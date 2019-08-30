Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита?

Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США. Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице, говорится в сообщении польского энергетического концерна PGNiG.

По словам главы PGNiG Петра Вожняка, его компания намерена увеличивать объем экспорта газа на Украину и единственным препятствием является слабая пропускная способность газотранспортной системы, в частности, газопроводов в Польше в направлении Силезия – Подкарпатское воеводство.

В 2020 году Польша ожидает 39 поставок СПГ на терминал в Свиноуйсьце, тем самым зарезервировав полную мощность терминала, которая составляет 5 млрд кубометров в год. Таким образом, Польша впервые за три года работы этого СПГ-терминала собирается использовать его на полную мощность, до сих пор большая часть просто простаивала.

Объем американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не уточняется.

Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала сразу несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Это 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International. По нему Польша закупает в период 2019–2022 годов около 0,52 млн тонн СПГ, или примерно 0,7 млрд кубометров газа после регазификации, а с 2023 по 2042 год – по 1,45 млн тонн СПГ, или 1,95 млрд кубов после регазификации.

Еще один контракт подписан с американской Venture Global LNG, он предусматривает поставку в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 млрд кубометров газа после регазификации.

В декабре прошлого года PGNiG подписала 20-летний контракт на поставку СПГ с Port Arthur LNG. По нему Польша будет покупать около 2 млн тонн СПГ в год, или 2,7 млрд кубов после регазификации – только с 2023 года.

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Большинство контрактов стартует в 2023 году, потому что в 2022-м заканчивается контракт Польши с Газпромом на поставку газа. Варшава хочет иметь козыри, чтобы либо его не подписать, либо выторговать для себя более выгодные условия при подписании нового соглашения.

Вожняк ранее заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.

Польша в числе тех стран, кто заодно с США пытается остановить «Северный поток – 2». Она много раз вредила проекту. С другой стороны, Польша хочет стать главным бенефициаром от того, что этот российский газопровод заработает, а Украина остановит транзит российского газа через свою территорию с 1 января 2020 года. У Киева есть возможность сохранить небольшие объемы транзита на еще несколько лет, а то и десятилетие, но «Нафтогаз» встал в позу и не хочет подписывать новый транзитный контракт с Газпромом.

Польше эта ситуация только на руку. Долгое время она не могла запустить на полную мощность свой СПГ-терминал. Сначала цены на СПГ были вдвое дороже, чем на трубопроводный газ. Пришлось даже собственных польских потребителей заставить силой закона его покупать.

Теперь поляки потирают руки. Мало того, что сейчас цены на СПГ в Европе благодаря китайскому рынку снизились. Так еще и Украина прекращает транзит российского газа. Варшава строит планы полностью загрузить свой СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров (а позже расширить его до 7,5 млрд кубометров). Потому что без транзита российского газа у Украины не будет другого пути, как покупать любой СПГ из Польши. Другой газ будет просто сложно найти.

«Если транзит остановится, то транзитные трубы из России в Европу опустеют. С одной стороны, это приведет к дефициту газа на европейском рынке, цены повысятся, и американцы смогут поставлять свой СПГ в ЕС с гораздо большей рентабельностью. С другой стороны, Украине придется физически искать другой газ. Реверсный импортный газ из Европы, который покупает сейчас Украина – это на 100% российский газ. Без транзита его не будет, реверсная схема не сможет работать», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В этом случае СПГ приходит в польский СПГ-терминал и далее по газопроводу транспортируется через всю Польшу на границу с Украиной в Хермановице.

Варшава может использовать и более хитрую схему, при которой удастся сэкономить на расходах по транспортировке. «Поляки могут физически не прокачивать СПГ до Украины. Они будут принимать СПГ в Свиноуйсьце, качать до точки пересечения с газопроводом «Европол» – это польская часть системы «Ямал – Европа», по которой идет российский газ через Белоруссию, Польшу в Германию. Там газ из СПГ-терминала будет направляться в трубу до Германии. Такие же объемы газа они отберут на границе с Белоруссией и отправят его на Украину. Так будет меньше расстояние», – рассказывает Юшков. Поляки сэкономят на том, что физически будут прокачивать газ не через всю Польшу, а от Белоруссии до Украины.

Такие обменные операции Варшава практикует и сегодня. «На рынке Германии, куда приходит газ по российскому газопроводу «Северный поток», образуются излишки топлива, которые распродаются на спотовом рынке. Поляки скупают эти спотовые объемы газа и поставляют его тем немецким потребителям, которые должны были получить газ по газопроводу «Ямал – Европа» из Белоруссии. Такой же объем газа, который физически пришел из Белоруссии, забирают себе и потребляют сами», – поясняет собеседник.

Чтобы Украина смогла получить СПГ из польского терминала, газопроводы на границе Польши и Украины должны быть пустыми. Ведь сейчас по ним идет российский газ транзитом через Украину в Польшу.

Поэтому закрытие транзита является неотъемлемой частью плана газоснабжения Украины со стороны Польши, говорит Юшков. Украинский «Нафтогаз» на это готов пойти без разговоров, о чем уже не раз говорил его руководитель.

Что касается цены, то на дешевое топливо от Польши Украине вряд ли стоит рассчитывать. Польша заявляет, что сможет закупать американский СПГ дешевле на 20-30%, чем российский газ. Однако формулу ценообразования на СПГ в контрактах с американскими компаниями Варшава не раскрывает. Поэтому, что там прописано на самом деле, неизвестно, а сказать для красного словца можно что угодно, тем более в таком политизированном вопросе, как газовый.

Польша может сравнивать газпромовские цены, например, со стоимостью СПГ еще в Америке на Henry Hub, где цены сейчас даже ниже, чем на споте в Европе. Однако это сравнение некорректно. Потому что не учитываются последующие огромные расходы. Контракты поляков с американцами подписаны в основном по формуле free on board (FOB), при которой компания-получатель становится владельцем СПГ прямо в порту отправки, а все расходы на транспортировку газа из США несет Польша. То есть Варшава сравнивает стоимость российского газа, который доставляется «до двери», со стоимостью СПГ на американском рынке без учета огромных расходов на транспортировку, регазификацию в польском СПГ-терминале и дальнейшую доставку до конечного покупателя.

Причем Польша подстраховалась – если Украина не потянет американский СПГ или найдет более дешевое голубое топливо (это возможно только у Газпрома), то Варшава вряд ли повезет весь американский газ в свой терминал. Она выступит простым трейдером – будет искать покупателя по всему миру. В Азии более платежеспособные покупатели, которые, как правило, готовы платить высокую цену за энергоресурсы.

«Скорее всего, Польша просто так сказала, что американский газ на 20-30% дешевле, потому что это красивая цифра. Но на самом деле, они сами еще не понимают, какова будет цена», – не исключает Игорь Юшков.

Сложно поверить, что Польша из-за доброты душевной обеспечит Украину дешевым газом. Все свои расходы она взвалит на плечи украинцев, плюс еще и маржу установит достойную.

«Если бы Польша могла обеспечить Украину более дешевым газом, чем по долгосрочным контрактам с Газпромом, то Варшава уже давно загрузила бы полностью свой СПГ и обеспечила бы себя таким дешевым газом. Но Польша до сих пор не использует свой СПГ-терминал на полную мощность, а продолжает покупать газ у Газпрома. Почему, если это такая выгодная история? Я думаю потому, что СПГ все равно дороже. Поэтому поляки постоянно ищут варианты поставки СПГ в другие страны, чтобы недешевый СПГ-терминал не простаивал, чтобы другие страны платили полякам за регазификацию и транспортировку – и еще зарабатывать сверху», – говорит Юшков.

И Польша нашла такую страну – Украину, которая в 2020 году сама себя поставит в уязвимое энергетическое положение, отказавшись от транзита.

Самое смешное, что даже если Польша загрузит полностью свой СПГ-терминал, который рассчитан на прием 5 млрд кубометров газа в год, то Украине этого будет недостаточно. В 2018 году она импортировала с европейского направления почти 11 млрд кубометров. В планах поляков расширить мощности терминала до 7,5 млрд кубов, но это произойдет не скоро.

Перед Украиной остро встанет вопрос о том, как она сможет продержаться в этот отопительный сезон (январе–марте) без транзита. Юшков не исключает, что Киев может довести ситуацию в энергетической сфере до чрезвычайного положения.

«Чтобы безопасно пройти нынешний отопительный сезон в условиях отсутствия транзита с 1 января, и «Нафтогазу», и Газпрому стоит молиться о теплой зиме. Раньше теплая зима в Европе для Газпрома была плохой историей, так как спрос на газ был невысоким, а сейчас теплая зима в Европе будет означать, что Газпром сможет выполнить свои контрактные обязательства без украинского транзита на минимальных объемах», – заключает собеседник.