раза, электроэнергию – в 3,2 раза, холодное водоснабжение и водоотвод – в 5,3 раза», – посчитал эксперт «Украинского выбора» Александр Колтунович. В целом тарифы на ЖКУ выросли в семь раз. Средняя заработная плата на Украине за этот же период выросла лишь в два с половиной раза.

В 2018 году Украина закупила 10,6 млрд кубометров импортного газа в ЕС (так называемый реверсный газ). «Российский газ идет транзитом через Украину европейским трейдерам, которые перепродают его «Нафтогазу» и другим украинским компаниям. Зачастую это виртуальный реверс, то есть газ физически остается на Украине, а на бумаге меняется несколько владельцев», – напоминает Игорь Юшков. Если Украина и Россия к концу года так и не подпишут транзитный контракт, то реверсных поставок тоже не будет. Значит, Киеву действительно придется найти физически альтернативный газ.

Для начала Украине надо определиться, какой газ она хочет покупать – трубопроводный или сжиженный природный газ (СПГ). США, например, прозрачно намекали, что неплохо бы украинцам закупать американский газ. Проще всего это сделать через польский СПГ-терминал в Свиноустье. Однако критерию дешевизны ни американский СПГ, ни любой другой не отвечают.

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«Почему в Европе СПГ-терминалы стоят полупустые? Потому что покупать СПГ невыгодно», – говорит Юшков. Большую часть года СПГ стоит дорого, и европейцы пользуются возможностью купить более дешевое трубопроводное топливо из России. Дорогой же СПГ скупает Азия, у которой иного выбора просто нет.

Выбора нет и у Украины. Дешевый газ - только трубопроводный. Таким газом Европу снабжает не так уж и много поставщиков: Россия, Норвегия и Алжир. Собственная добыча в ЕС продолжает падать, и европейские страны – не производители, а импортеры газа. Хотя газ российского происхождения может оказаться формально немецким. Точно так же Польша в структуре импорта указывает закупку газа в России, СПГ, а третьим пунктом - некие другие европейские поставщики. «На самом деле, речь идет о закупке того же российского газа, который пришел в Германию через «Северный поток-1», но немецкие покупатели перепродают его излишки Польше через спотовую биржу», – поясняет Юшков.

При отсутствии реверсного газа Украина могла бы закупать в ЕС излишки газа, пришедшие в Европу по «Северному потоку». С логистической точки зрения, это, конечно, странная ситуация, однако политически она позволит Киеву продолжать уверять об избавлении от энергетической зависимости от России.

«Проблема Украины не в том, что где-то есть дешевый газ и его надо только найти. Дело в том, что нет в мире дешевого газа для Украины. Текущий вариант реверса из Европы – наиболее оптимальный вариант. Только покупая напрямую у Газпрома, топливо могло бы быть еще дешевле», – говорит Юшков. Однако с 2015 года Киев гордится тем, что формально обходится без российского газа. Например, крупнейшим поставщиком газа для «Нафтогаза» в последнем квартале 2018 года была немецкая компания RWE. Впрочем, посредников здесь очень много – несколько десятков компаний, собственниками которых могут быть и сами украинцы.

Украина платит за реверсный газ из ЕС российского происхождения дороже, чем сами европейцы. Так, в 2018 году средняя цена газпромовского газа для Европы составила 245,5 долларов за тысячу кубометров. Украина закупала газ в прошлом году в среднем по 292 долларов. Получается, что в среднем Украина переплатила только в 2018 году почти полмиллиарда долларов - она могла бы их сэкономить, если бы закупала газ напрямую у Газпрома.

Самое смешное, что украинское население платит за газ еще дороже, чем платит государство Украина за импортный газ.

Так, в марте 2018 года «Нафтогаз» и частные украинские компании покупали импортный газ в ЕС по 263 долларов, то есть по 7018 грн. Тогда как населению продавали по 8,55 тысячи гривен (320 долларов) за тысячу кубометров. Иными словами, простые украинцы переплачивали почти 60 долларов с каждой тысячи кубометров.

«Вот такая коллизия получается: газ по реверсу они покупают дешевле, чем внутри страны продают. Сверхдоходный бизнес. При этом, Украина импортирует лишь 10 млрд кубов, а еще 20 млрд кубов она сама добывает, и себестоимость добычи газа внутри страны явно ниже, чем цена импортного топлива. Они вообще как сыр в масле катаются, получая такие огромные прибыли. При этом, все можно валить на МВФ, которое требует повышать цены на газ в обмен на новые кредиты», – заключает эксперт ФНЭБ.