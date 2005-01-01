Чего добивается «Нафтогаз», ставя крест на украинской трубе

Неверие главы «Нафтогаза» Коболева в желание России сохранить украинский транзит после 2020 года не означает, что новый контракт подписан не будет. И дело совершенно не угрозах «Нафтогаза» подать новый иск в Стокгольм о компенсациях за советскую трубу. Срыв заключения нового транзитного соглашения не выгоден ни Европе, ни России, ни самой Украине. Бенефициар совсем иной.

Россия и Венгрия заключили соглашение, по которому Газпром обеспечит поставки газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Транзитный контракт «Нафтогаза» и Газпрома истекает 31 декабря 2019 года.

«Легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет поставлять газ на европейский континент через Украину. Мы должны подготовиться к этому сценарию, потому что всегда следует учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны», – подчеркнул венгерский министр. В прошлом году Венгрия нарастила импорт газа из России на 9,3% – до 7,6 млрд кубометров. В газохранилищах Венгрии сейчас находится 6,3 млрд кубов.

Конечно, Венгрия, как и другие европейские страны, должна подготовиться к сценарию получения российского голубого топлива без посредничества Украины, чтобы зимой не было коллапса и всем хватило газа. Проблема в том, что газ для Венгрии пойдет по второй нитке «Турецкого потока» и к началу 2020 года пустить по ней газ не успеют. Поэтому нужен временный запасной вариант.

«Венгрия сможет через Австрию получать часть газа по северному маршруту через Балтийское море из России, а часть – из подземных хранилищ. На самом деле Венгрии, в случае прекращения транзита через Украину, надо будет продержаться не так и долго до подхода южной ветки из Сербии. В Сербии сам Газпром будет все делать. Там есть перемычки и Сербия – Венгрия, и Сербия – Болгария, надо только расширить эти газопроводы и запустить транзит по «Турецкому потоку» через Болгарию, Сербию и Венгрию. Постепенно будут наращивать объемы поставок газа по второй нитке «Турецкого потока», а к концу 2020 года уже, вероятно, эта нитка заработает на полную мощность», – говорит экспорт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сделал политическое заявление, что Газпром уже официально уведомляет страны о прекращении транзита по украинскому маршруту с 2020 года. Более того, он пригрозил Газпрому новым иском в Стокгольмский арбитраж. «Либо Газпром подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо извините, но вам придется это компенсировать», – сказал Коболев.

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Глава «Нафтогаза» уверяет, что Россия и Украина якобы уже точно ни о чем не договорятся. Однако это больше выглядит как нагнетание истерии и самопиар после того, как Коболев чуть было не лишился кресла главы «Нафтогаза». Скорее всего, он просто пытается вернуть свой авторитет в энергетической сфере внутри страны или выслужиться перед заокеанскими друзьями.

«Заявление Коболева – это пока не демонстрация того, что Украина точно не будет подписывать новое транзитное соглашение. Он просто воспользовался ситуацией с письмом Газпрома в Болгарию о прекращении с января 2020 года транзита газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Коболев экстраполирирует эту ситуацию на весь объем транзита, мол, Россия хочет нас осушить. Но Газпром не отказывается от ранее озвученного плана сохранения украинского транзита в объеме 10–15 млрд кубометров в год волевым решением, потому что европейцы так просят», – напоминает Юшков.

Первая нитка «Турецкого потока» – это прямой маршрут поставок российского газа в Турцию, который логичным образом заменяет транзитные поставки по Трансбалканскому маршруту, которые идут в том числе через Украину. Это более чем логично и известно давно.

«Не договориться с Украиной мы можем, только если Киев откровенно будет подкуплен со стороны США. Потому что кто выигрывает от того, что обрывается украинский транзит? Только США. Для Европы это риск, для нас это тоже риски – и по объемам поставок, и по статусу поставщика.

Адекватным людям на Украине тоже хочется, чтобы было подписано транзитное соглашение», – говорит Юшков.

России нужен транзит по ГТС Украины. Во-первых, на полные мощности «Северный поток – 2» и две нитки «Турецкого потока» не смогут по выйти с января 2020 года, это будет происходить постепенно в течение года. Во-вторых, «Турецкий поток» реализуется не четырехниточным, а двухниточным. При этом в Европе растет спрос на российский газ, и мощностей обходных газопроводов может быть недостаточно для выполнения дополнительных заявок от европейских потребителей. Наконец, украинская труба необходима для поставок газа в Молдавию. Поэтому российские власти неоднократно заявили о готовности сохранить украинский транзит, подписав новый контракт на адекватных условиях.

Для самой Украины сохранение транзита минимум на 10–15 млрд кубометров в год – это в любом случае лучше, чем нулевой транзит. Это доход минимум в полмиллиона долларов. При этом на 2020 год Киев мог бы попытаться сохранить транзит даже больших объемов – по экспертным оценкам, в районе 40 млрд кубов. Потому что обходные газопроводы будут выходить на полные мощности постепенно.

Более того, без подписания нового транзитного соглашения с Россией Украина столкнется с проблемой закупки импортного газа для собственных нужд. Ни для кого ни секрет, что виртуальный реверс газа из Словакии, Польши и Венгрии – это все тот же российский газ, который европейцы перепродают украинцам с наценкой. Если не будет транзита российского газа через Украину, то не будет и реверсного газа для нее. То есть Киеву придется искать газ для импорта. Это будет серьезная проблема. Выиграет американский СПГ, который Украине придется покупать через Польшу и прокачивать по опустевшей ГТС в реверсном режиме – с запада на восток (сейчас транзит идет с востока на запад). В результате локального дефицита возрастут цены на газ, добавляет эксперт.

«Единственное, что дает срыв нового соглашения в декабре и создание кризисной ситуации, – это возможность проамериканским властям Украины продолжать оголтелую антироссийскую пропаганду и говорить, что, мол, Россия хочет нас заморозить, что она ненадежный поставщик»,

– говорит Юшков.

Что касается угрозы подачи иска в Стокгольм для получения компенсаций за то, что украинская ГТС осталась без газа с 2020 года, то «это бредовая идея, чтобы напугать». «Это вряд ли можно серьезно рассматривать. Потому что иск подают, когда нарушен договор или права. Но если нет никакого договора, никаких правовых отношений, то нет и юридического обоснования для иска. Права Украины не могут быть нарушены в условиях отсутствия нового договора, так как новых прав еще не возникло. В действующем договоре не предусмотрена автоматическая его пролонгация. Основания для подачи иска в суд у Украины и «Нафтогаза» просто отсутствуют», – говорит эксперт ФНЭБ.

Вместо истерии Украине следовало бы ради собственной энергетической безопасности и экономической выгоды признать поражение в борьбе с обходными газопроводами и вести нормальные деловые переговоры с Газпромом. Россия со своей стороны готова и украинский транзит сохранить, и даже вернуться к прямым поставкам газа украинским потребителям по более выгодной цене.

Россия может поставлять газ Украине на четверть дешевле, чем сейчас за него платят украинские потребители,

заявил руководитель Газпрома Алексей Миллер на встрече премьера Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. «Газпром готов пойти на переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа. Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту, но, зная заоблачный уровень цен для конечных потребителей, который есть сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен», – сказал Миллер.

Сейчас Украина покупает реверсный газ по 290 долларов за тысячу кубометров. То есть Россия может предложить покупать российский газ в районе 220 долларов за тысячу кубометров. Стоит оговориться, что тарифы на газ для населения настолько выросли с 2014 года, что простые украинцы платят за газ уже более 300 долларов за тысячу кубов. Так, тариф для украинцев на газ составлял 8550 гривен, или 314 долларов, за тысячу кубов. «Нафтогаз», правда, снизошел до подарка жителям страны в виде обещания снизить цену на газ для украинцев с апреля на 2%, то есть до 8380 грн, или 306 долларов, за тысячу кубометров. Но учитывая, что с 2014 года тариф вырос аж в 12 раз, его снижение на 2% погоды не сделает. Но, конечно, глава Газпрома никак не сможет повлиять на внутреннюю тарифную политику Украины – даже если он готов продавать российский газ напрямую «Нафтогазу» на четверть дешевле, чем тот сейчас покупает по реверсу. Не факт, что конечные потребители смогли бы почувствовать снижение стоимости импортного газа – это уже зависит от выбранного ими руководства страны.