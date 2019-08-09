«Северному потоку» пообещали новые проблемы

Взгляд
9 августа, пятница  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
Разделы

Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
Перейти а раздел…

Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
Перейти а раздел…

Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
Перейти а раздел…

«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

Италия оказалась на грани досрочных выборов Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция предлагает нанять идиота

Сергей Мардан, публицист
Базовые свободы – это возможность накормить своих детей, иметь крышу над головой и жить без страха быть убитым средь бела дня. Так вот. В отношении свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Русские люди черепами не мерятся

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия строилась на том, что принимала в себя тех, кто стремился к ней. И были ли менее русскими умиравшие на Великой Отечественной татары, казахи, узбеки? Были ли они менее русскими, чем нынешние юноши и девушки, гуляющие по парку «Зарядье»? Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какой американский посол нужен России

    Как устроены телефонные переговоры между президентами

    Чем уникален российский БПЛА С-70 «Охотник»

      Перейти а раздел…

      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
      Подробности...

      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
      Подробности...

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

          • Не доверяю всем

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Глава ДНР заявил о готовности симметрично ответить на обстрелы украинских силовиков
              Трамп заявил о возможности договоренностей между Путиным и ЗеленскимПроход первого тепловоза с составом по Крымскому мосту сняли на видеоВ ЕС назвали продэмбарго России неоправданнымСирийская армия понесла крупные потери
              После удара молнии под Ачинском начались новые взрывыЕС создает механизмы по вычислению жителей Донбасса с российскими паспортамиПолитолог: США в итоге поставят Европу на колениВ Москве побит рекорд 1941 года
              Названо число арестованных за несанкционированные акции в МосквеШнуров высмеял участников несанкционированных митингов в Москве«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в СетиЗампред ЦИК: Через портал Госуслуг можно собирать до 50% подписей в поддержку кандидатов

              «открыто сказать это»


              Турецкий политик посоветовал Эрдогану признать Крым российским

              критика гения


              На японского геймдизайнера ополчились из-за постера к российскому фильму

              спортивное гражданство


              Двое российских фигуристов решили выступать за Белоруссию

              Видео

              20 лет назад


              Решение Ельцина изменило ход истории России

              вторая чеченская


              Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

              бывший ссср


              Киргизия зависла между «третьей революцией» и войной президентов

              проблема дефляции


              Россиян ждет испытание падением цен

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Право на «днище»


              Лев Пирогов: Миссионер для заблудших и забуревших

              Противоречивая родина


              Анна Долгарева: Русские люди черепами не мерятся

              Рефлекс отмены


              Андрей Бабицкий: Мертвые догмы несистемной оппозиции

              на ваш взгляд


              Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?

              «Северному потоку» пообещали новые проблемы

              «Северный поток – 2» в любом случае будет построен   9 августа 2019, 22:00
              Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Западная пресса пророчит «Северному потоку – 2» серьезные проблемы из-за датских властей, которые продолжают тянуть с выдачей разрешения. Европейцы вовремя не получат российский газ по новой трубе, а России это выльется в дополнительные расходы на 660 млн евро. Но, несмотря на такие расходы, в этом просматривается и хорошая новость.

              Западная пресса сгущает краски вокруг «Северного потока – 2». Накануне Reuters заявил, что отсутствие необходимых разрешений на строительство газопровода в водах Дании может привести к его задержке на срок до восьми месяцев. И это будет стоить России дополнительно 660 млн евро. Из них 100 млн евро уже пришлось потратить из-за нового требования датских властей по согласованию проекта, еще 560 млн евро придется дополнительно израсходовать из-за задержки запуска на восемь месяцев.

              Reuters в своих оценках ссылается на письменную жалобу, которую направил оператор газопровода Nord Stream 2 властям Дании (в апелляционную палату) на решение Датского энергетического агентства, которое недавно потребовало предоставить третью заявку на новый маршрут «Северного потока – 2».

              До этого Financial Times написала, что России важно получить разрешение от Дании уже в августе, в противном случае времени на пуско-наладочные работы не хватит, а любой сбой в проекте будет критичным. А так как шансы на получение разрешения в этом месяце малы, то Россия может сорвать сроки запуска «Северного потока – 2» и сроки начала поставок газа европейским потребителям с 1 января 2019 года. Это вызывает не просто беспокойство, а панику, как выразился источник западного СМИ.

              Однако во всем этом негативе западной прессы есть хорошая новость для России: у Запада больше нет никаких сомнений в том, что Дания все-таки выдаст разрешение и «Северный поток – 2» будет построен.

              Конечно, Дания может сдвинуть сроки строительства трубы, но остановить проект навсегда ей просто не под силу. При этом уколы Запада в виде дополнительных затрат и задержки ввода в работу легко можно стерпеть.

              Тем более что в самом Газпроме намного спокойней относятся к предполагаемым трудностям. Официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 Стеффен Хартман не подтвердил расходы на сотни миллионов долларов. Задержка, связанная с выдачей разрешения в Дании, конечно, может привести к дополнительным расходам, однако их размер сильно зависит от сроков. Точные цифры можно будет назвать только тогда, когда поступит ответ от Копенгагена, сказал Хартман.

              При этом 660 млн евро допрасходов означают удорожание проекта всего лишь на 6,3%. Плановый бюджет трубы составляет 9,5 млрд евро. И надо понимать, что Газпром финансирует только половину затрат на проект, вторую половину предоставляют немецкие Uniper и BASF, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. Поэтому российская сторона может поделить эти расходы между всеми участниками проекта. Либо потребовать от Дании компенсировать эти расходы из-за необоснованной задержки с выдачей разрешения на строительство.

              Указываемые в западной прессе сроки задержки выглядят завышенными, а невыдача разрешения в августе на самом деле не является таким уж критическим событием, как пытается представить FT. По крайней мере Газпром спокойно ждет разрешения от Дании в октябре 2019 года, и тогда Газпром сможет закончить этот важный коммерческий проект в конце 2019 года. Именно такой срок в июле озвучил председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. По его словам, Дания должна будет дать согласование к октябрю, потому что веских доводов против прокладки трубы просто нет.

              Как известно, оператор трубы Nord Stream 2 подал уже целых три заявки на строительство – по основному маршруту в территориальных водах Дании заявка была подана аж два года назад, плюс по двум альтернативным маршрутам в исключительной экономической зоне Дании. 

              По какому из трех рассматриваемых маршрутов будет выдано разрешение – уже даже не так важно. В худшем случае протяженность трубы вырастет примерно на 34 км, а при текущей скорости трубоукладочного судна от 4 до 5 км в сутки речь идет всего о дополнительной неделе работ, говорили недавно в Газпроме.

              «Северный поток – 2» уже более чем на 70% готов. Всего уложено более 1700 км газопровода в Германии, Швеции, Финляндии и России в соответствии с действующими разрешениями. Общая протяженность по двум ниткам составляет 2400 км.

              Сейчас ведется укладка 510-километрового шведского участка. Первая нитка трубы на этом отрезке уже готова, строительство второй нитки возобновится 1 сентября, а в октябре этот участок должен быть полностью завершен. И тогда уже все силы Газпром пустит на датский участок, если, конечно, Дания – единственная из пяти стран, по чьим водам проходит газопровод, не выдавшая разрешение, все-таки выдаст его.

              «На самом деле никто не знает, каков в итоге будет срок задержки и будет ли он вообще. Разные источники могут говорить о разных вещах. Если речь идет об окончании строительства «Северного потока – 2», то здесь действительно надо четыре–пять недель на прокладку датского участка. Поэтому велика вероятность, что к 1 января газопровод достроят, если, конечно, датчане в адекватный срок, в сентябре – октябре, дадут разрешение на строительство», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Однако после окончания строительства надо еще провести пуско-наладочные работы. И вот сколько они могут занять – вопрос более сложный, так как их сроки зависят от разных факторов. «Те, кто говорит о серьезном срыве сроков к первому полугодию 2020 года, могут исходить из информации о том, что пуско-наладочные работы могут занять чуть ли не полгода. Однако в Газпроме говорили, что эти работы займут гораздо меньше времени», – отмечает эксперт.

              «Не исключено, что оператор трубы будет форсировать введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию, если не будет подписан новый контракт с Украиной с 1 января 2020 года и не будет транзита газа в Европу в разгар отопительного сезона»,

              – считает Юшков. Здесь вспоминается история с запуском «Северного потока» на полную мощность в марте – апреле под видом испытаний, которые захотела провести Европа. Тогда Газпром мог использовать трубу только наполовину из-за норм Третьего энергопакета ЕС. Испытания удивительным образом совпали с началом резких морозов в Европе. «Не исключено, что в условиях кризиса будет примерно такая же история: начнут оперативно проводить пуско-наладочные работы и в рамках эксперимента пустят газ в Германию», – полагает эксперт ФНЭБ.

              Разные сроки могут называться еще и потому, что имеется в виду окончание строительства не только морской трубы, но и наземного газопровод EUGAL, который является продолжением «Северного потока – 2» по европейской территории. Его длина от Балтийского моря до границы с Чехией составит примерно 480 км. Работы здесь ведутся, однако готовность этого проекта существенно меньше. Ожидается, что порядка 80% газа, который пойдет по «Северному потоку – 2», пойдет по трубам EUGAL транзитом в сторону Чехии, а оттуда – на австрийский газовый хаб Баумгартен. Остальные 20% – в Германию.

              «Значительная сухопутная часть еще не построена. Надо понимать, что это сами европейцы свой газопровод не достроили. И здесь мало что зависит от России и Газпрома. Ввод в эксплуатацию EUGAL изначально был запланирован на 2020 год. Давно было известно, что «Северный поток – 2» заработает к началу 2020 года в лучшем случае на прокачку только 30–40 млрд кубов вместе 55 млрд кубов (полная мощность)», – замечает Юшков.

              Что касается Украины, то ей по большому счету все равно, в срок или нет будет запущен «Северный поток – 2». «Нафтогаз настаивает на срыве договоренностей и транзита, он играет на это. Для них «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – это окончание эпохи большого транзита. Поэтому они не хотят идти на соглашения, в том числе на год, ни сейчас, ни потом», – считает Юшков.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............