«Северному потоку» пообещали новые проблемы

Западная пресса пророчит «Северному потоку – 2» серьезные проблемы из-за датских властей, которые продолжают тянуть с выдачей разрешения. Европейцы вовремя не получат российский газ по новой трубе, а России это выльется в дополнительные расходы на 660 млн евро. Но, несмотря на такие расходы, в этом просматривается и хорошая новость.

Западная пресса сгущает краски вокруг «Северного потока – 2». Накануне Reuters заявил, что отсутствие необходимых разрешений на строительство газопровода в водах Дании может привести к его задержке на срок до восьми месяцев. И это будет стоить России дополнительно 660 млн евро. Из них 100 млн евро уже пришлось потратить из-за нового требования датских властей по согласованию проекта, еще 560 млн евро придется дополнительно израсходовать из-за задержки запуска на восемь месяцев.

Reuters в своих оценках ссылается на письменную жалобу, которую направил оператор газопровода Nord Stream 2 властям Дании (в апелляционную палату) на решение Датского энергетического агентства, которое недавно потребовало предоставить третью заявку на новый маршрут «Северного потока – 2».

До этого Financial Times написала, что России важно получить разрешение от Дании уже в августе, в противном случае времени на пуско-наладочные работы не хватит, а любой сбой в проекте будет критичным. А так как шансы на получение разрешения в этом месяце малы, то Россия может сорвать сроки запуска «Северного потока – 2» и сроки начала поставок газа европейским потребителям с 1 января 2019 года. Это вызывает не просто беспокойство, а панику, как выразился источник западного СМИ.

Однако во всем этом негативе западной прессы есть хорошая новость для России: у Запада больше нет никаких сомнений в том, что Дания все-таки выдаст разрешение и «Северный поток – 2» будет построен.

Конечно, Дания может сдвинуть сроки строительства трубы, но остановить проект навсегда ей просто не под силу. При этом уколы Запада в виде дополнительных затрат и задержки ввода в работу легко можно стерпеть.

Тем более что в самом Газпроме намного спокойней относятся к предполагаемым трудностям. Официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 Стеффен Хартман не подтвердил расходы на сотни миллионов долларов. Задержка, связанная с выдачей разрешения в Дании, конечно, может привести к дополнительным расходам, однако их размер сильно зависит от сроков. Точные цифры можно будет назвать только тогда, когда поступит ответ от Копенгагена, сказал Хартман.

При этом 660 млн евро допрасходов означают удорожание проекта всего лишь на 6,3%. Плановый бюджет трубы составляет 9,5 млрд евро. И надо понимать, что Газпром финансирует только половину затрат на проект, вторую половину предоставляют немецкие Uniper и BASF, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. Поэтому российская сторона может поделить эти расходы между всеми участниками проекта. Либо потребовать от Дании компенсировать эти расходы из-за необоснованной задержки с выдачей разрешения на строительство.

Указываемые в западной прессе сроки задержки выглядят завышенными, а невыдача разрешения в августе на самом деле не является таким уж критическим событием, как пытается представить FT. По крайней мере Газпром спокойно ждет разрешения от Дании в октябре 2019 года, и тогда Газпром сможет закончить этот важный коммерческий проект в конце 2019 года. Именно такой срок в июле озвучил председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. По его словам, Дания должна будет дать согласование к октябрю, потому что веских доводов против прокладки трубы просто нет.

Как известно, оператор трубы Nord Stream 2 подал уже целых три заявки на строительство – по основному маршруту в территориальных водах Дании заявка была подана аж два года назад, плюс по двум альтернативным маршрутам в исключительной экономической зоне Дании.

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По какому из трех рассматриваемых маршрутов будет выдано разрешение – уже даже не так важно. В худшем случае протяженность трубы вырастет примерно на 34 км, а при текущей скорости трубоукладочного судна от 4 до 5 км в сутки речь идет всего о дополнительной неделе работ, говорили недавно в Газпроме.

«Северный поток – 2» уже более чем на 70% готов. Всего уложено более 1700 км газопровода в Германии, Швеции, Финляндии и России в соответствии с действующими разрешениями. Общая протяженность по двум ниткам составляет 2400 км.

Сейчас ведется укладка 510-километрового шведского участка. Первая нитка трубы на этом отрезке уже готова, строительство второй нитки возобновится 1 сентября, а в октябре этот участок должен быть полностью завершен. И тогда уже все силы Газпром пустит на датский участок, если, конечно, Дания – единственная из пяти стран, по чьим водам проходит газопровод, не выдавшая разрешение, все-таки выдаст его.

«На самом деле никто не знает, каков в итоге будет срок задержки и будет ли он вообще. Разные источники могут говорить о разных вещах. Если речь идет об окончании строительства «Северного потока – 2», то здесь действительно надо четыре–пять недель на прокладку датского участка. Поэтому велика вероятность, что к 1 января газопровод достроят, если, конечно, датчане в адекватный срок, в сентябре – октябре, дадут разрешение на строительство», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако после окончания строительства надо еще провести пуско-наладочные работы. И вот сколько они могут занять – вопрос более сложный, так как их сроки зависят от разных факторов. «Те, кто говорит о серьезном срыве сроков к первому полугодию 2020 года, могут исходить из информации о том, что пуско-наладочные работы могут занять чуть ли не полгода. Однако в Газпроме говорили, что эти работы займут гораздо меньше времени», – отмечает эксперт.

«Не исключено, что оператор трубы будет форсировать введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию, если не будет подписан новый контракт с Украиной с 1 января 2020 года и не будет транзита газа в Европу в разгар отопительного сезона»,

– считает Юшков. Здесь вспоминается история с запуском «Северного потока» на полную мощность в марте – апреле под видом испытаний, которые захотела провести Европа. Тогда Газпром мог использовать трубу только наполовину из-за норм Третьего энергопакета ЕС. Испытания удивительным образом совпали с началом резких морозов в Европе. «Не исключено, что в условиях кризиса будет примерно такая же история: начнут оперативно проводить пуско-наладочные работы и в рамках эксперимента пустят газ в Германию», – полагает эксперт ФНЭБ.

Разные сроки могут называться еще и потому, что имеется в виду окончание строительства не только морской трубы, но и наземного газопровод EUGAL, который является продолжением «Северного потока – 2» по европейской территории. Его длина от Балтийского моря до границы с Чехией составит примерно 480 км. Работы здесь ведутся, однако готовность этого проекта существенно меньше. Ожидается, что порядка 80% газа, который пойдет по «Северному потоку – 2», пойдет по трубам EUGAL транзитом в сторону Чехии, а оттуда – на австрийский газовый хаб Баумгартен. Остальные 20% – в Германию.

«Значительная сухопутная часть еще не построена. Надо понимать, что это сами европейцы свой газопровод не достроили. И здесь мало что зависит от России и Газпрома. Ввод в эксплуатацию EUGAL изначально был запланирован на 2020 год. Давно было известно, что «Северный поток – 2» заработает к началу 2020 года в лучшем случае на прокачку только 30–40 млрд кубов вместе 55 млрд кубов (полная мощность)», – замечает Юшков.

Что касается Украины, то ей по большому счету все равно, в срок или нет будет запущен «Северный поток – 2». «Нафтогаз настаивает на срыве договоренностей и транзита, он играет на это. Для них «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – это окончание эпохи большого транзита. Поэтому они не хотят идти на соглашения, в том числе на год, ни сейчас, ни потом», – считает Юшков.

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